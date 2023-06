Wer ist Fabrizio Romano und warum gilt er als Transfer-Guru?

Wenn es um Transfergerüchte und bevorstehende Deals geht, liefert ein Mann seit Jahren beständig viel Input: Fabrizio Romano.

Das Sommer-Transferfenster öffnet sich in den meisten europäischen Top-Ligen am 1. Juli - und damit beginnen wieder die zwei Monate, in denen die Teams ihre Kader umbauen und verstärken können. Unzählige Gerüchte werden wieder die Runde machen, zahlreiche Deals der kleinen und großen Vereine die Schlagzeilen dominieren.

Wenn es um die Gerüchte und Transfers geht, wollen die Fußball-Fans weltweit natürlich nicht nur gut, sondern auch möglichst schnell informiert werden. Einer, der sich als Newsquelle bei diesen Themen einen sehr guten Namen gemacht hat, ist Fabrizio Romano.

Doch wer ist der Italiener überhaupt? Was ist sein Job? Wie konnte er zu einem der bekanntesten Menschen im Fußball-Business werden? GOAL klärt Euch auf.

Wer ist Fabrizio Romano?

Fabrizio Romano stammt aus Neapel und begann im Teenager-Alter, bei einigen italienischen Fußball-Websites mitzuarbeiten. Er knüpfte Kontakt zu einem Spielerberater, der ihn mit Informationen aus der Welt des Fußballs versorgte. Erste Aufmerksamkeit bekam Romano mit der Info des bevorstehenden Wechsels von Mauro Icardi von Sampdoria zu Inter im Jahr 2013, die er von dem Agenten erhalten hatte.

Name Fabrizio Romano Geburtsdatum 21.02.1993 Geburtsort Neapel Journalist für Sky Italia, CBS Sports, Guardian Follower bei Twitter 15,7 Millionen

Danach arbeitete Romano einige Jahre als Journalist für Sky Italia, später auch für CBS Sports. Außerdem veröffentlicht er auch Artikel in der englischen Tageszeitung The Guardian.

Neben seiner Arbeit für die Medien beschäftigte sich Romano verstärkt mit seinen Social-Media-Auftritten. Vor allem über Twitter gab er regelmäßig Zwischenstände bei Transferverhandlungen bekannt, kündigte Spielerwechsel an und äußerte sich zu kursierenden Gerüchten.

Imago Images

Warum gilt Fabrizio Romano als Transfer-Guru?

Da Romano bestens im Fußballgeschäft vernetzt ist, sammelt er viele Informationen aus zahlreichen Quellen, die er dann an seine User weitergibt. Er liegt dabei oft richtig und hat wichtige Transfers in vielen Fällen als Erster angekündigt, was ihm den Ruf als "Transfer-Guru" eingebracht hat.

Sein Markenzeichen bei Social Media ist dabei der Ausruf "Here we go", wenn er einen bevorstehenden Wechsel präsentiert.

Romano hat sich voll und ganz dem Geschehen auf dem Transfermarkt verschrieben. Eigenen Angaben zufolge schläft er höchstens fünf Stunden pro Tag und führt mehr als 50 Telefonate pro Tag mit Vereinsvertretern, Journalisten, Beratern und auch Spielern. "Ich habe immer drei Powerbanks dabei. Einmal war ich im Apple Store und wollte dort mein Handy austauschen. Ich habe gefragt, wie es sein kann, dass alle 20, 30 Minuten der Akku leer ist. Der Mitarbeiter hat das Gerät untersucht und dann gesagt: ´'Ich bin seit elf Jahren hier, aber so einen ex­tremen Dauergebrauch habe ich noch nie gesehen!'", berichtete Romano.