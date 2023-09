VfB Stuttgart vs. SC Freiburg heute live: Gibt es nur bei Sky einen STREAM?

Der VfB Stuttgart bekommt es heute mit dem SC Freiburg zu tun. Gibt es nur bei Sky einen LIVE-STREAM?

Am 3. Bundesliga-Spieltag der Saison 2023/24 duellieren sich der VfB Stuttgart und der SC Freiburg.

Das Aufeinandertreffen steigt am heutigen Samstag, den 2. September 2023, um 15.30 Uhr. Ausgetragen wird die Partie in der MHP-Arena in Stuttgart.

Der SC Freiburg gastiert in der Bundesliga beim VfB Stuttgart. Gibt es nur bei Sky einen LIVE-STREAM?

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg heute im LIVE-STREAM: Wann ist Anstoß?

Paarung Stuttgart - Freiburg Wettbewerb Bundesliga, 3. Spieltag Datum 2. September 2023 (heute) Uhrzeit 15.30 Uhr Ort MHP-Arena

Stuttgart vs. Freiburg heute im LIVE-STREAM sehen: Die Sender

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg heute im LIVE-STREAM bei Sky: Team-News und Aufstellungen

VfB Stuttgart: News

Auf einen deutlichen Auftaktsieg folgte beim VfB direkt ein kleiner Rückschlag. Mit 5:0 fertige Stuttgart am 1. Spieltag den VfL Bochum ab, am vergangenen Wochenende setzte es dann die erste Pleite der Saison. Beim 1:5 in Leipzig führte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß noch mit 1:0 zur Pause, nach dem Seitenwechsel drehte RB aber auf und sicherte sich den verdienten Dreier.

Getty Images

"Ich bin sicher, dass die Mannschaft genug Stabilität hat, um das wegzustecken. Schon ab Samstag schauen wir auf das Heimspiel gegen Freiburg. Wir werden so trainieren, dass alle den Anspruch haben, die nächste Partie besser zu gestalten", hielt der Coach unmittelbar nach der Partie fest.

Aufstellung vom VfB Stuttgart

Sobald die Aufstellung von Stuttgart offiziell gemacht wird, findet Ihr sie hier.

SC Freiburg: News

Freiburg-Trainer Christian Streich dürfte mit den ersten Partien seines Teams durchaus zufrieden sein. Nach dem glanzlosen 2:0 im DFB-Pokal gegen Oberachern gelang in der Bundesliga ein 2:1-Sieg gegen Hoffenheim, der durchaus auch höher hätte ausfallen können.

Am vergangenen Samstag wurde durch den Last-Minute-Erfolg gegen den SV Werder Bremen der zweite Dreier der noch jungen Saison geholt, vor dem 3. Spieltag steht der SCF auf Rang fünf. Rückkehrer Maximilian Philipp zeichnete gegen die Hanseaten für den einzigen Treffer des Tages in der Nachspielzeit verantwortlich.

Aufstellung vom SC Freiburg

Sobald die Freiburg-Startelf fix ist, teilen wir sie hier mit Euch.

Stuttgart - Freiburg heute live im STREAM: Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 47 Siege Stuttgart 25 Unentschieden 5 Siege Freiburg 17 Letztes Spiel SC Freiburg - VfB Stuttgart 2:1 (Bundesliga, 20. Spieltag 22/23, 11. Februar 2023)

