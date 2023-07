EA Sports steht kurz vor der Veröffentlichung seines FIFA-Nachfolgespiels "EAFC" - Doch wann erscheint die Fußballsimulation?

Sobald die Sommerpause beginnt, warten die meisten Gaming-Liebhaber und Liebhaberinnen im Sport-Bereich nur auf eine Sache: Wann erscheint endlich das neue FIFA? In diesem Jahr ändert sich jedoch einiges. Die Partnerschaft zwischen dem Weltverband FIFA und Spielehersteller Electronic Arts ist zu Ende, nun kommt EAFC als Nachfolger von FIFA 23 auf den Markt.

Doch wann dürfen das erste Mal wieder die Controller glühen? Wann erscheint EAFC? GOAL hat die Informationen zusammen getragen.

Alle Infos zu EAFC:

Name EA Sports FC Herausgeber Electronic Arts Spielserie EAFC (zuvor FIFA) Genre Fußballsimulation Releasedatum Voraussichtlich September

Wann erscheint das neue FIFA/EAFC?

In den vergangenen Jahren erschien die Fußballsimulation nahezu immer zum selben Zeitpunkt: Ende September war es soweit und FIFA kam auf den Markt. Einen ähnlichen Zeitpunkt veröffentlichte auch der bekannte Twitter-User Fut Sheriff, der über Leaks im Spiel Modus "Ultimate Team" in der FIFA-Community an Bekanntheit gewann. Laut Fut Sheriff erscheint EAFC am 29. September 2024. Doch es gibt weitere Leaks, die ein anderes Releasedatum in den Raum werfen.

Denn auch weitere Insider auf Twitter, die mit korrekten Leaks im Spielmodus Ultimate Team ebenfalls bei der FIFA-Community bekannt sind, haben einen angeblichen Release-Zeitraum veröffentlicht. Laut "DonkTrading" und "Vincent Nan" könnte EAFC schon gegen Ende August bzw. Anfang September erscheinen, also einen Monat früher als nahezu alle bisherigen Teile der Spiele-Serie in den vergangenen Jahren. Ein offizielles Releasedatum von Seiten des Herstellers gibt es bisher noch nicht.