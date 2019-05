Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Union Berlin live in TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Relegation

In der Bundesliga-Relegation treffen der VfB Stuttgart und Union Berlin aufeinander. Goal verrät, wo das Hinspiel live in TV und LIVE-STREAM läuft.

Die diesjährige Relegation zur steht: Der Tabellen-16. der 1. Liga, der VfB Stuttgart, trifft auf den Dritten des Unterhauses, Union Berlin. Das Hinspiel in Stuttgart findet am Donnerstagabend um 20.30 Uhr statt.

Der VfB hat sich im Abstiegskampf der höchsten deutschen Spielklasse zwei Zusatzspiele gesichert. Das lag jedoch auch daran, dass mit Hannover und Nürnberg zwei Teams noch schlechter abschnitten, als die Männer vom Neckar. Interimstrainer Nico Willig hofft nun, dass sich die Stuttgarter im Heimspiel gegen Union eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Berlin sichern, um am Ende die Klasse zu halten.

Auf der Gegenseite kommen die Eisernen von der Alten Försterei mit viel Selbstvertrauen in die Mercedes-Benz-Arena. Mit 57 Punkten landete das Team von Urs Fischer punktgleich mit dem SC Paderborn auf Platz drei, hatte jedoch das schlechtere Torverhältnis zu Buche stehen. Nun wollen die Hauptstädter über die Station Stuttgart auf den Bundesliga-Zug aufspringen. Die Devise lautet ganz klar, den Aufstieg vor den heimischen Fans im Rückspiel perfekt zu machen.

vs. in der Relegation zur Bundesliga: Goal verrät, wer das Hinspiel live in TV und LIVE-STREAM zeigt. Außerdem: Der direkte Vergleich beider Teams und der Modus der Relegation im Schnelldurchgang erklärt. Noch mehr Informationen zur Relegation gibt es in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Union Berlin? Die Bundesliga-Relegation auf einen Blick

Duell VfB Stuttgart - Union Berlin Datum Donnerstag, 23. Mai 2019 || 20.30 Uhr Ort Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart Zuschauer 60.449 Zuschauer

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Union Berlin live im TV?

Die Relegation zur Bundesliga besteht aus zwei Spielen, die beide live im TV zu sehen sein werden - allerdings nicht im Free-TV. Zunächst erfahrt Ihr in diesem Abschnitt, wo Stuttgart vs. Union Berlin heute gezeigt / übertragen wird.

Eurosport 2 HD Xtra zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Union Berlin live im TV

Eurosport ist eine der Anlaufstellen, was die Übertragung der Bundesliga anbelangt. Der Sender besitzt seit der Saison 2017/18 die exklusiven Übertragungsrechte für Freitagsspiele, zudem zeigt / überträgt der Sender die frühen Sonntagsspiele und die Duelle am Montagabend live.

Das Ganze geht jedoch nicht beim regulären TV-Kanal Eurosport 1. Diese Events und auch die Bundesliga-Relegation Stuttgart vs. Union Berlin wird auf Eurosport 2 HD Xtra gezeigt / übertragen.

Eine Stunde vor Anpfiff um 20.30 Uhr geht es bereits mit den Vorberichten zum Hinspiel los.

Zeigt / Überträgt Sky VfB Stuttgart vs. Union Berlin live im TV?

Ihr wisst es, wenn Ihr die Bundesliga in der Saison 2018/19 hautnah verfolgt habt: Sky ist der Sender schlechthin, wenn es um die Bundesliga und die live im deutschen Fernsehen geht. Dennoch hat der Unterföhringer Streamingkanal keine Rechte an der LIVE-Übertragung von Stuttgart vs. Union Berlin am Donnerstagabend.

Die Bundesliga-Relegation wird demnach nicht bei Sky gezeigt / übertragen, sondern läuft stattdessen ausschließlich bei Eurosport im TV. Alternativ könnt Ihr die Begegnung auch via LIVE-STREAM anschauen. Wie, erfahrt Ihr im kommenden Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Union Berlin im LIVE-STREAM?

Ihr könnt die Begegnung Stuttgart vs. Union Berlin heute nicht live im TV sehen, sondern wollt anderweitig mit von der Partie sein. Kein Problem, wir verraten Euch, wer Stuttgart vs. Union im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Der Eurosport Player zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Union Berlin im LIVE-STREAM

Kunden, die ein Abonnement beim Eurosport Player haben, können sich in diesem Moment freuen. Der Eurosport Player zeigt / überträgt nämlich das Relegationshinspiel in Stuttgart live im Stream. Via Browser könnt Ihr auf Eurem PC oder dem Mac mit dabei sein. Keine Zeit für langes Gerede? Dann geht's hier direkt zum LIVE-STREAM beim Eurosport Player (Stuttgart vs. Union).

Wollt Ihr das Spiel live auf Eurem Smartphone bzw. Tablet streamen, dann könnt Ihr im Google-Play- oder App-Store die entsprechende App downloaden.

Für die Nutzung des Streamingdienstes veranschlagt Eurosport eine Gebühr von monatlich 4,99 Euro (zwölf Monate lang). Wenn man sich für ein ganzes Jahr einen Zugang zum Player sicher will, muss man einmalig 49,99 Euro bezahlen. Wenn man für Monat für Monat schauen will, dann zahlt man 6,99 Euro.

Zeigt / Überträgt Sky bei Sky Go oder Sky Ticket VfB Stuttgart vs. Union Berlin live im Stream?

Die Antwort auf diese Frage lässt sich aus dem obigen Abschnitt bereits schließen: Nein, der Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München hat keine Übertragungsrechte an dieser Relegations-Partie, weswegen auch die Nutzer der jeweiligen Streamingkanäle SkyGo und Sky Ticket leer ausgehen.

Zeigt / Überträgt DAZN VfB Stuttgart vs. Union Berlin im LIVE-STREAM?

DAZN zeigt / überträgt die Bundesliga leider nicht live im Stream, hat dafür aber die Highlights der höchsten deutschen Spielklasse im Angebot. Zudem zeigt der Streamingdienst die Highlights der Relegationsspiele auf seiner Plattform.

Die besten Szenen von Stuttgart vs. Union Berlin gibt es am Donnerstag gegen 23 Uhr auf der Plattform des Ismaninger Unternehmens.

Der Streamingdienst zeigt zudem europäische Top-Ligen wie die , oder die live und exklusiv. Auch die UEFA-Top-Wettbewerbe wie die und die sind mittlerweile im Programm.

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Union Berlin? Die Bilanz

STUTTGART (bislang wettbewerbsübergreifend 2 Duelle) UNION BERLIN 1 Siege 0 1 Unentschieden 1 0 Niederlagen 1 4 Tore 2

Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart vs. Union Berlin? Der Modus in der Relegation