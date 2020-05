UFC Fight Night 173: Smith vs. Texeira heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

In der UFC fliegen bereits wieder die Fäuste. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Fight Night 173 live im TV und LIVE-STREAM.

In der UFC steht nach UFC 249 das nächste Event an: Die Fight Night 173. Die MMA-Liga ist eine der ersten Sportorganisationen, die ihren Betrieb in der Corona-Krise wieder aufgenommen hat.

In der Fight Night 173 werden sich im Hauptkampf Anthony Smith und Glover Texeira im Octagon gegenüberstehen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles zur Übertragung der UFC Fight Night 173 im TV und LIVE-STREAM. Alle Informationen über die nächsten anstehenden Events in der MMA-Serie findet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

UFC Fight Night 173: Alle Infos zum Kampf Smith vs. Texeira auf einen Blick

Kampf Anthony Smith und Glover Texeira Datum Donnerstag, 14. Mai 2020 | ab 3 Uhr Ort VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville LIVE-STREAM DAZN (hier geht's direkt zum Gratismonat)

Smith vs. Texeira heute im LIVE-STREAM: Uhrzeit - Wann findet der Kampf statt?

Der Schlagabtausch im Halbschwergewicht zwischen Anthony Smith und Glover Texeira wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 13. auf 14. Mai, stattfinden. In beginnt die Übertragung des LIVE-STREAM bei DAZN um 3 Uhr.

Smith vs. Texeira live: Ort - Wo findet der Kampf heute statt?

Die UFC hat in den letzten Wochen und Monaten mit Hochdruck nach einem Austragungsort für seine Kämpfe gesucht - und ist schließlich in Florida fündig geworden. Die VyStar Veterans Memorial Arena wird künftig für verschiedene Kämpfe der Serie als Schauplatz dienen, Zuschauer sind aufgrund der Corona-Pandemie natürlich nicht zugelassen.

Smith vs. Texeira live: Die Regeln des UFC-Kampfes

Der Kampf geht über fünf Runden. Jede Runde wird genau fünf Minuten dauern. Nach jeder Runde wird es eine Pause von einer Minute geben.

Der Kampf endet entweder durch einen Knockout, einen technischen K.o., wenn einer der beiden Kämpfer aufgibt, oder die Zeit abgelaufen ist.

Sollte dies der Fall sein und beide Kontrahenten nach insgesamt 25 Minuten noch mit von der Partie sein, wird ein Gremium bestehend aus drei Kampfrichtern über den Gewinner entscheiden.

UFC Fight Night 173: Die komplette Fight Card im Überblick

DUELL GEWICHTSKLASSE Anthony Smith Glover Texeira Halbschwergewicht Ben Rothwell Ovince Saint Preux Schwergewicht Alexander Hernandez Drew Dober Leichtgewicht Ricky Simon Ray Borg Bantamgewicht Andrei Arlovski Philipe Lins Schwergewicht Michael Johnson Thiago Moises Leichtgewicht

UFC Fight Night 173: Smith vs. Texeira heute live im TV sehen

Der Kampf aus dem Octagon zwischen Smith vs. Texeira wird hierzulande nicht live im TV ausgestrahlt - weder im Free-TV noch im Pay-TV. Keiner der klassischen Sender besitzt die Rechte an der Übertragung der UFC.

Dennoch gibt es natürlich eine Möglichkeit, sich den Kampf aus der VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville anzuschauen - zwar nicht im TV, sondern im Stream im Internet.

Die Alternative heißt wie so oft DAZN. Der Streamingdienst aus Ismaning bei München zeigt die UFC Fight Night 173 live in voller Länge im LIVE-STREAM. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

Trotzdem gibt es noch eine Möglichkeit, den Kampf zwar nicht im TV, aber auf dem großen Fernsehbildschirm anzuschauen, da DAZN auch für Apps für diverse Smart-TVs bereitstellt. Wer einen Amazon Fire Stick oder eine PlayStation 4 sein Eigen nennt, kann über die entsprechend kostenlos herunterladbaren Apps den Kampf auf dem großen Bildschirm im LIVE-STREAM in HD-Qualität genießen.

UFC Fight Night 173: Smith vs. Texeira heute im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits oben erwähnt, wird der Kampf zwischen Smith und Texeira im LIVE-STREAM bei DAZN gezeigt - der Streamingdienst hat sich für Deutschland und Österreich exklusiv die Rechte an der UFC gesichert .

