FC Arsenal angeblich mit der AC Florenz wegen Transfer von Dusan Vlahovic einig

Der englische Traditionsklub FC Arsenal ist wegen Angreifer Dusan Vlahovic (21) von der AC Florenz bereits in fortgeschrittenen Gesprächen und hat laut Sky Italia bereits eine grundsätzliche Einigung mit dem aktuellen Arbeitgeber des Serben erzielt.

Demnach soll die Fiorentina 80 Millionen Euro für den Knipser verlangen, die Gunners sollen dieser Forderung in den jüngsten Gesprächen zugestimmt haben. Ziel der Londoner ist es, Vlahovic bereits im bevorstehenden Wintertransferfenster zu verpflichten.

Gegen einen Wechsel ins Emirates Stadium könnten dem Bericht zufolge aber Vlahovics Zukunftspläne sprechen. Denn dem Torjäger des Serie-A-Klubs soll bewusst sein, dass auch andere Klubs ein Auge auf ihn geworfen haben, weswegen er einem Wechsel zu Arsenal noch skeptisch gegenübersteht.

AC Florenz: Vlahovic als Lebensversicherung

Vlahovics derzeitiger Vertrag datiert bis 2023, diesen will der Nationalspieler allerdings nicht verlängern, wie vor wenigen Wochen bereits bekannt wurde.

Dem 21-Jährigen gelangen in dieser Saison in zwölf Pflichtspielen in Serie A und Coppa Italia zehn Treffer und ein Assist. Für die Nationalmannschaft netzte er in sieben WM-Quali-Spielen viermal.

Bei der Fiorentina trägt Vlahovic die Hauptverantwortung dafür, dass die Viola derzeit auf dem siebten Tabellenplatz steht und sogar Rang vier in Schlagdistanz ist.