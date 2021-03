VfB Stuttgart, News und Gerüchte: Neuer Vertrag für Wamangituka, wie FC Admira an Sasa Kalajdzic mitverdient

VfB Stuttgart, News: Saftige Gehaltserhöhung mit neuem Vertrag für Wamangituka

Der Flügelstürmer Silas Wamangituka soll laut der Sport Bild beim VfB Stuttgart mit einem neuen Vertrag eine saftige Gehaltserhöhung bekommen. An der Laufzeit des bis 2024 datierten Arbeitspapiers solle sich nichts ändern. Der Verdienst des 21-Jährigen steige dafür deutlich vom sechsstelligen Bereich auf 1,5 Millionen Euro pro Saison.

Zuletzt hatte sich der Angreifer im Spiel gegen Bayern München (1:5) das Kreuzband gerissen. Nun wollen die Schwaben ihren Star wohl mit einem neuen Kontrakt Wertschätzung entgegenbringen und aufmuntern. Die Unterschrift auf dem Papier solle laut der Zeitung bald geschehen.

Vor seiner Verletzung lieferte Wamangituka 13 Tore und fünf Assists in 27 Pflichtspielen für den VfB Stuttgart. Ob der Verein den starken Spieler halten kann, bleibt unklar. Über "erste Anfragen aus dem unteren Drittel der Premier League" berichtet die Sport Bild.

VfB Stuttgart, News: Wie FC Admira an Sasa Kalajdzic mitverdient

Neben der 2019 fälligen Ablösesumme, verdient die Admira offenbar weiterhin fleißig an Kalajdzics Leistungen mit. Dies gab Geschäftsführer Franz Wohlfahrt bekannt. Dank einer Torklausel füllt sich die Vereinskasse in der Südstadt beinahe wöchentlich.

Sasa Kalajdzic gelang beim VfB Stuttgart in der laufenden Saison der Durchbruch. Nachdem er 13 Bundesliga-Treffer für die Schwaben verbuchte, nominierte ihn ÖFB-Teamchef Franco Foda für das österreichische Nationalteam. Beim WM-Qualifikationsauftakt in Schottland netzte Kalajdzic doppelt, gegen die Färöer Inseln traf er ebenfalls.

Das Interesse an seiner Person ist bekanntlich groß. Mehrere Klubs stehen Schlange, Kalajdzic schwärmt allerdings vom FC Liverpool. Jedenfalls hat sich nun offenbar auch der AC Milan in den Tranferpoker eingeschaltet. Wie calciomercatoweb.it berichtet, könnte Kalajdzic für die Zukunftsplanungen der Rossoneri entscheidend sein. Der groß gewachsene Stuttgart-Goalgetter soll langfiristig in die Fußstapfen von Superstar Zlatan Ibrahimovic treten, dessen Zukunft noch ungeklärt ist. Selbst bei einer Vertragsverlängerung wäre ein Kalajdzic-Transfer denkbar, weil die Italiener intensiv an einer Verjüngerung des Kaders arbeiten.

Kalajdzics Ex-Klub FC Admira verdient am 23-Jährigen jetzt schon gut mit. "Ich darf nicht mit Ihnen über konkrete Vertragsinhalte plaudern. Aber Sie können fest davon ausgehen, dass wir bei jedem seiner Tore einen Grund haben mitzujubeln", ließ Franz Wohlfahrt gegenüber den Stuttgarter Nachrichten durchsickern.

"Wir freuen uns alle mit ihm und verfolgen seine Entwicklung genau. Weil Sasa ein toller Junge ist - und weil wir zum Glück auch geschäftliche Beziehungen zum VfB haben", erklärte Wohlfahrt und fügte hinzu: "Je erfolgreicher er spielt, desto besser ist es auch für uns."

Wie Sven Mislintat im Podcast Kicker meets DAZN verriet, kostete Kalajdzic die Stuttgarter 1,75 Millionen Euro Ablöse plus die von Wohlfahrt erwähnten Boni-Zahlungen. Seit seinem Wechsel von der Admira nach Deutschland vervierfachte der gebürtige Wiener seinen Marktwert.

