VfB-Sportvorstand Hitzlsperger bestraft Ascacibar nach Spuck-Attacke: "Wir müssen ein klares Zeichen setzen"

Ascacibar flog nach seiner Spuck-Attacke gegen Havertz vom Platz. Sportvorstand Hitzlsperger verurteilt den Aussetzer und kündigt Konsequenzen an.

Stuttgarts Sportvorstand Thomas Hitzlsperger hat für Santiago Ascacibar nach dessen Spuck-Attacke eine empfindliche Strafe angekündigt und dessen skandalösen Aussetzer hart kritisiert. "Er ist in Sachen Mentalität und Einstellung ein Vorbild. Er hat in dieser Situation aber ganz klar eine Grenze überschritten. Das dulden wir nicht, und wir werden diese Aktion auch intern bestrafen", sagte Hitzlsperger am Sonntag.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der 22 Jahre alte Argentinier, der beim 0:1 (0:0) des VfB gegen in der Nachspielzeit Jungstar Kai Havertz angespuckt und Rot gesehen hatte, habe mit seinem Platzverweis "der Mannschaft und dem Verein geschadet. Da müssen wir ein klares Zeichen setzen", ergänzte der VfB-Vorstand.

: nur noch drei Punkte vor Abstiegsplatz

Ansonsten forderte Hitzlsperger angesichts der wachsenden Unruhe beim krisengeplagten Traditionsverein Geschlossenheit. "Wir dürfen nicht anfangen, den Frust über die derzeitige Lage nach außen zu tragen. Wenn wir dies tun, sind wir auf dem falschen Weg. Ich appelliere an jeden Einzelnen, die Ruhe zu bewahren", sagte der frühere Profi.

Der Vorsprung auf den Abstiegsplatz zum beträgt nur noch drei Punkte. Am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) steht nun das brisante Kellerderby beim an. "Wir müssen auf dem Platz Gas geben und in den nächsten Tagen einen Plan für dieses Spiel entwickeln. Das geht nur gemeinsam", so Hitzlsperger.