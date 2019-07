Wer zeigt / überträgt den Audi Cup 2019 heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zum Turnier mit dem FC Bayern München, Real Madrid, Tottenham Hotspur und Fenerbahce

Der FC Bayern hat drei Top-Teams zum Audi Cup 2019 eingeladen: Tottenham, Real Madrid und Fener. Hier erfahrt Ihr, wie das Turnier übertragen wird.

In München steht der Audi Cup 2019 an. Der FC Bayern , Tottenham Hotspur , Real Madrid und Fenerbahce Istanbul wollen ihre Form für die kommende Saison auf den Prüfstand stellen. Insgesamt wird es beim Turnier vier Spiele, die sich auf zwei Tage verteilen, geben.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung des Audi Cups 2019 live im TV und LIVE-STREAM. Wer wissen will, welche Spiele heute noch gezeigt werden, findet alles dazu in unserem Programm-Guide in einem separaten Artikel auf unserer Seite .

Wer zeigt / überträgt den Audi Cup 2019 heute live im TV?

Die gute Nachricht gleich vorweg: Der Audi Cup 2019 wird natürlich im TV zu sehen sein. Dafür gibt es genau eine Möglichkeit - welche das ist, erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

Der Audi Cup 2019 heute live im TV beim ZDF

Für alle Fans der vier teilnehmenden Mannschaften gibt es eine gute Nachricht: Die Duelle zwischen dem , Istanbul, und werden hierzulande kostenlos live im TV zu sehen sein. Das ZDF wird das Vorbereitungsturnier aus der Münchner Allianz Arena kostenlos im TV übertragen.

Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt beginnt ihre Übertragung um 17.45 Uhr mit der Vorberichterstattung. Um 18 Uhr erfolgt der Anpfiff für das erste Halbfinale zwischen Real Madrid und Tottenham Hotspur. Als Kommentatorin ist bei dieser Begegnung Claudia Neumann. Jochen Breyer führt während des kompletten Abends live als Moderator durchs Programm.

Ab 20.30 Uhr folgt dann das zweite Halbfinale zwischen dem FC Bayern München und Fenerbahce. Dort ist Martin Schneider als Kommentator live aus der bayrischen Landeshauptstadt im Einsatz.

Zeigt / Überträgt Sky den Audi Cup 2019 live im Pay-TV?

Die kurze Antwort ist nein. Die Spiele des Audi Cup 2019 werden von Sky nicht live übertragen. Die exklusiven Rechte an einer Ausstrahlung in liegen beim ZDF.

Sky, das ansonsten die meisten Spiele aus der live zeigt, hat das Vorbereitungsturnier aus München nicht im Programm.

Wer zeigt / überträgt den Audi Cup 2019 heute im LIVE-STREAM?

Natürlich wird es neben der Übertragung im TV auch einen Stream im Internet zum Spiel geben. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr alles über diese Art der Übertragung.

Das ZDF zeigt / überträgt den Audi Cup 2019 heute im LIVE-STREAM

Da das ZDF alle Spiele des Audi Cup live im Free-TV überträgt, wird es auch einen legalen und kostenlosen LIVESTREAM zu den Kräftemessen zwischen dem FC Bayern, Tottenham Hotspur, Real Madrid und Fenerbahce geben. Der Zugang ist denkbar einfach.

Der Sender aus Mainz stellt auf seiner Internetseite sein Programm auch kostenlos per Stream bereit.

Die Übertagung auf diesem Wege ist inhaltlich deckungsgleich mit der aus dem linearen TV. Das heißt, Experte, Moderator und Kommentator sind gleich und auch an den Zeiten ändert sich nichts.

Zeigt / Überträgt Sky Go den Audi Cup 2019 heute im LIVE-STREAM?

Mit dem LIVE-STREAM von Sky verhält es sich gleich wie mit der TV-Übertragung. Das Spiel wird auf Sky Go nicht zu sehen sein.

Da Sender aus Unterföhring keine Übertragungsrechte an den Partien besitzt.

FC Bayern, Tottenham, Real Madrid und Fenerbahce: Die Duelle beim Audi Cup 2019:

Vor dem Audi Cup 2019: Die Sieger der bisherigen Turniere im Überblick

JAHR SIEGER FINALIST ERGEBNIS 2009 FC Bayern 7:6 n.E. 2011 FC Bayern 2:0 2013 FC Bayern 2:1 2015 FC Bayern Real Madrid 1:0 2017 5:4 n.E.

Audi Cup 2019: Die letzten Nachrichten vor dem Turnier: