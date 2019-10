VfL Bochum vs. FC Bayern München: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER - So wird der DFB-Pokal übertragen

DFB-Pokal, 2. Runde: Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Antwort gibt's in diesem Artikel.

In der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft der FC Bayern München im Auswärtsspiel auf den VfL Bochum. Angepfiffen wir das Duell im Vonovia Ruhrstadion am Dienstagabend um 20 Uhr.

Wer zieht in die nächste Runde ein? Der ist natürlich der klare Favorit. Schließlich feierte der aktuell Zweitplatzierte der Bundesliga im vergangenen Jahr den Triumph im . Im Finale gewann der FC Bayern mit 3:0 gegen RB Leipzig (zum Spielbericht).

Harte Zeiten dagegen beim : Das Team aus dem Ruhrpott steht auf Rang 16 in der 2. Bundesliga. Im vergangenen Jahr war für den VfL in der zweiten DFB-Pokalrunde bereits Schluss. Bochum unterlag mit 0:2 dem SC Paderborn.

VfL Bochum vs. FC Bayern München: Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr das DFB-Pokalspiel heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER und die Aufstellungen beider Teams.

VfL Bochum vs. FC Bayern München: Das DFB-Pokalduell auf einen Blick

DFB-Pokal: VfL Bochum vs. FC Bayern München heute live im TV verfolgen

VfL Bochum vs. FC Bayern München: Gelingt dem Zweitligisten die Überraschung? Oder meistert die Mannschaft von Trainer Niko Kovac auch die zweite Hürde? In diesem Abschnitt erfahrt Ihr alles rund um die TV-Übertragung des DFB-Pokals.

Sky, die ARD und Sport 1: Diese drei Sender haben sich die Übertragungsrechte am DFB-Pokal in dieser Saison gesichert. Die Rechtepakete sind dabei äußerst unterschiedlich:

Sky zeigt alle 63 Spiele des DFB-Pokals live im Einzelspiel und in der Konferenz - allerdings ausschließlich im Pay-TV.

ARD und Sport 1 übertragen dagegen ausgewählte Spiele live im Free-TV. Während Sport 1 insgesamt vier Partien von der ersten Runde bis zum Viertelfinale zeigt, laufen insgesamt neun Duelle von Runde eins bis zum Halbfinale inklusive dem Endspiel live im Free-TV-Programm der ARD.

Sport 1 zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München live im Free-TV

Die Wahl ist gefallen: Sport 1 zeigt VfL Bochum vs. FC Bayern München heute live und in voller Länge im Free-TV. Das Spiel der Bayern ist die ausgewählte Partie des Sportsenders, die live im frei empfangbaren Programm übertragen wird. Nur bei Sport 1 seht Ihr VfL Bochum vs. Bayer München gratis im TV.

VfL Bochum vs. FC Bayern München live im TV bei Sport 1! Hier bekommt Ihr alle Infos zur DFB-Pokal-Übertragung:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start der Übertragung: 18 Uhr

18 Uhr Moderatorin: Laura Papendieck

Laura Papendieck Kommentator: Markus Höhner

Markus Höhner Experte: Stefan Effenberg

Sky zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München live im Pay-TV

Die kostenpflichtige Variante ist das Programm von Sky. Der Bezahlsender überträgt schließlich alle 63 DFB-Pokalspiele live im TV - allerdings nur im Pay-TV. Dort seht Ihr auch VfL Bochum vs. FC Bayern München live im TV bei Sky. Und Ihr habt die Wahl: Entweder Ihr schaut das Duell zwischen Bochum und den Bayern live im Einzelspiel oder in der Konferenz.

Doch Achtung: Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Nur so könnt Ihr VfL Bochum vs. Bayern München live und in voller Länge im TV bei Sky erleben. Mehr Informationen zu aktuellen Verträgen, Angeboten und Preisen erhaltet Ihr auf der Sky-Website.

Einzelspiel: VfL Bochum vs. FC Bayern München live im TV bei Sky - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD

Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD Start der Übertragung: 19.45 Uhr

19.45 Uhr Kommentator: Kai Dittmann

Konferenz: VfL Bochum vs. FC Bayern München live im TV bei Sky - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Art der Übertragung: Konferenz

Konferenz Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Start der Übertragung: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Moderatorin: Jessica Libbertz

Jessica Libbertz Kommentator: Wolff Fuss

Zeigt / überträgt die ARD VfL Bochum vs. FC Bayern München heute live im Free-TV?

Das Erste hat sich in Runde zwei für eine andere Begegnung entschieden und wird daher VfL Bochum vs. FC Bayern München nicht live im TV-Programm der ARD zeigen.

