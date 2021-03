VfB Stuttgart, News und Gerüchte: VfB lange ohne Wamangituka, Kalajdzic zeigt Bereitschaft für Vertragsverlängerung

Nach dem 0:4 gegen die Bayern fällt Silas Wamangituka monatelang mit einem Kreuzbandriss aus. Alle News und Gerüchte zum VfB Stuttgart.

Nachrichten zum VfB Stuttgart von heute am Montag. Alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte über Wamangituka, Kalajdzic und Co. in der Bundesliga findet ihr hier.

Diese wissenswerten News zum VfB gab es in den letzten Tagen:

Kreuzbandriss: VfB Stuttgart lange ohne Silas Wamangituka

Schwerer Schlag für Silas Wamangituka und Bundesligist VfB Stuttgart: Der 21 Jahre alte Offensivspieler hat sich im Südschlager bei Bayern München (0:4) einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und fällt mehrere Monate aus. Das teilten die Schwaben nach einer eingehenden Untersuchung am Sonntag mit.

Wamangituka hatte sich die schwere Verletzung bei einem Laufduell mit dem Münchner David Alaba zugezogen (31.). Nach kurzer Behandlung musste er ausgewechselt werden (35.).

"Wir haben Sorge um ihn", hatte Sportdirektor Sven Mislintat unmittelbar nach dem Spiel mit dunkler Vorahnung berichtet. Vorstandschef Thomas Hitzlsperger hob die große Bedeutung von Wamangituka für den Aufsteiger hervor: "Silas hilft uns extrem, er ist ein sehr wertvoller Spieler, wir brauchen ihn sehr."

Der Kongolese ist einer der Shootingstars der Saison. In 25 Bundesligaspielen erzielte er elf Tore und bereitete vier vor. Hinzu kommen zwei Einsätze im DFB-Pokal, bei denen er einmal traf.

VfB Stuttgart, News: Kalajdzic zeigt Bereitschaft für Vertragsverlängerung

Mittelstürmer Sasa Kalajdzic zeigt Bereitschaft für eine Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart. "Das kann ich mir durchaus vorstellen", sagte der 23-Jährige am Montag zum kicker. "Ich bin mit Kopf und Herz in Stuttgart." Momentan hat der Österreicher einen Vertrag bis Sommer 2023.

"Ich bin froh, beim VfB zu sein. Weil ich gerne beim VfB spiele und weiß, dass ich geschätzt werde", äußerte sich der zwei Meter große Spieler. Mit 13 Toren in 25 Spielen hat er maßgeblichen Erfolg an der guten Leistung der Schwaben. Zuletzt zog der junge Stürmer auch mit einem Rekord von Fredi Bobic gleich, indem er in sieben Spielen in Folge traf. Durch die torlose Partie gegen die Münchner hat Kalajdzic jedoch verpasst, an der VfB-Legende vorbeizuziehen.

Mit Stuttgart steht der Stürmer momentan auf Platz neun mit 36 Punkten. Um einen Abstieg muss sich der Bundesliga-Aufsteiger derzeit keine großen Sorgen machen.

Die Highlights von FC Bayern München vs. VfB Stuttgart 4:0 in der Bundesliga

VfB Stuttgart, News: Matarazzo mit zwei Theorien zum Überzahl-Debakel

Nach dem Überzahl-Debakel gegen den FC Bayern München hat VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo zwei Theorien, wieso seine Stuttgarter eingeknickt sind. "Entweder haben die Spieler bedingt durch die Überzahlsituation zu viel Druck gespürt, gewinnen zu müssen, oder sie haben es zu sehr auf die leichte Schulter genommen", kommentierte er die 4:0-Niederlage.

"Mental ist was passiert", erklärte der 43-Jährige die Reaktion seines Teams. "Wenn man gegen Bayern nur ein paar Prozentpunkte nachlässt, sind sie in der Lage, drei Tore innerhalb weniger Minuten zu machen." Auch die Bereitschaft, bei Ballverlust umzuschalten, sah der Coach vom VfB Stuttgart nicht bei all seinen Spielern. "Deswegen ist man eigentlich nicht in Überzahl, weil wenn die ein Eins-gegen-eins-Duell gewinnen, ist es Gleichzahl.", fügte er hinzu.

Auch VfB-Torwart Gregor Knebel beobachtete, dass nach der roten Karte in seiner Mannschaft etwas nicht funktionierte. "Wenn man ein Mann mehr ist, versucht man, etwas höher anzulaufen", sagte der 23-Jährige im Interview auf der Vereins-Webseite des VfB, "doch es war recht schnell zu merken, dass plötzlich unsere Abläufe nicht mehr gepasst haben. Die Abstimmung hat nicht funktioniert, und es sind einfach zu viele Räume aufgegangen."

Am Samstag in der Bundesliga gegen den FC Bayern München sah Alphonso Davies nach zu hartem Einsteigen bereits in der 12. Minute die rote Karte. Während der VfB Stuttgart Zeit für das Umschalten auf das Überzahl-Spiel brauchte, schoss der Rekordmeister bis zur 23. Minute schon drei Tore. In der 39. Minute fügte Robert Lewandowski das 4:0 hinzu. Danach konnte Matarazzo seine Mannschaft in der Pause sortieren und es blieb bei dem 4:0-Endstand.

Der kommende Spielplan des VfB Stuttgarts in der Bundesliga