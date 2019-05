VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER, Highlights - Alles zur Bundesliga-Übertragung

Am 33. Spieltag trifft der VfB Stuttgart auf den VfL Wolfsburg. Goal zeigt, wie Ihr die Bundesliga im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Am 33. Spieltag der Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart den VfL Wolfsburg. Anstoß in der Mercedes-Benz Arena ist am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr.

Schneckenrennen im Abstiegskampf. Der steckt fest auf dem Relegationsplatz. Den sicheren Klassenerhalt können die Schwaben in dieser Saison nicht mehr schaffen. Der FC Schalke 04 ist auf Platz 15 bei noch sechs zu vergebenen Zählern bereits sieben Punkte entfernt. Also richtet sich der Blick des VfB nach unten. Dort lauert der 1. FC Nürnberg. Fünf Punkte haben die Schwaben Vorsprung auf die Franken.

Das Restprogramm des VfB: Erst vor heimischem Publikum gegen den , dann am letzten Spieltag auswärts bei Schalke 04.

Ein Sprung in die obere Tabellenhälfte. Dort kämpft der VfL Wolfsburg um die europäischen Plätzen. Die Qualifikation für die Europa League ist in Reichweite. Auf Platz sieben liegend befinden sich die Wölfe bereits auf einem Rang, der zur Teilnahme an der Qualifikationsrunde am zweithöchsten europäischen Wettbewerb berechtigt. Die direkte Qualifikation ist allerdings durchaus in Reichweite. Die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia ist punktgleich mit dem Sechstplatzierten Borussia Mönchengladbach.

Das Restprogramm des VfL: Erst auswärts beim VfB Stuttgart, dann vor heimischem Publikum am letzten Spieltag gegen FC Augsburg.

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg - ein spannendes Duell: Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER verfolgen könnt. Außerdem zeigen wir Euch, wo die -Highlights laufen und liefern Euch die wichtigsten Infos zum Aufeinandertreffen in der Mercedes-Benz Arena.

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg: Das Bundesliga-Duell im Überblick

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg heute live im TV verfolgen - geht das?

Die heiße Saisonphase hat längst begonnen. Nun wartet der 33. Spieltag mit spannenden Spielen auf die Fußballfans. Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg gehört definitiv dazu. Doch läuft das Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Teams überhaupt im deutschen Free-TV?

Nein, VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Grund liegt auf der Hand: Weder die Öffentlich-Rechtlichen, ARD und ZDF, noch RTL oder andere deutsche Sportsender wie Sport 1 sind im Besitz der Übertragungsrechte der Bundesliga. Diese liegen bei Sky.

Sky ist am Samstagnachmittag die einzige Möglichkeit, VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg live im TV zu verfolgen. Der Bezahlsender überträgt die Partie live und in voller Länge im Einzelspiel. Wem das allerdings nicht ausreicht, kann auf die Konferenz des Pay-TV-Senders umsteigen. Dort verpasst Ihr weder einen Treffer zwischen Stuttgart und Wolfsburg noch eine wichtige Szene in allen anderen Samstagsspielen.

Sky geht bereits mit einer ausführlichen Vorberichterstattung ab 14 Uhr auf Sendung. Aus dem Studio in Unterföhring begrüßt Euch Moderation Britta Hofmann sowie eine illustre Expertenrunde bestehend aus den Sky-Experten Didi Hamann und Christoph Metzelder. Pünktlich zum Anpfiff schaltet der Bezahlsender rüber in die Stadien - so auch in die Mercedes-Benz Arena. Während im Einzelspiel Jonas Friedrich kommentiert, sitzt Hansi Küpper für VfB vs. VfL in der Konferenz am Mikrofon.

Um VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg live auf Sky verfolgen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Dieses müsst Ihr im Vorfeld abschließen. Nähere Informationen zu Paketen, Preisen und Vertragslaufzeiten findet Ihr auf der Sky-Website.

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg heute im LIVE-STREAM verfolgen

Das TV-Programm von Sky ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg live zu verfolgen. Der Bezahlsender bietet zusätzlich zwei LIVE-STREAMS an. Welche das sind, erfahrt Ihr jetzt:

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg könnt Ihr Euch auch entspannt im LIVE-STREAM anschauen. Sky Go überträgt die vollen 90 Minuten des Duells VfB vs. VfL live im Stream. Die Übertragung ist analog zum TV-Programm. Moderatoren, Experten und Kommentatoren bleiben die gleichen. Auch das Angebot, die Partie entweder im Einzelspiel oder in der Konferenzschaltung zu verfolgen, bleibt bestehen.

Doch auf für Sky Go benötigt Ihr ein Sky-Abo. Wenn Ihr ein Abonnement beim Bezahlsender abgeschlossen habt, erhaltet Ihr einen kostenlosen Login für die Online-Plattform. Ihr müsst Euch anschließend nur noch die Sky-Go-App in den gängigen Portalen (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.) downloaden und auf dem Gerät Eurer Wahl installieren.

