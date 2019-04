Bundesliga: Wann ist die Relegation 2019? Alles zu Termin, Datum, Uhrzeit und Co.

Auch in der aktuellen Saison steht nach der regulären Saison die Relegation zur Bundesliga an. Hier erfahrt Ihr, wann sie stattfinden wird.

Er ist mindestens genauso spannend wie der Meisterkampf, der Kampf um den Verbleib in der Bundesliga. Jedes Jahr steigen von den 18 Teams im deutschen Oberhaus zwei Mannschaften direkt ab (Platz 17 und 18); der Klub, der nach 34 Spieltagen auf Platz 16 liegt, hat in zwei Extra-Spielen noch die Chancen auf den Klassenerhalt. Der Drittletzte der kämpft mit dem Drittplatzierten Team aus der 2. Bundesliga um den letzten verbleibenden Platz in der deutschen Beletage.

Seit der Wiedereinführung der Relegation vor zehn Jahren war jedes Mal Spannung in den beiden Duellen garantiert und oft - wie zum Beispiel im legendären Relegationsduell zwischen dem und dem HSV 2015 - sogar bis zur letzten Sekunde.

In diesem Artikel bekommt Ihr die Antwort auf die Frage, wann die Relegation in diesem Jahr stattfinden wird und welche Teams es dieses Mal treffen könnte. Außerdem: Ein Überblick über die Historie der Relegation - vor allem die der letzten zehn Jahre.

Wann ist die Relegation zur Bundesliga? Datum und Uhrzeit

Viele Fans der "betroffenen" Vereine stellen sich jetzt schon die Frage nach dem Zeitpunkt der Relegation. Bereits im vergangenen Dezember terminierte die DFL die Entscheidungsspiele. Dass die Relegation nach dem regulären Ende der Saison stattfinden wird, ist logisch.

Demnach steigt das Hinspiel am 23. Mai 2019. Das Rückspiel findet am 27. Mai statt. Die genauen Anstoßzeiten sind aktuell noch nicht bekannt. Sobald sie von der DFL festgelegt wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle.

Die Daten zur Bundesliga-Relegation im Überblick:

3. der gegen den 16. der Bundesliga : 23.5.2019 (Uhrzeit noch offen)

gegen den : (Uhrzeit noch offen) 16. der Bundesliga gegen den 3. der 2. Bundesliga: 27.5.2019 (Uhrzeit noch offen)

Relegation zur Bundesliga: Das sind die Regeln

In der Relegation bestreiten der 16. der Bundesliga und der Dritte der 2. Bundesliga ein Hin- und ein Rückspiel gegeneinander - wie man es aus den K.o.-Phasen der internationalen Wettbewerbe wie zum Beispiel der kennt. Der Zweitligist hat dabei im Hinspiel das Heimrecht.

Auch in der Relegation zur Bundesliga gilt die Auswärtstorregel. Diese besagt, dass bei unentschiedenem Spielstand in der Addition von beiden Spielen diejenige Mannschaft die nächste Runde erreicht, die mehr Auswärtstore erzielt hat.

Falls nach Ende der regulären Spielzeit noch keine Entscheidung gefallen ist, gibt es zweimal 15 Minuten Verlängerung. Steht danach immer noch kein Sieger fest, findet ein Elfmeterschießen um den letzten Startplatz für die Bundesliga statt.

Bundesliga, Relegation 2019: Diese Teams könnten teilnehmen

Der Kampf um den Relegationsplatz: Das ist der aktuelle Stand in der Bundesliga

Wie bereits erwähnt, muss der Klub, der nach 34 Spieltagen auf Tabellenplatz 16 der Bundesliga steht, in die Relegation. In dieser Saison kommen nach dem 30. Spieltag dafür noch sechs Klubs infrage.

Aktuell steht der auf dem 16. Platz. Aber auch Nürnberg und Hannover haben noch Chancen, die Entscheidungsrunde zu erreichen. Auch Freiburg, Augsburg und der haben sich noch nicht aller Abstiegssorgen entledigt.

PLATZ VEREIN SPIELE SIEGE UNENTSCHIEDEN NIEDERLAGEN DIFFERENZ PUNKTE 13 30 7 11 12 -15 32 14 30 8 7 15 -9 31 15 FC Schalke 04 30 7 6 17 -20 27 16 VfB Stuttgart 30 5 6 19 -40 21 17 1.FC Nürnberg 30 3 9 18 -32 18 18 30 3 6 21 -41 15

Der Kampf um die Relegation zur Bundesliga: So steht es in der 2. Liga:

In der 2. Bundesliga können rechnerisch insgesamt noch acht Mannschaften nach dem 34. Spieltag auf dem Relegationsplatz drei landen. Aktuell rangiert der an dritter Stelle hinter dem HSV und dem .

Aber auch und der haben noch gute Chancen, am Ende an den Entscheidungsspielen zur Bundesliga teilnehmen zu können.

PLATZ VEREIN SPIELE SIEGE UNENTSCHIEDEN NIEDERLAGEN Tore DIFFERENZ PUNKTE 1 1. FC Köln 30 18 5 7 75:39 36 59 2 30 15 8 7 41:33 8 53 3 SC Paderborn 30 14 9 7 68:43 25 51 4 Union Berlin 30 12 14 4 46:29 17 50 5 1. FC Heidenheim 30 13 10 7 44:34 10 49 6 30 12 10 8 55:45 10 46 7 30 11 12 7 44:42 2 45 8 30 13 6 11 40:46 -6 45

Bundesliga-Relegation: Die Historie der letzten Jahre

Wieder eingeführt wurde die Relegation zwischen beiden Ligen, also die Entscheidungsspiele zwischen zwei Teams zwischen der ersten und der zweiten Liga, im Jahr 2009. Zuvor gab es bereits von 1982 bis 1991 Relegationsduelle zweier verschiedenklassiger Mannschaften um einen Startplatz in der Bundesliga, diese wurden dann aber eingestellt.

Im Oktober 2007 beschloss die DFL die erneute Einführung von Relegationsspielen ab der Saison 2008/09. Seitdem, also in zehn Jahren, konnte nur zweimal der Zweitligist beide Duelle unterm Strich für sich entscheiden. In den verbliebenen acht Jahren sicherte sich der jeweils in der Relegation stehende Erstligist den Klassenerhalt.

Seit 2009 stand der dreimal in der Relegation, kein Team musste häufiger in diesen Entscheidungsspielen antreten.

Alle Relegationsduelle seit 2009 in der Übersicht:

(die fettgedruckte Mannschaft konnte sich nach zwei Partien durchsetzen)