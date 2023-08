Rückschlag für Lionel Messi und Inter Miami im Kampf um die Playoffs in der MLS

Die Siegesserie des Klubs aus Florida ist gerissen. Gegen Nashville reichte es nur zu einem Remis.

WAS IST PASSIERT? Die Hoffnungen von Superstar Lionel Messi auf das Erreichen der Play-offs in der Major League Soccer (MLS) haben einen Dämpfer erhalten. Beim 0:0 mit Inter Miami gegen Nashville SC blieb der Argentinier mit seinem Team nach neun Pflichtspielerfolgen erstmals sieglos.

Messis Miami liegt in der Eastern Conference bei 22 Punkten, der Rückstand auf Play-off-Rang neun beträgt bei zehn ausstehenden Spielen zehn Zähler.

WAS IST DER HINTERGRUND? "Wir müssen weitermachen", sagte Miamis Trainer Gerardo Martino. Vor den Augen von Boxstar Floyd Mayweather und FIFA-Präsident Gianni Infantino blieb Miami erstmals in der zehn Spiele währenden Messi-Ära torlos. Messi selbst konnte seine persönliche Torquote von zuvor elf Toren in neun Spielen nicht weiter hochschrauben.

Miami hatte Nashville kürzlich im Finale des Leagues Cup gegenübergestanden - seinerzeit hatte Messis Team mit 10:9 im Elfmeterschießen die Oberhand behalten. Es war der erste Titel in der Vereinsgeschichte des Klubs von David Beckham.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty