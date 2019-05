VfB Stuttgart: Tim Walter wird neuer Cheftrainer

Noch ist nicht klar, ob der VfB Stuttgart kommende Saison in der 1. oder in der 2. Bundesliga spielt. Sicher ist: Tim Walter wird neuer Cheftrainer.

Tim Walter wird ab kommender Saison neuer Cheftrainer des . Das gaben die Schwaben, die in der Relegation gegen noch um den Verbleib in der kämpfen müssen, am Montagmittag offiziell bekannt. Der 43-jährige Walter kommt von Zweitligist und erhält beim VfB einen Zweijahresvertrag, der bis Juni 2021 datiert ist.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger sagte: "In unseren gemeinsamen Gesprächen wurde sehr schnell deutlich, dass Tim Walter mit seiner Art und mit seiner Idee vom mutigen, offensiven Fußball hervorragend zum VfB passt. Gemeinsam wollen wir künftig den Blick verstärkt auf den eigenen Nachwuchs richten, auch dafür bringt Tim Walter einen großen Erfahrungsschatz und vor allem die absolute Überzeugung mit."

VfB Stuttgart: Tim Walter arbeitete beim

Walter, der in Kiel noch bis 2020 unter Vertrag stand, erklärt: "Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe, der VfB hat eine enorme Strahlkraft und eine beeindruckende Geschichte. Ich danke Holstein Kiel für eine tolle gemeinsame Saison und für das Verständnis dafür, dass ich mich für den Wechsel zum VfB Stuttgart entschieden habe.“

Tim #Walter wird VfB Cheftrainer. Der 43-Jährige unterschreibt beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. #VfB

---

Zur Meldung: https://t.co/qQGw3aSoiU pic.twitter.com/feDQbBMaEN — VfB Stuttgart (@VfB) 20. Mai 2019

Stuttgart ist für Walter die zweite Station im Profifußball. Bei Holstein arbeitete er ein Jahr lang, zuvor trainierte er die Reserve des FC Bayern und arbeitete in der Jugend des Rekordmeisters und des .

In welcher Liga er den VfB übernimmt, ist noch ungewiss. Die Schwaben müssen in der Relegation gegen Union Berlin ran und kämpfen da um den Verbleib in der Bundesliga.