Die ARD überträgt dagegen am Mittwoch (20.45 Uhr) folgendes Duell live im Free-TV:

DFB-Pokal: VfL Bochum vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM verfolgen

Sport 1 ist im Free-TV heute Eure erste Anlaufstelle, wenn Ihr den DFB-Pokal gratis sehen wollt. Doch überträgt der Sportsender VfL Bochum vs. FC Bayern München auch im LIVE-STREAM? Und was ist mit Sky: Läuft das Duell dort live im Stream? Wir verraten es Euch in diesem Abschnitt.

Sport 1 zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM auf www.sport1.de

Auch im Internet seid Ihr bei Sport 1 an der richtigen Adresse, wenn Ihr VfL Bochum vs. FC Bayern München live, in voller Länge und kostenlos erleben wollt. Der Sportsender zeigt das Bayern-Spiel im DFB-Pokal beim VfL Bochum im LIVE-STREAM auf www.sport1.de.

Kein Abonnement, keine Anmeldung: Der LIVE-STREAM bei Sport 1 absolut kostenlos. Der Stream zum DFB-Pokalduell zwischen Bochum und Bayern München beginnt analog zur TV-Übertragung mit der Vorberichterstattung um 18 Uhr.

VfL Bochum vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM auf Euren mobilen Geräten - Holt Euch hier die kostenlose Sport1-App:

Sky Go zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Ihr wollt VfL Bochum vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM schauen? Dann seid Ihr auch bei Sky richtig. Der Bezahlsender überträgt das Pokalduell VfL Bochum vs. Bayern München im LIVE-STREAM bei Sky Go.

Der Online-Dienst von Sky ist allerdings nicht kostenlos und setzt ein Abonnement beim Pay-TV-Sender voraus. Seid Ihr im Besitz eines solchen, bekommt Ihr einen Log-In, mit welchem Ihr Euch schnell und einfach anmelden könnt.

Sind diese Hürden überwunden, könnt Ihr VfL Bochum vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM bei Sky Go genießen. Ihr könnt das DFB-Pokalspiel entweder live im Einzelspiel oder in der Konferenz schauen. Für beide Optionen steht Euch jeweils ein LIVE-STREAM bereit.

Handy, Tablet, Laptop oder Computer - Hier gibt es die kostenlose Sky-Go-App:

Sky Ticket zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Ihr wollt den DFB-Pokal unbedingt sehen? Aber habt keine Lust auf ein langfristiges Abonnement bei Sky? Ein Tages- oder Monatsabo würde Euch schon ausreichen? Dann seid Ihr bei Sky Ticket genau an der richtigen Adresse: Sky Ticket zeigt VfL Bochum vs. FC Bayern München heute in voller Länge im LIVE-STREAM.

Sky Ticket ist ein zusätzliches Angebot von Sky, um Euch ein langfristiges Abo zu ersparen. Ihr bekommt das Sportpaket, mit welchem Ihr unter anderem den DFB-Pokal, die Bundesliga oder die Premier League erleben könnt, im Monats- oder Tagesabo.

Das Monatsabo kostet in den ersten vier Wochen 9,99 Euro. Im Anschluss bezahlt Ihr 29,99 Euro monatlich, könnt das Abo aber monatlich kündigen. Das Tagesabo gibt es für einmalig 9,99 Euro.

VfL Bochum vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen im DFB-Pokal

Wer steht für den VfL Bochum in der Startelf? Mit welcher Anfangsformation beginnt der FC Bayern München im DFB-Pokal? Knapp eine Stunde vor dem Anpfiff - gegen 19 Uhr - erfahrt Ihr die Startaufstellungen beider Mannschaften an dieser Stelle.

DFB-Pokal: VfL Bochum vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnte das Duell zwischen dem VfL Bochum und Bayern München nicht live im TV und auch nicht im LIVE-STREAM verfolgen? Dann haben wir hier die perfekte Alternative für Euch:

Gewohnt detailliert versorgen wir Euch während des gesamten Spiels in unserem LIVE-TICKER mit alle relevanten Infos rund um die DFB-Pokalpartie. So verpasst Ihr bei uns keine wichtige Szene, keinen Treffer und keine Entscheidung. Klickt Euch mal rein!

Und das Beste? Unser LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos. Ihr findet unseren TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlose Goal-App:

VfL Bochum vs. FC Bayern München: Die Bilanz

VfL Bochum (insgesamt bislang 74 Duelle) FC Bayern München 9 Siege 49 16 Unentschieden 16 49 Niederlagen 9 77 Tore 174

Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München heute live? Die Übertragung des DFB-Pokals im Überblick