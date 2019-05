Neuer Trainer beim VfB Stuttgart: Mit Tim Walter in die ungewisse Zukunft

Für den VfB Stuttgart stehen nun die zwei wichtigsten Spiele der Saison an. Im Vorfeld wurde bekannt, wer in der kommenden Saison Trainer sein wird.

Überraschend war am Ende nur noch der Zeitpunkt: Dass Tim Walter der neue Trainer des werden würde, war seit Wochen ein ziemlich schlecht gehütetes Geheimnis, am Montagmittag bestätigten die Schwaben nun die Verpflichtung. Walter, 43 Jahre alt, hatte zuletzt trainiert, dort wird er seinen Vertrag ein Jahr vor dem Ablauf beenden - der VfB muss eine Ablösesumme bezahlen, die Rede ist von einer Million Euro.

Der neue Trainer ist also sicher, die Ligazugehörigkeit des VfB jedoch nicht: Am Donenrstag (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) erwarten die Stuttgarter den Zweitligisten Union Berlin zum Relegations-Hinspiel. Walter, der auf Interimstrainer Nico Willig folgen wird, erhält davon unabhängig einen Vertrag bis 2021. "Wir haben mit ihm einen sehr guten Trainer für den VfB verpflichtet und freuen uns auf die Zusammenarbeit", teilte Sportvorstand Thomas Hitzlsperger mit.

VfB Stuttgart: Walter trainierte bereits den Nachwuchs des

Hitzlsperger und der neue Stuttgarter Sportdirektor Sven Mislintat, der seit Mai im Amt ist, lobten übereinstimmend die Qualitäten von Walter, der vor seinem Wechsel nach Kiel im Sommer 2018 die U23 und die U17 von Bayern München angeleitet hatte. Zum deutschen Rekordmeister war der gebürtige Bruchsaler 2015 gegen eine Ablöse von 200.000 Euro vom gewechselt. Dort hatte er seine Trainerlaufbahn 2013 begonnen. In Kiel war er Nachfolger von Markus Anfang, der ebenfalls vorzeitig zum gewechselt war.

Walter passe "mit seiner Art und mit seiner Idee vom mutigen, offensiven Fußball hervorragend zum VfB", sagte Hitzlsperger. "Er steht", ergänzte Mislintat, "für leidenschaftliche Arbeit und eine offensive Grundausrichtung", er habe außerdem durch seine Stationen im Nachwuchsbereich "auch einen sehr guten Blick und ein gutes Gespür für die Arbeit mit Talenten". Mit der U23 von Bayern München war Walter 2018 nur knapp am Aufstieg in die gescheitert.

Stuttgarts Neuverpflichtung Walter erreichte mit Holstein Kiel den sechsten Platz

Mit den Kielern, die 2018 in der Relegation gegen den nur knapp den Durchmarsch von der 3. Liga in die verpassten, hatte Walter in der abgelaufenen Saison den sechsten Rang belegt. "Ich danke Holstein Kiel für eine tolle gemeinsame Saison und für das Verständnis dafür, dass ich mich für den Wechsel zum VfB Stuttgart entschieden habe", sagte Walter zum Abschied. Er wolle nun mithelfen, "eine positive Entwicklung" beim VfB einzuleiten.

Walter übernimmt den VfB nach einer Saison, in der Willig bereits der vierte Trainer der Profi-Mannschaft ist: Zuvor hatten Tayfun Korkut (bis 6. Oktober), für zwei Tage als Übergangslösung Andreas Hinkel sowie Markus Weinzierl (ab 9. Oktober) auf dem Schleudersitz am Roten Haus gesessen.