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Mit Sky Ticket bietet Sky seinen Kunden eine weitere Alternative die Spiele der Bundesliga und somit auch VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg im LIVE-STREAM zu sehen. Sky Ticket ermöglicht Euch ohne lange Vertragslaufzeiten, die Dienste des Bezahlsenders in Anspruch zu nehmen.

Aktuell kostet Sky Ticket für einen Monat 9,99 Euro. Anschließend zahlt Ihr 29,99 Euro für das Sport-Paket und könnt das Angebot monatlich kündigen. Wenn Ihr mehr über Sky Ticket erfahren wollt, schaut doch einfach mal auf der entsprechenden Website vorbei.

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg heute im LIVE-TICKER verfolgen

Falls Ihr keine Zeit habt, VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen, empfehlen wir Euch jetzt eine echte Alternative. Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg verpasst Ihr keine Minute des spannenden Duells.

Bereits eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, der um 15.30 Uhr erfolgen wird, versorgen wir Euch mit den heißesten Fakten rund um die Partie. Pünktlich ab dem Anstoß tickern wir Euch gewohnt detailliert die wichtigsten Szenen. Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr immer am Ball!

Und das Beste: Unser LIVE-TICKER ist selbstverständlich kostenlos.

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg: So seht Ihr die Highlights

Ihr habt das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg verpasst? Ihr wollt aber dennoch keine wichtige Szene der Partie verpassen? Dann legen wir Euch die Bundesliga-Highlights wärmstens ans Herz. Wo Ihr die Highlights sehen könnt, verraten wir Euch der Reihe nach in diesem Abschnitt.

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg: Die Highlights bei DAZN

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg verpasst? Kein Problem, bei DAZN bekommt Ihr die Highlights der Partie bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Mit dem Angebot des Streamingdienstes verpasst Ihr kein Highlight der Bundesliga. DAZN stellt Euch die besten Szenen und alle Tore in kurzen Highlight-Clips zusammen.

Um die Vorteile von DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement, welches es bereits für monatlich 9,99 Euro zu erwerben gibt. Das Abo lässt sich jederzeit monatlich kündigen. Doch bevor Ihr ein Abo abschließt, könnt Ihr DAZN im ersten Monat völlig kostenlos testen. Ihr müsst Euch lediglich einen Gratismonat sichern und schon könnt Ihr DAZN vier Wochen lang kostenlos genießen

Bei DAZN bekommt Ihr nicht nur die Highlights der 1. und , sondern auch europäischen Spitzenfußball auf das Gerät Eurer Wahl - Handy, Tablet, Laptop oder Smart-TV - wie ihr wollt! Dazu hat DAZN zahlreichen Live-Sport aus der NBA, NFL und NHL sowie verschiedene Box- und Motorsport-Events im Programm. Was Ihr alles auf DAZN im LIVE-STREAM sehen könnt, haben wir Euch in unserem Übersichtsartikel zusammengefasst.

Holt Euch einfach die DAZN-App im App-Store Eurer Wahl:

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg: Die Highlights bei Sky

Natürlich könnt Ihr Euch die Highlights auch auf Sky anschauen. Der Bezahlsender zeigt die besten Szenen zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg in den gängigen Formaten des Pay-TV-Senders. Die Sendung "Alle Spiele, Alle Tore" ist dabei die beste Option auf Sky. Dort bekommt Ihr sowohl die Highlights der Partie VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg als auch die besten Szenen aller anderen Bundesliga-Partien. Wichtig: Auch für die Highlights benötigt Ihr ein Abonnement von Sky oder das Sky Ticket.

Die Highlights von Sky könnt Ihr sowohl im TV als auch mit Sky Go und Sky Ticket verfolgen. Wann "Alle Spiele, Alle Tore" läuft, erfahrt Ihr im TV-Programm von Sky.

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg: Die Highlights in der Sportschau (ARD) und im Aktuellen Sportstudio (ZDF)

Wann laufen die Highlights des Duells VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg im Free-TV? Die Sportschau in der ARD ist die erste Möglichkeit, die Bundesliga-Highlights im Free-TV zu sehen. Die Sportschau startet am frühen Samstagabend um 17.30 Uhr mit den Zusammenfassungen der Partien der 3. Liga. Ab 18 Uhr zeigt Euch Das Erste dann die Bundesliga-Highlights.

Wollt Ihr die Highlights der Partie VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg im ZDF verfolgen, müsst Ihr Euch etwas länger gedulden. Die ersten Zusammenschnitte zeigt der Sender erst im Aktuellen Sportstudio ab 23.30 Uhr. Sportstudio-Moderator Jochen Breyer hat am Samstagabend den Sportdirektor des FC Bayern München, Hasan Salihamidzic, zu Gast.

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg: Die Aufstellungen

Wem vertraut VfB-Trainer Nico Willig im Abstiegskampf? Mit welcher Elf will VfL-Coach Bruno Labbadia die Qualifikation für die schaffen? Wenn knapp eine Stunde vor dem Anpfiff die Aufstellungen veröffentlicht werden, erfahrt Ihr die Startformationen beider Teams an dieser Stelle.

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg: Die Bilanz