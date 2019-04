Union Berlin vs. HSV (Hamburger SV): TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER, Aufstellungen - die Übertragung der 2. Bundesliga

Am 31. Spieltag der 2. Bundesliga gastiert der Hamburger SV (HSV) bei Union Berlin. Goal zeigt, wie Ihr die Partie im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Es ist das Spitzenspiel der 2. Bundesliga. Am 31. Spieltag empfängt der FC Union Berlin den Hamburger SV. Die Partie findet am Sonntagmittag im Stadion An der Alten Försterei statt. Anstoß ist um 13.30 Uhr.

Wer steigt direkt auf? Wer muss in die Relegation? Der Saisonendspurt in der 2. verspricht Spannung bis zum Schluss. Während der 1. FC Köln von der Tabellenspitze grüßt und wohl als erster Bundesliga-Aufsteiger bald feststehen wird, entwickelt sich dahinter eine enges Rennen. Der HSV will nach dem ersten Abstieg überhaupt den direkten Wiederaufstieg schaffen. Doch dafür brauchen die Hanseaten nach zuletzt durchwachsenen Auftritten in der Liga drei Zähler gegen Mitkonkurrent . Mut machte dem HSV allerdings der couragierte Auftritt im Halbfinale des DFB-Pokal gegen RB Leipzig, auch wenn die Partie mit 1:3 verloren ging.

Union Berlin ist im Aufstiegsrennen ebenfalls mittendrin. Derzeit liegen die Köpenicker nur drei Zähler hinter dem HSV auf Rang vier. Um auch die anderen Mannschaften im Kampf um den Aufstieg unter Druck zu setzen, will das heimstärkste Team der , das lediglich ein Spiel vor heimischem Publikum verlor, an der Alten Försterei punkten. Denn sowohl der SC Paderborn als auch der 1. FC Heidenheim mischen im Aufstiegsrennen mit.

Union Berlin vs. HSV - das Highlight am 31. Spieltag der 2. Bundesliga. Doch wo läuft es im TV oder im LIVE-STREAM? Goal verrät es Euch und liefert alle Informationen rund um die Partie.

Union Berlin vs. HSV ( ): Alle Infos zum Duell in der 2. Bundesliga

Duell Union Berlin vs. Hamburger SV (HSV) Datum Sonntag, 28. April 2019 | 13.30 Uhr Ort Stadion An der Alten Försterei, Berlin Zuschauer 22.012 Plätze Aufstellungen Hier entlang!

Union Berlin vs. HSV (Hamburger SV) heute live im TV sehen - geht das?

Das Duell zwischen Union Berlin und dem HSV ist das Top-Spiel der 2. Bundesliga und lockt viele Zuschauer an. Doch läuft die Partie überhaupt im deutschen Free-TV? Nein, leider nicht.

Einzig Bezahlsender Sky hat die Rechte an allen Spielen der 2. Bundesliga und somit auch an der Partie Union Berlin vs. Hamburger SV (HSV). Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München ist die einzige Möglichkeit, das Spitzenspiel im Stadion An der Alten Försterei live und in voller Länge zu sehen.

Sky zeigt Euch allerdings nicht nur die vollen 90 Minuten von Union Berlin vs. Hamburger SV (HSV) im Einzelspiel, sondern übertragt die Partie zusammen mit den anderen Duellen am Sonntagmittag in der bekannten Sky-Konferenz. Dort verpasst Ihr kein Tor, das in Berlin-Köpenick fällt, und auch keinen Treffer auf den anderen Plätzen. Sky geht bereits ab 13 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sendung. Ab Anstoß um 13.30 Uhr verpasst Ihr keine Minute.

Um das Spiel zwischen Union Berlin und dem HSV sehen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Sky-Abonnement, welches Ihr zuvor abschließen müsst. Alle Informationen und Preise zu den verschiedenen Angeboten des Bezahlsenders findet Ihr auf der Sky-Website.

Union Berlin vs. HSV (Hamburger SV): Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Das Highlight zwischen Union Berlin und dem Hamburger SV (HSV) zeigt Sky allerdings nicht nur live im TV. Der Pay-TV-Sender bietet zudem einen LIVE-STREAM an, mit welchem Ihr ebenfalls das Top-Spiel live und in voller Länge verfolgen könnt. Sowohl für das Einzelspiel Union Berlin vs. HSV als auch für die Konferenzschaltung gibt es einen LIVE-STREAM.

Allerdings ist auch der LIVE-STREAM von Sky nicht kostenlos. Nur Sky-Kunden haben Zugriff auf die Online-Plattform Sky Go, auf welcher die LIVE-STREAMS angeboten werden. Jeder Kunde erhält dafür einen Login. Nur Sky Go zeigt Union vs. HSV live im Stream.

Wie könnt Ihr Sky Go nutzen? Ganz einfach: auf dem Handy, Laptop oder Tablet. Sky Go ist auf den meisten mobilen Geräten verfügbar. Ihr müsst Euch nur die Sky-Go-App in den gängigen Portalen (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.) kostenlos downloaden und installieren. Und schon genießt Ihr Live-Fußball der 2. Bundesliga.

Union Berlin vs. HSV (Hamburger SV): So seht Ihr die Highlights der 2. Bundesliga

Es spielt Union Berlin gegen den Hamburger SV (HSV) und Ihr habt keine Gelegenheit, die Partie live und in voller Länge zu verfolgen? Dann legen wir Euch die Highlights des Top-Spiels wärmstens ans Herz.

Lange warten müsst Ihr auf die Highlights von Union vs. HSV jedoch nicht. Denn DAZN liefert Euch die besten Szenen der Partie bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Wer also die Partie zwischen Union und dem Hamburger SV nicht live sehen kann, dennoch keinen Treffer verpassen will, ist bei DAZN genau richtig. Und es ist so einfach: Wer noch kein Abo von DAZN hat, kann den Streamingdienst ganz einfach vier Wochen lang kostenlos testen und alle Vorzüge genießen: Highlights der 1. und 2. Bundesliga, dazu Live-Fußball aus den europäischen Top-Ligen und weiterer Live-Sport aus aller Welt.

Natürlich liefert Euch auch Sky in den gängigen Formaten die Highlights der Partie zwischen den Unionern und Hamburgern.

Union Berlin vs. HSV (Hamburger SV) heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Chance, Union vs. HSV im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen? Ihr wollt aber nicht erst auf die Highlights warten? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal zu Union vs. HSV genau das richtige für Euch.

Bereits eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, der um 13.30 Uhr erfolgen wird, liefern wir Euch die relevantesten Informationen rund um die Partie. Wenn im Stadion an der alten Försterei der Ball rollt, verpasst Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal keine Minute. Wie gewohnt, versorgen wir Euch detailreich mit allen wichtigen Szenen der Partie.

Das Beste daran: Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos.

Union Berlin vs. HSV (Hamburger SV): Die Aufstellungen

Die Frage der Fragen vor dem Spiel zwischen dem FC Union Berlin und dem Hamburger SV: Welche elf Spieler schicken beide Trainer ins Rennen? Wenn knapp eine Stunde vor dem Anpfiff die Aufstellungen veröffentlicht werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.

Union Berlin vs. HSV (Hamburger SV): Der direkte Vergleich