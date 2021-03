VfB Stuttgart, News und Gerüchte: Kalajdzic heiß begehrt, Gonzalez als Bale-Nachfolger zu Tottenham Hotspur?

Tottenham will Gonzalez, um die Bale-Lücke zu schließen. Auch Kalajdzic bekommt international Aufmerksamkeit. Die News und Gerüchte zum VfB.

VfB Stuttgart, Gerüchte: Nicolas Gonzalez soll bei Tottenham Gareth Bale beerben

Premier-League-Klub Tottenham Hotspur will sich im Sommer um einen Transfer von Nicolas Gonzalez bemühen. Das berichtet Sky Sports. Bei den Spurs soll Gonzalez demnach Gareth Bale beerben. Die Real-Leihgabe zieht es nach dieser Spielzeit zurück nach Madrid.

Stuttgart fordere 30 Millionen Euro Ablöse für Gonzalez, heißt es weiter. Beim Bundesliga-Aufsteiger kam der Argentinier in dieser Saison in 15 Bundesligaspielen zum Einsatz. Dabei erzielte er sechs Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Die Spurs verfolgen Gonzalez' Werdegang seit geraumer Zeit. Jonathan Bamba von OGC Lille und Gabriel Menino (Palmeiras) sollen bei den Nordlondonern weitere Kandidaten sein.

VfB Stuttgart, Gerüchte: Mehrere Klubs scharf auf Sasa Kalajdzic

Mit seinen starken Vorstellungen in dieser Saison hat sich VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic in den Fokus mehrerer Vereine gekickt. Der Österreicher wird nicht nur von der Konkurrenz, sondern auch von englischen Klubs gejagt.

Wie die Sport Bild berichtet, steht Kalajdzic auf dem Wunschzettel von RB Leipzig. Die Stuttgarter sollen eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro verlangen - der 23-Jährige steht bei den Schwaben noch bis Sommer 2023 unter Vertrag.

Aber nicht nur RB Leipzig soll Kalajdzic im Visier haben. Der Mittelstürmer wird auch mit Newcastle, Everton und West Ham in Verbindung gebracht. Ebenso sollen Juventus und die Roma ein Auge auf den Zwei-Meter-Hünen geworfen haben.

Zuletzt sprach Kalajdzic mit der Bild über seine Zukunft und verriet dabei seinen Traum, einmal für den FC Liverpool zu stürmen: "Ich fühle mich rundum wohl beim VfB, aber das wäre wirklich eine schwere Entscheidung, weil ich Liverpool sehr mag. Dieser Verein ist für mich einfach was Besonderes."

In der laufenden Saison traf der ehemalige Admira-Angreifer für die Stuttgarter alle 112 Bundesliga-Minuten. In den letzten acht Liga-Partien netzte er satte acht Mal.

VfB Stuttgart, News: Kommt Torwarttrainer Steffen Krebs aus Gladbach?

Der VfB Stuttgart möchte gemäß eines Berichts des kicker gerne Torwarttrainer Steffen Krebs vom Bundesligarivalen Borussia Mönchengladbach verpflichten. Damit würde der 37-Jährige in seine alte Heimat zurückkehren. Der gebürtige Bad Cannstätter war von 2009 bis 2015 bereits für einige Jugendmannschaften des VfB zuständig.

Jetzt seid ihr dran❗️😉 Von „Kempfi, Du bist so ein Gott“ bis zu einem beherzten „Geil“ feuert Gregor #Kobel seine Vorderleute während der Spiele lautstark an. Was hat er beim heutigen Training seinem Team zu sagen? #VfB pic.twitter.com/VgtBVLnn4r — VfB Stuttgart (@VfB) March 24, 2021

Nach seiner Zeit bei den Schwaben arbeitete er in Hoffenheim vorrangig bei der U19 und U23. Bei der TSG traf der Trainer bereits auf Pellegrino Matarazzo und Gregor Kobel, die in Stuttgart wiedersähe.

