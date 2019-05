VfB Stuttgart vs. Union Berlin, Aufstellung: Das sind die (möglichen) Startformationen in der Relegation

In der Relegation trifft der VfB Stuttgart auf Union Berlin. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Aufstellungen beider Teams.

VfB Stuttgart gegen Union Berlin - so lautet das Hinspiel in der Relegation zur Bundesliga. Die Eisernen müssen am Donnerstagabend um 20.30 Uhr in der Schwabenmetropole antreten. Beide Teams wollen sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel schaffen.

Mitentscheidend für den Ausgang der Partie heute wir auch die Aufstellung sein - wer bietet das bessere Team auf? Natürlich hat Stuttgart als Bundesligist nominell das bessere Personal in den eigenen Reihen, doch was heißt das schon in so Alles-oder-Nichts-Spielen?

Stuttgart vs. : In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Aufstellung der beiden Kontrahenten in der Relegation. Wer wissen will, wo das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird, findet alle Informationen dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

!!! HINWEIS !!! Die Aufstellungen des und Union Berlin wird erst rund eine Stunde vor dem Anpfiff veröffentlicht. Danach findet Ihr sie hier an dieser Stelle. !!! HINWEIS !!!

VfB Stuttgart vs. Union Berlin, Aufstellung: Die Personalsituation bei den Schwaben

"Personell sieht es sehr gut aus. Steven Zuber hat nach seinem Innenbandanriss im Knie gestern wieder mit der Mannschaft trainiert. Erik Thommy ist nach seinen Sprunggelenksproblemen heute wieder eingestiegen", sagte VfB-Coach Nico Willig auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Heißt: Er kann personell fast aus dem Vollen schöpfen. Dabei wird er seine Startformation im Vergleich zu der Partie auf Schalke personell verändern. Bei den Königsblauen wurden auch aufgrund von drohenden Gelbsperren einige wichtige Leute geschont. Bei der nächsten Gelben Karte müssen neben Anastasios Donis Emiliano Insua, Ozan Kabak, Steven Zuber und Gonzalo Castro pausieren. Kassiert also einer dieser fünf Spieler eine Verwarnung, muss er im Rückspiel am kommenden Montag zuschauen.

Gesperrt für das Hinspiel ist derweil Santiago Ascacibar, der noch seine lange Sperre aufgrund einer Spukattacke gegen Kai Havertz beim Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen absitzt. Im Rückspiel ist er wieder spielberechtigt.

Die voraussichtliche Aufstellung des VfB Stuttgart:

Zieler - Pavard, Kabak, Kempf, Insua - Gentner, Castro - Esswein, Didavi, Gonzalez - Gomez

Diese Spieler werden nicht in der Aufstellung des VfB Stuttgart sein:

Andreas Beck (Meniskus-OP)

(Meniskus-OP) Pablo Maffe o (suspendiert)

o (suspendiert) Santiago Ascacibar (Rotsperre)

(Rotsperre) Erik Thommy (Knöchelprobleme)

VfB Stuttgart vs. Union Berlin, Aufstellung: Die Personalsituation bei den Eisernen

"Gewinnst du heute, bist du in der ersten Liga. Wir haben eine große Chance vergeben. Deshalb ist das Gefühl für die Relegation jetzt erst einmal negativ", sagte Union-Schlussmann unmittelbar nach dem 2:2 gegen den VfL Bochum am letzten Spieltag der zweiten Liga.

"Es gibt zwei Spiele. Das gilt für beide Mannschaften. Im ersten Spiel, das wird in Stuttgart auch so sein, willst du eine gute Ausgangslage schaffen. Danach heißt es dann: Alles oder Nichts. Wir werden versuchen, ein Resultat zu erarbeiten, das uns alle Möglichkeiten offenlässt. Daran zu glauben ist für mich das Entscheidende. Im Fußball gibt es immer wieder Überraschungen, der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten. Ich kümmere mich erst mal ums erste Spiel", sagte Union Berlins Trainer Urs Fischer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Personell müssen die Eisernen auf Innenverteidiger Florian Hübner verzichten. Der 28-Jährige kassierte im letzten Ligaspiel seine zehnte Gelbe Karte und muss im ersten Spiel der Relegation daher zuschauen. Den Platz neben Marvin Friedrich könnte entweder Michael Parensen oder Nicolai Rapp einnehmen.

Eine Sperre bei der nächsten Gelben Karte droht Manuel Schmiedebach, Christopher Trimmel, Felix Kroos, Christopher Lenz und Ken Reichel.

Die voraussichtliche Aufstellung von Union Berlin:

Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Hübner, Reichel - Schmiedebach - Kroos, Zulj, Prömel - Andersson, Polter

Folgende Spieler werden sicher nicht in der Aufstellung von Union Berlin zu finden sein:

Florian Hübner (10. Gelbe Karte)

(10. Gelbe Karte) Fabian Schönheim (Knieverletzung)

(Knieverletzung) Eroll Zejnullahu (Muskelverletzung)

Das war die Aufstellung des VfB Stuttgart beim

Die Teilnahme an der Relegation stand für den VfB Stuttgart schon vor dem letzten Bundesligaspieltag fest. Gegen Schalke wollte sich die Elf von Coach Niko Willig dennoch Selbstvertrauen tanken, schonte dabei aber einige Spieler. Am Ende stand es 0:0.

Der VfB Stuttgart spielte mit dieser Aufstellung:

Zieler - Pavard, Baumgartl, Badstuber, Insua - Aogo, Gentner, Sosa - Esswein, Didavi - Gomez

Abwehr-Youngster Ozan Kabak saß gegen Schalke auf der Bank - der Türke steht aktuell bei vier Gelben Karten. Offenbar sollte die Gefahr einer fünften Gelben Karte und einer darauffolgenden Sperre gebannt werden.

Holger Badstuber feierte nach langer Zeit sein Startelf-Comeback.

Das war die Aufstellung von Union Berlin beim

Am 34. Spieltag der 2. hatte Union Berlin noch die Chance, direkt ins Oberhaus aufzusteigen, weil der bei patzte. Doch die Elf von Trainer Urs Fischer kam beim VfL Bochum nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus, lange Zeit stand es sogar 0:2 aus der Sicht von Union.

Diese Aufstellung bot Union Berlin im letzten Pflichtspiel auf:

Riemann - Celozzi, Fabian, Bella Kotchap - Losilla, Eisfeld - Weilandt, Pantovic, Sam - Hinterseer, Ganvoula