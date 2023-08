Warum spielen diese Saison nicht mehr fünf deutsche Mannschaften in der Champions League?

Warum spielen diese Saison nicht mehr 5 Mannschaften aus Deutschland in der Champions League, sondern nur noch 4? GOAL klärt Euch auf.

Die Saison 2023/24 der UEFA Champions League geht endlich wieder los - wer kann den begehrten Titel in dieser Spielzeit gewinnen und wird Nachfolger von Manchester City, das der aktuelle UCL-Sieger ist? Auch die Bundesliga schickt dabei wieder einige deutsche Teams ins Rennen.

Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin - diese vier deutschen Mannschaften haben sich für die Champions League 2023/24 qualifiziert. Doch das ist ein Team weniger als noch in der Vorsaison, wo sogar fünf deutsche Klubs in der Königsklasse am Start waren.

Warum spielen in dieser Saison nicht mehr fünf deutsche Mannschaften in der Champions League? Warum haben sich nur vier deutsche Teams qualifiziert? GOAL klärt auf.

Getty

Champions League: Die Regeln zur Qualifikation

Die Regeln, wer sich für die Champions League qualifiziert, hat die UEFA klar definiert. Maßgeblich entscheidend für die Anzahl der Startplätze eines jeden Landes ist nämlich die UEFA-Fünfjahreswertung. Diese regelt, wie viele Vertreter eine bestimmte Liga für die Königklasse stellen darf bzw. wie sich die Teams dafür qualifizieren.

Die vier besten Ligen in der UEFA-Fünfjahreswertung haben jeweils vier feste Startplätze für die UEFA Champions League. Maßgebend für die Wertung sind dabei immer die letzten fünf Jahre, wobei die aktuell vier besten Ligen die Premier League (England), LaLiga (Spanien), die Serie A (Italien) und eben die deutsche Bundesliga sind.

Champions League 2023/24: Diese vier deutschen Teams sind qualifiziert

Damit ist klar, dass Deutschland und die Bundesliga vier Startplätze für die UCL haben. Für die Champions League 2023/24 sind also Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin qualifiziert - sie belegten in der abgelaufenen Saison die ersten vier Plätze in der Bundesliga.

Getty Images

Warum spielen diese Saison nicht mehr fünf deutsche Mannschaften in der Champions League?

Wie kann es dann aber sein, dass in der letzten Saison fünf deutsche Mannschaften in der Champions League gespielt haben und in dieser Saison nicht mehr? Die Antwort ist ganz einfach: es lag an Eintracht Frankfurt. Denn die SGE hatte sich einen Bonusplatz für die Champions League 2022/23 ergattert.

Dies hatte Frankfurt dem Gewinn der UEFA Europa League 2021/22 zu verdanken, denn die UEFA-Regularien sagen, dass der Sieger der Europa League automatisch für die folgende Saison der UEFA Champions League qualifiziert ist. Dies entspricht also einen zusätzlichen Bonusstartplatz, unabhängig von der UEFA-Fünfjahreswertung.

Nachdem in der abgelaufenen Saison aber keine deutsche Mannschaft die UEFA Europa League gewonnen hat, sondern der FC Sevilla aus Spanien, spielt Deutschland in der UCL 2023/24 nicht mehr mit fünf Teams, sondern wieder regulär mit vier Mannschaften. Spanien stellt dagegen 5 Teams in der Königsklasse.