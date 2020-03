VfL Wolfsburg vs. Schachtjor Donezk live im TV und LIVE-STREAM sehen: Hier wird die Europa League heute übertragen

Der VfL Wolfsburg trifft im Hinspiel des Achtelfinales der Europa League auf Schachtjor Donezk. Wo läuft das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM?

So langsam wird es ernst für den , der heute in der auf den ukrainischen Spitzenklub Schachtjor Donezk trifft. Anstoß des Hinspiels ist um 21 Uhr in der Volkswagen Arena.

Die Wölfe haben die Zwischenrunde der Europa League locker überstanden, gegen den schwedischen Vertreter Malmö FF setzte man sich mit 5:1 (3:0, 2:1) nach zwei Spielen durch. Nun kommt aber ein echtes Kaliber aus der : .

Der ukrainische Serienmeister musste in der Zwischenrunde lange um das Weiterkommen zittern, hatte mit Lissabon aber auch einen deutlich stärkeren Gegner als Wolfsburg mit Malmö. Die Portugiesen wurden von Donezk mit 5:4 (2:1, 3:3) knapp bezwungen.

Wolfsburg und Donezk qualifizierten sich auf unterschiedlichen Wegen für die K.o Phase der Europa Leawgue: Der VfL wurde hinter Zweiter in der Gruppenphase, während Donezk als Gruppendritter hinter und von der in die Europa League abrutschte. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Klubs überhaupt.

Schachtjor hat gemischte Gefühlte, wenn es gegen deutsche Vereine geht. Zwar gewann man gegen im Finale 2008/09 den UEFA-Pokal, dagegen setzte es aber auch die höchste Europapokalniederlage der Vereinsgeschichte: eine 0:7 Klatsche gegen den 2014/15. Letzte Saison schied Donezk mit 3:6 (2:2, 1:4) im Sechzehntelfinale der Europa League gegen Frankfurt aus.

VfL Wolfsburg gegen Schachtjor Donezk heute live: Goal zeigt Euch alle Möglichkeiten, die Europa League im TV und im LIVE-STREAM zu sehen!

VfL Wolfsburg vs. Schachtjor Donezk live: Die Daten zur Europa League

Wettbewerb: UEFA Europa League; Achtelfinale, Hinspiel

UEFA Europa League; Achtelfinale, Hinspiel Spiel: VfL Wolfsburg - Schachtjor Donezk

VfL Wolfsburg - Schachtjor Donezk Datum: Donnerstag, 12. März 2020

Donnerstag, 12. März 2020 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Volkswagen Arena (Wolfsburg)

Volkswagen Arena (Wolfsburg) Zuschauer: 26.000 Plätze

VfL Wolfsburg vs. Schachtjor Donezk: Wird die Europa League im Free-TV übertragen?

Die Europa League darf von zwei Anbietern übertragen werden: Free-TV Sender RTL (oder RTL Nitro) und Streamingdienst DAZN haben sich die Übertragungsrechte für die Saison 2019/2020 gesichert.

Während RTL jeweils ein Spiel pro Spieltag übertragen darf, hat DAZN die exklusiven Rechte für alle Partien.

VfL Wolfsburg gegen Schachtjor Donezk heute live im Free-TV?

An dieser Stelle werden alle Leser unter Euch, die Wolfsburg gegen Donezk im Free-TV sehen wollen, leider enttäuscht werden. RTL überträgt diese Woche die Partie der Glasgow Rangers gegen Bayer Leverkusen, was bedeutet, dass Wolfsburg nicht im Free-TV zu sehen sein wird.

Goal zeigt Euch, wie ihr die Partie dennoch live verfolgen könnt.

VfL Wolfsburg gegen Schachtjor Donezk heute im LIVE-STREAM sehen

Die Europa League ist ein Muss für jeden Fußball-Fan - und wer keine Partie und keine Highlights verpassen will, der sollte DAZN abonnieren. Der Streamingdienst aus München überträgt alle Spiele exklusiv und in voller Länge, so auch Wolfsburg gegen Donezk. Streamen bedeutet natürlich nicht, dass Ihr das Spiel über euer Handy oder euren Laptop schauen müsst. Ihr könnt DAZN unter anderem als App auf eurem Smart-TV downloaden oder das Spiel über den Amazon Fire TV-Stick ganz gemütlich auf der Couch sehen.

Heute werden Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Sascha Bigalke, Fußballprofi bei Drittligist SpVgg Unterhaching, Wolfsburg vs. Donezk für Euch über die vollen 90 Minuten übertragen. Des Weiteren bietet DAZN die sogennante GoalZone an, in welcher alle Hinspielpartien in einer Konferenz übertragen werden. So verpasst ihr keine Tore auf den anderen Plätzen!

Solltet Ihr, aus welchen Gründen auch immer, keine Zeit haben, das Spiel live zu sehen, könnt ihr Euch die Highlights der Partie oder die gesamte Übertragung im Re-Live kurz nach Spielende auf DAZN gönnen.

VfL Wolfsburg vs. Schachtjor Donezk: Wird die Europa League in Österreich übertragen?

Für alle Zuschauer aus Österreich gilt das gleiche Prinzip: DAZN hat die exklusiven Rechte für die Europa League und für Wolfsburg - Donezk. Ihr könnt die Partie also in voller Länge auch in Österreich auf DAZN verfolgen!

VfL Wolfsburg gegen Schachtjor Donezk: Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streamingdienst, der eine Vielzahl an Sportarten live überträgt. Dazu zählt nicht nur der Fußball mit der , , , La Liga, Champions League oder Europa League, sondern auch American Football, Darts, Boxen, Basketball, Wintersport und viele weitere Sportarten.

VfL Wolfsburg gegen Schachtjor Donezk: Wie funktioniert DAZN?

Ihr könnt das Angebot von DAZN zuerst einen Monat lang kostenlos testen. Danach kostet das Abo monatlich 11,99 Euro oder jährlich einmalig 119,99 Euro, also knapp zehn Euro pro Monat. Alle weiteren Infos findet Ihr hier.

DAZN ist für fast alle mobilen Endgeräte verfügbar, die App dazu ist kostenlos. Unten findet Ihr Links zur App für Euer Smartphone, Tablet oder die Spielekonsole.

VfL Wolfsburg vs. Schachtjor Donezk live: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams für das Achtelfinale!

VfL Wolfsburg vs. Schachtjor Donezk: Die Europa League im LIVE-TICKER verfolgen

Wer DAZN nicht abonniert hat, für den haben wir auch eine Möglichkeit parat: Wir von Goal halten Euch mit unserem LIVE-TICKER über Wolfsburg vs. Donezk und über alle anderen Spiele des Achtelfinals auf dem Laufenden!

Über den Ticker erfahrt Ihr, was in der Volkswagen Arena abgeht - fast in Echtzeit bekommt Ihr Bescheid, wenn ein Tor fällt oder sich andere interessante Szenen in den 90 Minuten abspielen.

Der Ticker ist für Euch kostenlos.

VfL Wolfsburg vs. Schachtjor Donezk live: Alle Übertragungen in TV und LIVE-STREAM auf einen Blick