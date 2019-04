FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund) live: Das Bundesliga-Duell im LIVE-TICKER

Der und treffen zum 100. Mal in der aufeinander. Die Münchner liegen im Direktvergleich mit 45 Siegen deutlich vorn – Dortmund gewann lediglich 25-mal, 29-mal gab es ein Remis.

Der FC Bayern München gewann die vergangenen 4 Bundesliga-Heimspiele gegen Borussia Dortmund (bei 17-3 Toren). In diesem Zeitraum schied der FCB allerdings auch im Pokal-Halbfinale 2016/17 zu Hause gegen den BVB aus (2-3).

In den vergangenen 25 Spielzeiten gewannen nur 2 Teams mehr als eine Deutsche Meisterschaft: Der FC Bayern (16) und Dortmund (5), die zusammen für 21 Titel in diesem Zeitraum verantwortlich sind.

Der FC Bayern München gewann 13 der vergangenen 15 Bundesliga-Spiele (1 Remis, 1 Niederlage), musste dennoch die Tabellenführung nach dem 1-1 gegen Freiburg nach nur 2 Spieltagen wieder an Borussia Dortmund abgeben.

Münchens Robert Lewandowski, der von 2010 bis 2014 in 131 Bundesliga-Spielen für Borussia Dortmund 74 Tore erzielte, steht unmittelbar vor seinem 200. Bundesligator. In den letzten 4 BL-Spielen gegen den BVB traf er 8-mal.

Münchens Trainer Niko Kovac gewann keines seiner vergangenen 5 Pflichtspiele gegen Borussia Dortmund (1 Remis, 4 Niederlagen). So verlor er u.a. 2017 das -Finale mit gegen den BVB (1-2).

Borussia Dortmund gewann die vergangenen 3 Bundesliga-Spiele – aus den vorherigen 7 Rückrundenpartien hatte es ebenfalls nur 3 Siege gegeben.

Borussia Dortmund erzielte in dieser Saison 9 Treffer ab der 90. Spielminute. Der Rekord liegt bei 11 Saisontoren ab der 90. Minute (FC Bayern 2016/17). In den letzten beiden Partien siegte der BVB jeweils durch Tore ab der 90. Minute.