VfB Stuttgart, News und Gerüchte: Spekulationen um Franck Ribery, Daniel Didavi würde Gehaltskürzung verstehen

VfB Stuttgart, Transfers: Kehrt Franck Ribery zurück in die Bundesliga?

Der VfB Stuttgart soll Interesse an einem Transfer des langjährigen Bayern-Stars Franck Ribery (Fiorentina) zeigen. Dies berichtet das Portal transfermarketweb.com. Auch der SC Freiburg soll sich demnach eine Verpflichtung des Franzosen vorstellen können. Laut der Bild wolle der ehemalige Bundesligaprofi nach seinem Vertragsende im Sommer beim Serie-A-Klub AC Florenz unbedingt wieder in Deutschland spielen.

"Ich vermisse die Bundesliga natürlich", sagte der 37-Jährige letzte Woche zu Sky zu den Gerüchten um eine Rückkehr. Eintracht Frankfurt war bereits mit ihm in Verbindung gebracht worden.

Konkret wurde Ribery allerdings nicht und schloß auch einen Verbleib in Florenz nicht aus: "Ich glaube, dass meine Priorität hier in Florenz liegt, ich bin hier zufrieden. Wir haben noch einige Spiele und wir brauchen die Punkte. Ich will dem Verein helfen, aber um sich Gedanken für die Zukunft zu machen, ist es noch etwas zu früh."

In der Serie A hat der Linksaußen gezeigt, dass er trotz seines hohen Alters noch der Mannschaft helfen kann. In 21 Ligaspielen lieferte er zwei Tore und sechs Vorlagen. Wegen Muskel- und Gelenkproblemen fehlte die Bayern-Legende in fünf Spielen.

VfB Stuttgart, News: Didavi würde Gehaltskürzung verstehen

Mittelfeldmann Daniel Didavi könnte eine Gehaltskürzung bei einer Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart verstehen. Grund dafür seien sein Alter und die Anzahl der Spiele, die er in dieser Saison absolviert habe. So begründet der 31-Jährige sein Verständnis im Interview mit der Bild.

"Ich bin 31 Jahre alt, habe 16 von 26 Spielen gemacht in dieser Saison. Das ist in Ordnung, aber ich bin kein unumstrittener Stammspieler. Wenn man das sieht, dann liegt auf der Hand, dass ich auf Gehalt verzichten muss, wenn ich verlängern würde", erklärte das Eigengewächs des VfB. "Weitere Gespräche mit dem VfB" über seinen Vertrag soll es laut Didavi in naher Zukunft geben.

Sollte ein neues Arbeitspapier nicht zustande kommen, möchte Didavi gerne ins Ausland gehen. "Spanien, Italien oder Portugal, wo das ganze Jahr über schönes Wetter ist und das Meer sehr nahe ist“, nannte er als alternative Zukunftspläne.

VfB Stuttgart, Gerüchte: Milan und Roma wollen Kalajdzic

Die Serie-A-Klubs AC Mailand und AS Rom sollen starkes Interesse an Stuttgarts Stürmer Sasa Kalajdzic zeigen. Das berichtet das Portal calciomercatoweb.it aus Italien. Stuttgart fordere 20 Millionen Euro Ablöse für den Angreifer. Eine Summe, die sich bei einem Wettbieten womöglich erzielen ließe.

Milan ist auf der Suche nach einem jungen Angreifer, der langfristig beim Verein bleiben soll. Zu den Spitzenkandidaten gehört dabei der 23-Jährige Österreicher vom VfB. In Rom könnte Kalajdzic auf Routinier Edin Dzeko folgen.

In den vergangenen Tagen wurden auch RB Leipzig, Newcastle, Everton und West Ham aus der Premier League als Interessenten genannt. In dieser Saison traf Kalajdzic 13-mal in 25 Bundesligapartien. Zudem legte er vier Assists auf.

