Warum spielt der FC Barcelona in der Saison 2023/24 nicht im Camp Nou?

Der FC Barcelona wird seine Heimspiele in der Saison 2023/24 nicht im Camp Nou austragen. GOAL sagt warum und erklärt die Hintergründe.

Das Camp Nou gilt mit seinen 99.354 Plätzen als das größte reine Fußballstadion der Welt sowie das insgesamt größte Fußballstadion Europas - es ist die stolze Heimspielstätte des spanischen Spitzenklubs FC Barcelona.

In der neuen Saison 2023/24 wird Barça seine Heimspiele allerdings nicht in gewohntem Camp Nou bestreiten, sondern in ein anderes Stadion umziehen. Hier erfahrt Ihr alle Hintergründe und wo die Katalanen spielen werden.

Warum spielt Barça in der Saison 2023/24 nicht im Camp Nou und in welchem Stadion trägt Barcelona stattdessen seine Spiele aus? GOAL erklärt es Euch in diesem Artikel.

Camp Nou in Barcelona: Alle Infos zum Stadion

Name Spotify Camp Nou Stadt Barcelona, Spanien Klub FC Barcelona Kapazität 99.354

Warum spielt Barça 2023/24 nicht im Camp Nou?

Wie bereits oben erwähnt, wird der FC Barcelona seine Heimspiele in der Spielzeit 2023/24 nicht im heimischen Camp Nou austragen. Der Grund ist einfach erklärt: das Stadion wird renoviert, modernisiert, vergrößert und umgebaut.

Dies gab der Verein bereits in der abgelaufenen Saison in Form einer Mitteilung bekannt: "Die Arbeiten werden sich auf den ersten und zweiten Rang, die technischen Aspekte, die Umgebung des Stadions und die äußere Urbanisierung konzentrieren."

Imago Images

Auch dem Stadioninneren geht es an den Kragen: "Die Maßnahmen im Inneren des Camp Nou umfassen den Abriss des zusätzlichen Gebäudes im Südtorbereich, in dem sich das medizinische Zentrum befand, Restaurierungsarbeiten, die Anti-Karbonisierung und die Abdichtung der Tribünen sowie die strukturellen Abschlüsse und die Verbesserung und Erneuerung der Übertragungssysteme."

Aufgrund von Unsicherheiten wegen des Ukraine-Krieges, "insbesondere in Bezug auf die Kosten und die Verfügbarkeit von Materialien", gab es Änderungen bei Start des Umbaus. "Der Abriss des dritten Ranges wird daher im Sommer 2023 erfolgen, was angesichts der derzeitigen Preisunsicherheiten ein Zeitgewinn ist".

"Ein früherer Abriss hätte bedeutet, dass man die Saison 2022/23 mit nur 50 Prozent der Kapazität hätte spielen müssen." Weiter heißt es: "Das künftige Camp Nou wird modernste Technologien enthalten, darunter eine 360°-Leinwand im Inneren des Stadions, die den Fans ein neues Erlebnis bieten wird".

Wann darf der FC Barcelona wieder im Camp Nou spielen?

In der Saison 2024/25 soll das Stadion dann wiedereröffnet und genutzt werden - allerdings nur mit 50 Prozent seiner Auslastung. Erst irgendwann in der Saison 2025/26 wird die planmäßig vollständige Renovierung des Camp Nou abgeschlossen sein, teilte die Liga mit - dann soll das Stadion insgesamt 105.000 Zuschauer fassen und komplett überdacht sein.

Getty Images

Wo und in welchem Stadion spielt Barça in der Saison 2023/24?

Die Katalanen werden in der Saison 2023/24 natürlich in Barcelona spielen, nur eben nicht im Camp Nou, sondern im Olympiastadion. Dieses wurde 1929 erbaut und bietet Platz für 55.000 Zuschauer.

Bis zum Umzug in das neu erbaute RCDE Stadium im Jahr 2009 trug dort Barças Stadtrivale Espanyol seine Heimspiele aus. Nun wird das Stadion, welches der Stadt Barcelona gehört, für eine Saison das Zuhause des FC Barcelona.