Nicht im Camp Nou! Wo trägt Barcelona 2023/24 jetzt seine Heimspiele aus?

Der FC Barcelona wird in der Saison 2023/24 nicht im Camp Nou spielen. Doch wo trägt Barça jetzt seine Heimspiele stattdessen aus?

Der FC Barcelona wird seine Heimspiele in der Saison 2023/24 nicht im Camp Nou austragen. Denn das Stadion wird umgebaut, wie der Klub bereits in der abgelaufenen Saison in Form einer Mitteilung bekanntgab.

Stattdessen muss Barça für seine Heimspiele 2023/24 in eine andere Arena ausweichen. Etwa in das RCDE Stadium von Stadtrivale Espanyol? In diesem Artikel bekommt Ihr alle Infos zum Stadion des FC Barcelona für die neue Saison.

Wo spielt der FC Barcelona in der Saison 2023/24 - in welchem Stadion trägt Barça jetzt seine Heimspiele aus. GOAL erklärt es Euch in diesem Artikel.

GOAL

Wo trägt Barcelona 2023/24 jetzt seine Heimspiele aus?

Die Barça-Fans können beruhigt sein, denn ihr Lieblingsklub weicht nicht etwa in das RCDE Stadium von Lokalrivale Espanyol aus. Stattdessen werden die Blaugrana ihre Heimspiele in der Saison 2023/24 in einem anderen Stadion in Barcelona austragen.

Es handelt sich dabei um das Olympiastadion, welches der Stadt gehört und welches im Jahr 1929 erbaut worden war. Es fasst 55.000 Zuschauer, wobei Espanyol bis zum Neubau des eigenen aktuellen Stadions 2009 ebenfalls dort spielte.

Olympiastadion Barcelona: Alle Infos zu Barças neuem Spielort 2023/24

Name Estadi Olímpic Lluís Companys (Olympiastadion) Ort Barcelona, Spanien Kapazität 55.000