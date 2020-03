Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - die Übertragung der Europa League heute

Heute abend findet in Glasgow das Achtelfinale zwischen den Rangers und Leverkusen statt. Erfahrt hier alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Zurzeit finden vermehrt Geisterspiele statt. Heute Abend jedoch sollen die Fans in ein reguläres Europa-League-Spiel sehen können, wenn es heißt Glasgow gegen Bayer 04 Leverkusen. Anpfiff ist um 21.00 Uhr im Ibrox-Park Stadium in Glasgow.

steht auch diese Saison wieder weit oben in der Bundesligatabelle. Das Ziel, nächste Saison zu spielen, liegt in greifbarer Nähe.

Bisher hat sich Leverkusen auch in der gut behauptet, doch das Spiel in Glasgow wird kein Selbstläufer. Das Abschlusstraining einen Tag vor dem Spiel wurde für beide Mannschaften abgesagt, da sich der Rasen in einem schlechten Zustand befindet. Das sorgt dafür, dass die Leverkusener ihren Anreiseplan ändern müssen und so nicht den gewohnten Rhythmus finden können. Außerdem ist das Stadion in Glasgow dafür berüchtigt, ein Hexenkessel zu sein und die Rangers nochmals ordentlich nach vorne zu peitschen.

Leverkusen muss sich also schwierigen Bedingungen stellen, um sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu sichern.

Im Folgenden findet Ihr alle Informationen zur Übertragung live im TV und im LIVE-STREAM der Partie Glasgow Rangers vs. Bayer Leverkusen. Weiter unten steht kurz vor Anpfiff die jeweilige Aufstellung der beiden Teams.

Glasgow Rangers vs. Bayer Leverkusen live: Die wichtigsten Daten im Überblick

Duell Glasgow Rangers vs. Bayer Leverkusen Datum Do., 12.03. | 21 Uhr Ort Ibrox-Park (Glasgow), 50.817 Plätze

Glasgow Rangers vs. Bayer Leverkusen heute live im TV oder LIVE-STREAM – wo läuft das Spiel?

Für dieses Spiel habt Ihr die Qual der Wahl, denn es wird gleich an mehreren Stellen zu sehen sein. So läuft das Spiel im TV-Programm auf RTL und beim Online-Angebot TVNow. RTL hat sich pro Spieltag die Rechte an einem Spiel mit deutscher Beteiligung gesichert und überträgt aus diesem Grund das Spiel.

Parallel dazu könnt Ihr das komplette Spiel auch auf DAZN sehen, live und in voller Länge. Auf DAZN habt Ihr die Möglichkeit, jedes Spiel der Europa League anzusehen, egal ob Ihr nur eine spezielle Partie oder die Konferenz mit allen Spielen der Europa League zu dieser Zeit verfolgen möchtet.

Glasgow Rangers vs. Bayer Leverkusen: Das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen

DAZN ist die Top-Adresse für Sportevents aller Art und natürlich auch, um beim Spiel Glasgow gegen Leverkusen mitzufiebern. Um das Spiel im LIVE-STREAM mitzuverfolgen, benötigt Ihr nichts weiter als einen DAZN-Account und ein passendes Abspielgerät mit Internetzugang.

Auf DAZN steht Euch frei zur Verfügung, wo und wann Ihr das Spiel sehen möchtet. Egal ob auf einem Smartphone, einem Laptop oder dem heimischen Fernseher - Ihr bestimmt.

Glasgow Rangers vs. Bayer Leverkusen: Die Highlights auf DAZN

Ein großer Vorteil auf DAZN ist, dass Ihr nicht live dabei sein müsst, um das Spiel mitzuerleben. Denn hier habt Ihr die Möglichkeit, nach Abpfiff alle Highlights des Spiels zu sehen.

Oder Ihr gönnt Euch nochmals das komplette Spiel als Re-Live. So seid Ihr flexibel und verpasst garantiert keinen Moment des Spiels Glasgow gegen Leverkusen.

Glasgow Rangers vs. Bayer Leverkusen: Die Europa League im LIVE-TICKER von Goal

Eine weitere Alternative, um das Spiel live zu verfolgen, ist der Goal LIVE-Ticker.

Damit seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand zu allen Ereignissen des Spiels und erhaltet bereits 20 Minuten vor Anpfiff nützliche Informationen rund um die Begegnung der beiden Teams. Der LIVE-Ticker versorgt Euch in Echtzeit mit den wichtigsten Fakten zum Spiel.

Glasgow Rangers vs. Bayer Leverkusen live: Die Aufstellung

Welche Spieler die beiden Teams auf den Rasen schicken, seht Ihr kurz vor Anpfiff an dieser Stelle.