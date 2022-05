FIFA 23 der letzte gemeinsame Teil! EA SPORTS und der Weltverband gehen getrennte Wege

EA SPORTS und der Weltverband FIFA werden in Zukunft getrennte Wege gehen. Das hat Auswirkungen auf den Namen der bekannten Fußballsimulation, welche im Herbst dieses Jahres letztmals in gemeinsamer Arbeit als FIFA 23 veröffentlicht wird.

Join the Club

Erfahre mehr im Juli 2023#EASPORTSFC



Mehr Infos: https://t.co/O03FctHxCf pic.twitter.com/BEbYEPd9Ge — EA SPORTS FIFA (@EAFussball) May 10, 2022

"Electronic Arts gibt heute bekannt, dass seine weltberühmten Fußballspiele ab 2023 unter der neuen Marke EA SPORTS FC weitergeführt werden", heißt es in einer Pressemitteilung des Spieleherstellers.

EA SPORTS FC: Weitere Informationen erst ab 2023

"Unsere Vision für EA SPORTS FC ist es, den größten und einflussreichsten Fußball Club der Welt im Epizentrum der Fußball-Fanszene zu gründen", sagte Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts. "Seit fast 30 Jahren bauen wir die weltweit größte Fußballgemeinschaft auf - mit Hunderten von Millionen Spielern, Tausenden von Partner-Spielern und Hunderten von Ligen, Verbänden und Mannschaften. EA SPORTS FC wird der Verein für jeden von ihnen und für Fußballfans auf der ganzen Welt sein."

Im Herbst 2022 wird FIFA das letzte Mal unter dem bekannten Namen veröffentlicht werden, dann steht FIFA 23 an. "EA und die FIFA freuen sich darauf, später in diesem Herbst das größte und umfangreichste EA SPORTS FIFA aller Zeiten herauszubringen", heißt es weiter. "Das letzte FIFA-Produkt wird außerdem mehr Spielmodi, Features, Teams, Ligen, Spieler und Wettbewerbe enthalten als jede frühere Ausgabe."

Im Sommer 2023 soll es dann weitere Informationen zum neuen Spiel EA SPORTS FC geben.

Gibt es doch FIFA 24? Verband kündigt eigenes Spiel an

Mittlerweile hat sich auch die FIFA zur Trennung geäußert und dabei angekündigt, mit neuen Partnern die Tradition der FIFA-Reihe fortführen zu wollen: "Die FIFA befindet sich derzeit mit Spieleherstellern, Medienunternehmen und Investoren bezüglich der Entwicklung eines neuen FIFA Fußballsimulationstitels für 2024 im Austausch."

Sogar FIFA-Präsident Gianni Infantino äußerte sich. "Ich kann Ihnen versichern, dass nur das echte FIFA-Spiel das beste für Gamer und Fußballfans sein wird", so der 52-Jährige. "FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25, FIFA 26 und so weiter - der Name ist die Konstante und wird für immer bleiben. Und es wird vor allem das beste Spiel bleiben."