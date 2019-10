Bayern-Präsident Uli Hoeneß über Niklas Süle: "Er kann die EM vergessen"

Niklas Süle fällt mit Kreuzbandriss monatelang aus, selbst für die EM droht er auszufallen. Bayern-Boss Uli Hoeneß' Meinung ist da schon eindeutiger.

Bayern-Präsident Uli Hoeneß glaubt nicht daran, dass Innenverteidiger Niklas Süle nach seinem am Samstag erlittenen Kreuzbandriss rechtzeitig zur wieder fit werden kann.

"Süle kann die Europameisterschaft vergessen. Das ist alles Käse. Er soll sich auf die neue Saison konzentrieren", sagte Hoeneß am Montag vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel bei (Di., 21 Uhr). Dass Bayern im Winter Ersatz für Süle auf dem Transfermarkt sucht, schloss Hoeneß indes aus.

Süle hatte sich am Samstag beim 2:2 in Augsburg einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. Der 24-jährige Nationalspieler fehlt dem deutschen Rekordmeister damit monatelang, noch am Sonntag soll er in Innsbruck von einem Kniespezialisten operiert worden sein.

Niklas Süle zur EM wieder fit? "Mehr als unwahrscheinlich"

Das größte Problem an Süles Verletzung ist, dass er 2014 schon einmal die gleiche Blessur an der selben Stelle erlitten hatte. "Je mehr Operationen am selben Knie vorgenommen werden, desto mehr Zeit nimmt natürlich auch die Rehabilitation in Anspruch", sagte Dr. Michael Lehnert, einst Mannschaftsarzt bei den Frauen-Teams des und von Turbine Potsdam und heute Inhaber einer Praxis in Berlin.

Dr. Lehnert weiter: "Dass Süle bei der EM mitspielt, halte ich für mehr als unwahrscheinlich, wenn nicht sogar für unmöglich - es sei denn, man ist bereit, die Gesundheit und damit möglicherweise sogar die Karriere des Spielers zu riskieren."

Sowohl für Bayern als auch für die DFB-Elf ist Süles Verletzung eine ganz bittere Nachricht. Der Bayern-Star stand für in allen sechs bisherigen EM-Qualifikationsspielen die vollen 90 Minuten auf dem Platz.