"Hat mich umgehauen": US-Nationaltrainer Gregg Berhalter über den Einfluss von Lionel Messi in der MLS

Gregg Berhalter ist schwer beeindruckt von Lionel Messis ersten Wochen in den Vereinigten Staaten.

WAS IST PASSIERT? Der Hype um Lionel Messi ist nach den ersten zehn Spielen des Argentiniers für Inter Miami riesig. Nach neun Siegen in Folge setzte es zwar gegen Nashville mit einem 0:0 den ersten Dämpfer, aber auch US-Nationaltrainer Gregg Berhalter ist begeistert von Messis Leistungen bisher.

WAS WURDE GESAGT? Berhalter sagte: "Man hat eine Vorstellung davon, wie die MLS ungefähr aussehen könnte. Und dann ändert sich die Vorstellung komplett, indem jemand wie Messi kommt und den Wettbewerb auf eine völlig neue Ebene hebt."

"Insgesamt hat mich der Einfluss, den Lionel Messi haben kann, einfach umgehauen. Und nicht nur er, sondern auch (Sergio) Busquets und (Jordi) Alba, die das auf dem Spielfeld umsetzen können", fügte Berhalter mit Blick auf die beiden anderen namhaften Neuzugänge Inter Miamis hinzu.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi absolvierte seit seinem Transfer von PSG nach Miami zehn Spiele. In jenen Partien gelangen dem 36-Jährigen elf Tore und drei Assists. Außerdem führte er Inter zum ersten Titelgewinn der Klubgeschichte: Der Klub aus Florida holte vor wenigen Wochen den Leagues Cup.

WIE GEHT ES WEITER? Messi und Inter Miami treten in der Nacht zum Montag in Los Angeles beim LAFC an. Die Vorfreude in Kalifornien auf das Gastspiel des siebenmaligen Ballon-d'Or-Siegers ist riesig, entsprechend hoch sind die Ticketpreise.