Der Stream zum Hauptkampf der Fight Night beginnt am in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 3 Uhr. Vor dem eigentlichen Schlagabtausch zwischen Smith und Texeira wird es noch eine ganze Reihe anderer Kämpfe geben. Als Kommentator wird für Euch Sebastian Hackl im Einsatz sein.

Folgende Kämpfe sind heute im LIVE-STREAM bei DAZN zu sehen:

Karl Roberson vs. Marvin Vettori

Ricky Simon vs. Ray Borg

Alexander Hernandez vs. Drew Dober

Co-Main-Event: Ben Rothwell vs. Ovince Saint Preux

Ben Rothwell vs. Ovince Saint Preux Main Event: Anthony Smith vs. Glover Teixeira

Mit DAZN verpasst Ihr also keine einzige Sekunde des Fights; um dabei zu sein, braucht Ihr lediglich eine gültige Mitgliedschaft des Streamingdienstes. Das kostet 11,99 Euro im Monat und kann monatlich gekündigt werden. Wer sich gleich für eine Jahresmitgliedschaft entscheidet, zahlt 119,99 Euro, spart also im Vergleich zur monatlichen Abrechnung rund 24 Euro.

Doch DAZN bietet nicht nur Kampfsport. Neben der UFC gibt es tausende LIVE-Events aus der Welt des Fußballs, Tennis, Basketball oder Football.

UFC Fight Night heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Ihr seid noch immer nicht überzeugt? DAZN bietet einen kostenlosen Probemonat an, Ihr könnt also erst einmal alles ohne jegliche Verpflichtung ausprobieren.

Den Probemonat könnt Ihr mit wenigen Klicks freischalten und seid dann auch gleich live zum Kampf mit dabei. Danach bleibt DAZN monatlich kündbar - mehr Informationen dazu gibt es weiter unten im Text.

Das Octagon: In einem solchen achteckigen Käfige finden alle UFC Kämpfe statt - auch Smit vs. Teixeira

UFC Fight Night 173: Smith vs. Texeira heute live: Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Portal, das bis zu 8.000 Sportereignisse anbietet. Der Live-Sport kann auf mehreren Geräten gleichzeitig angeschaut werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich verschiedene Inhalte in der Zusammenfassung und im Re-Live anzugucken. Dies ist bei Daniel Smith vs. Teixeira in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag natürlich auch der Fall.

DAZN bietet Sport-Begeisterten das volle Programm und zeigt viele Kämpfe im LIVE-STREAM.

Wer den Streamingdienst nutzen will, kann das auf zahlreichen Endgeräten tun. Das Programm von DAZN ist auf dem nicht nur auf dem PC, sondern auch auf allen Android- und Apple-Geräten wie dem iPhone oder iPad nutzbar. Die entsprechenden Apps dafür findet Ihr im Google Play- und dem App-Store von Apple.

Neben Boxen hat DAZN ein weiteres umfangreiches Sportangebot parat. So werden unter anderem Fußball-Live-Spiele aus der , der Primera Division, der sowie der gezeigt. Auch Duelle zwischen Nationalmannschaften und ausgewählte Testspiele werden im LIVE-STREAM ausgestrahlt. Duelle der NBA und die Spiele der NHL und der MBL können problemlos gestreamt werden. Weitere Sportarten sind Handball, Darts, Motorsport, Tennis und vieles mehr.

Der erste Monat ist kostenlos, die Folgemonate kosten jeweils 11,99 Euro. Das Angebot ist monatlich kündbar. Bezahlt werden kann der monatliche Beitrag - neben Lastschrifteinzug, Kreditkarte oder iTunes - auch mit PayPal .

UFC Fight Night 173: Smith vs. Texeira: Die Bilanzen und der Steckbrief der UFC-Stars

In der Nacht vom 13. auf den 14. Mai treffen in Jacksonville zwei UFC-erprobte Kämpfer aufeinander: Anthony Smith und Glover Teixeira.

Im folgenden Teil präsentiert Euch Goal die bisherigen Karrierestatistiken der beiden Kämpfer plus die wichtigsten Eckdaten.

Anthony Smith im Porträt

Bisherige Kampf-Bilanz bei 46 Profikämpfen 32 Siege, 14 Niederlagen Wie viele K.o.s? 17 Größe 1,93 m Reichweite 193 cm Spitzname Lionheart Alter 31 Nationalität US-amerikanisch

Glover Teixeira im Porträt