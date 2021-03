VfB Stuttgart, News und Gerüchte: Sasa Kalajdzic zieht mit Bobic gleich, nächste Auszeichnung für Wamangituka

Sasa Kalajdzic ist nach dem 2:0 gegen die TSG Mann des Tages beim VfB Stuttgart. Alle News und Gerüchte.

Bundesligist VfB Stuttgart am Montag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu den Schwaben vom Tage.

VfB Stuttgart, alles Wissenswerte: Hier könnt Ihr Euch über das informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

VfB Stuttgart, Transfers: Stürmer Sasa Kalajdzic träumt vom FC Liverpool

Stuttgarts Stürmer Sasa Kalajdzic zählt zu den großen Shootingstars der laufenden Bundesligasaison. Nun verrät der Österreicher, dass er sich bei den Schwaben besonders wohl fühlt - doch beim FC Liverpool könnte er schwach werden.

Zwölf Tore erzielte Kalajdzic in der laufenden Bundesliga-Saison für den VfB Stuttgart. Sieben davon in den vergangenen sechs Ligaspielen - eine Form, die sich (in den vergangenen Wochen) mit Stürmern wie Robert Lewandowski, Erling Haaland oder Andre Silva vergleichen lässt. Kein Wunder, dass Kalajdzic nun mit anderen Klubs in Verbindung gebracht wird. Zuletzt fiel der Name RB Leipzig in deutschen Medien.



Dabei könnte sich der 23-Jährige vorstellen, zur VfB-Legende zu werden und eine neue Ära in Stuttgart zu prägen. "Im Fußballgeschäft ist es jedoch so, dass ich das letztendlich nicht alleine entscheide", sagt Kalajdzic den Stuttgarter Nachrichten.

Sollte tatsächlich ein Klub anklopfen, will der ehemalige Admira-Angreifer nur von konkreten Angeboten hören. Denn mit seinem Berater hat er "die Absprache getroffen, dass er seinen Job macht und mich nur dann über das Interesse anderer Vereine informiert, wenn es wichtig erscheint - im Moment schaut es danach aus, dass er mich über nichts ins Bild setzen müsste."

Schwach werden könnte Kalajdzic dann, wenn sein Traum-Verein FC Liverpool anruft. Das verriet er am Freitag der Bild-Zeitung: "Ich fühle mich rundum wohl beim VfB, aber das wäre wirklich eine schwere Entscheidung, weil ich Liverpool sehr mag. Dieser Verein ist für mich einfach was Besonderes. Als Kind habe ich das Champions-League-Finale von 2005 gesehen, als Liverpool gegen Milan ein 0:3 aufholte und gewann. Das hat mich gepackt. Ich habe mir Schal, Trikot, Mütze und eine Tasse gekauft."

VfB Stuttgart, News: Kalajdzic stellt Bobic-Rekord ein

Sasa Kalajdzic hat mit seinem Tor beim 2:0 gegen 1899 Hoffenheim am Sonntageinen Rekord von Fredi Bobic aus der Saison 1995/96 eingestellt. Beide Torjäger trafen in sieben aufeinanderfolgenden Spielen und halten damit die längste Serie bei den Schwaben. "Ich bin wunschlos glücklich. Es kann gerne so weitergehen", sagte der 23-Jährige nach dem Spiel.



Für den jungen Österreicher war sein Treffer zum 2:0 in der 64. Minute das achte Tor im siebten Spiel. Sollte der Angreifer nächstes Wochenende gegen die Bayern alleiniger Rekordhalter werden, will er der Mannschaft eine Sachertorte in die Kabine mitbringen, verriet er im Interview mit der BILD. Im Spiel gegen die TSG Hoffenheim dachte der Torjäger jedoch nach eigenen Angaben nicht über seinen Rekord nach: "Das hat mich nicht zu interessieren."

Dankbar zeigte sich der VfB-Spieler, der 2019 von FC Admira Wacker Mödling gekommen war, auch bei einem besonderen Mitarbeiter des Klubs. "Das ist unser Corona-Typ. Er macht unsere Tests. Er hat mir so oft geholfen, das ist das Mindeste, was ich zurückgeben kann.", erklärte der Mann des Tages die Aktion.

VfB Stuttgart: Wamangituka holt sich erneut den Bundesliga-Rookie des Monats

Zum dritten Mal in dieser Saison ist Stuttgarts Silas Wamangituka als "Bundesliga-Rookie des Monats" ausgezeichnet worden. Schon im November und Dezember war der 21-Jährige ausgezeichnet worden. Kein anderer Spieler holte in dieser Saison den Preis so häufig.

⚡️ilas im November: #BLRookie des Monats

⚡️ilas im Dezember: #BLRookie des Monats

⚡️ilas im Januar: Vier Tore in fünf Einsätzen

⚡️ilas im Februar: #BLRookie des Monats pic.twitter.com/rEpHsmfeHO — VfB Stuttgart (@VfB) March 12, 2021

Obwohl der Flügelstürmer im Februar kein einziges Tor erzielte, wurde er von Fans, Vereinen und Experten gewählt. Das Spiel beim VfB prägt der Kongolese besonders durch seine schnellen Läufe. 37 Sprints legte er pro Spiel in dem Monat hin. Die Höchstgeschwindigkeit von Wamangituka im Februar betrug 34,4 km/h. Zudem entschied er noch 116 Zweikämpfe für sich.

Das junge Team der Schwaben dominiert damit die Wahl zum Rookie des Monats im deutschen Oberhaus: Neben dem dreimaligen Preisträger Wamangituka und Wolfsburgs Maxence Lacroix stand auch VfB-Verteidiger Konstantinos Mavropanos zur Wahl für diesen Monat. Im Oktober gewann VfB-Angreifer Mateo Klimowicz.

