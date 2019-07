Real Madrid vs. Tottenham Hotspur: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung des Audi Cups 2019

Real Madrid und Tottenham treffen sich zur Standortbestimmung in der Allianz Arena. Goal verrät, wo der Audi Cup im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Die Vorbereitung der europäischen Vereine auf die neue Saison befindet sich in der heißen Phase. Auf den letzten Metern geht es nun darum, herauszufinden, in welcher Verfassung sich die Mannschaften aktuell befinden. Da kommt der Audi Cup 2019 gerade richtig. Im ersten Duell des Tages treffen am Dienstag um 18 Uhr und Tottenham aufeinander.

Das vom ausgerichtete Vorbereitungsturnier hat im Kalender des deutschen Rekordmeisters einen festen Platz gefunden. Es wird seit 2009 alle zwei Jahre und mit wechselnder Besetzung in der Allianz Arena ausgetragen. Dieses Jahr wurde auch der türkische Traditionsverein Istanbul eingeladen.

Der Modus des Turniers ist dabei einfach zu erklären: Am Dienstag steht zunächst das erste Halbfinale zwischen Real Madrid und Tottenham auf dem Programm, anschließend stehen sich im zweiten Halbfinale Bayern und Fenerbahce gegenüber.

Die Verlierer der beiden Begegnungen spielen am Mittwoch zunächst um den dritten Platz, ehe die beiden siegreichen Teams am selben Tag den Turniersieger ausspielen. Der Anstoß der ersten Begegnung erfolgt an beiden Spieltagen um 18 Uhr, um 20.30 Uhr startet jeweils die zweite Partie des Abends.

Real Madrid gegen Tottenham: Wer sichert sich das Ticket für das Finale des Audi Cups 2019? Goal erklärt Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams und informieren Euch über mögliche LIVE-TICKER.

Real Madrid vs. Tottenham: Das Duell in der Übersicht

Duell Real Madrid - Tottenham Hotspur Datum Dienstag, 30. Juli 2019 | 18 Uhr Ort Allianz Arena, München Zuschauer 75.000 Plätze

Real Madrid vs. Tottenham: Die Partie heute live im TV schauen - geht das?

Bereits in zwei Wochen startet Tottenham gegen Aston Villa in die Premier-League-Saison, für Real Madrid steht eine Woche später ebenfalls das erste Aufeinandertreffen in auf dem Programm. Es stellt sich daher die Frage, in welcher Verfassung sich die beiden Mannschaften aktuell befinden.

Insbesondere den Königlichen steckt noch die 3:7-Niederlage beim ICC 2019 in den Knochen - ausgerechnet gegen den Stadtrivalen . Doch auch Tottenham musste sich gegen den Konkurrenten zuletzt geschlagen geben. Wer kann heute ein Erfolgserlebnis folgen lassen?

Wenn Ihr Euch überlegt habt, Real Madrid vs. Tottenham am Abend live zu verfolgen, gibt es an dieser Stelle gute Nachrichten, denn alle Spiele des Audi Cups werden in den nächsten beiden Tagen im deutschen Fernsehen übertragen. Das ZDF hat sich die Rechte am Turnier gesichert und zeigt die Begegnungen live und in voller Länge.

Bereits um 17.45 Uhr begrüßt Euch Moderator Jochen Breyer aus der Allianz Arena und wird die 15 Minuten bis zum Anstoß mit interessanten Vorberichten überbrücken. Sobald die beiden Mannschaften das Feld betreten, übernimmt Claudia Neumann und wird die Ereignisse zwischen Real Madrid und Tottenham kommentieren.

Real Madrid gegen Tottenham heute im LIVE-STREAM verfolgen

Doch neben der TV-Übertragung gibt es noch eine andere Möglichkeit, Real Madrid vs. Tottenham live und in voller Länge zu verfolgen. Seid Ihr am Abend unterwegs oder habt Ihr keinen Fernseher zur Verfügung, müsst Ihr deshalb nicht auf die Begegnung verzichten, denn das ZDF wird die Spiele des Audi Cups auch im LIVE-STREAM zeigen.

Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt die meisten seiner Inhalte in einem kostenlosen Stream, der rund um die Uhr über die ZDF-Webseite aufgerufen werden kann. Dieser zeigt Euch dabei dieselben Bilder wie die der TV-Übertragung. Einzige Voraussetzung ist eine stabile Internetverbindung, um den LIVE-STREAM ungestört genießen zu können.

Wird Real Madrid vs. Tottenham auch im LIVE-STREAM auf DAZN übertragen?

Nein, DAZN hat zwar den ICC 2019 und damit die Spiele von vielen europäischen Vereinen gezeigt, die Duelle des Audi Cups gehören allerdings nicht zum Programm des Streamingdienstes. Stattdessen könnt Ihr bei DAZN jedoch ausgewählte Partien der sowie die Begegnungen in LaLiga, der und der verfolgen.

Außerdem haben seit der letzten Saison auch die Spiele der und bei DAZN einen Platz gefunden. Ihr interessiert Euch neben Fußball noch für andere Sportarten? Auch die NBA, NFL und NHL sowie zahlreiche Darts-, Box- und UFC-Events werden bei DAZN übertragen.

Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr das Angebot des Streamingdienstes zunächst vier Wochen testen. Hat Euch das Programm bis dahin gefallen, zahlt Ihr anschließend 11,99 Euro im Monat. Seid Ihr nicht überzeugt worden, könnt Ihr das Abonnement danach problemlos kündigen. Es gibt dafür keinerlei Bedingungen.

Ihr interessiert Euch für die LIVE-STREAMS von DAZN? Hier geht es zum aktuellen Kalender.

Real Madrid vs. Tottenham: Die jeweiligen Aufstellungen

Real Madrid gegen Tottenham: Das Duell im LIVE-TICKER verfolgen

Welche elf Spieler erhalten bei Real Madrid das Vertrauen von Trainer Zinedine Zidane? Wen schickt Tottenham-Coach Mauricio Pochettino ins Rennen? Die Antwort gibt es hier. Sobald die Aufstellungen der beiden Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.

Man kann nicht jede Begegnung im TV oder LIVE-STREAM verfolgen. Vielleicht habt Ihr heute schon andere Pläne und müsst deshalb für Real Madrid vs. Tottenham auf einen LIVE-TICKER ausweichen, um dennoch über alle wichtigen Szenen informiert zu werden.

Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Bereits einige Minuten vor dem Anstoß, der um 18 Uhr erfolgen wird, versorgen wir Euch mit allen Informationen, die Ihr braucht. Sobald der Ball in München rollt, halten wir Euch mit detaillierten Beschreibungen auf dem neuesten Stand.

Und das Beste? Das Angebot ist für Euch natürlich kostenlos. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zu unserem LIVE-TICKER.