Wer zeigt / überträgt UFC 257 live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung von McGregor vs. Poirier

Conor McGregor feiert am 24. Januar sein erneutes Comeback gegen Dustin Poirier. Goal erklärt, wo UFC 257 live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der bekannteste UFC-Fighter der Welt betritt erneut das Oktagon: Conor McGregor feiert gegen Dustin Poirier den Rücktritt vom Rücktritt. Der Ire kann es einfach nicht lassen, der Spaß am Sport ist zu groß, um im Ruhestand zu bleiben. In der Nacht vom 23. Januar auf den 24. Januar werden die Hauptkämpfe von UFC 257 in Abu Dhabi etwa um 4 Uhr morgens beginnen.

"The Notorious" kämpft erneut in der UFC, sein dritter Rücktritt in den vergangenen vier Jahren hat also nicht lange gehalten. Alle MMA-Fans freut das natürlich, denn kein Kämpfer ist so beliebt wie der 32-jährige Ire. Nun steht also das Duell gegen Dustin Poirier an, beide Athleten kennen sich ziemlich gut, denn sie haben 2014 schon einmal gegeneinander gekämpft. UFC 178 wurde damals von McGregor durch technischen K.-o. gewonnen. Etwas mehr als sechs Jahre später sind die Vorzeichen allerdings andere, UFC 257 ist ein Leichtgewichtskampf, Poirier und McGregor bringen mindestens vier Kilogramm mehr auf die Waage als bei einem Federgewichtsfight. Ihr könnt Euch auf ein Top-Duell freuen, mit Poirier trifft die Nummer zwei der Weltrangliste auf den auf Vier gesetzten McGregor.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo UFC 257 - McGregor vs. Poirier - live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Mehr Teams

Wer zeigt / überträgt UFC 257 live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung von McGregor vs. Poirier - die Details

Hauptkampf McGregor vs. Poirier Datum Sonntag, 24. Januar 2021 Uhrzeit 4 Uhr Ort Fight , Abu Dhabi

Wer zeigt / überträgt UFC 257 live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung von McGregor vs. Poirier

Alle UFC-Fans dürfen sich über positive Nachrichten freuen, denn McGregor gegen Poirier wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag live und in voller Länge übertragen. Wie bei der UFC üblich wird der Fight zu deutscher Zeit mitten in der Nacht ausgetragen, aber alle hartgesottenen unter Euch kennen sich damit schon aus. Goal erklärt, wann Ihr wo einschalten müsst, um UFC 257 live zu sehen.

Lange hat's nicht gedauert. Laut eigenen Aussagen will er Poirier dieses Mal in unter 60 Sekunden Sekunden k.o. schlagen. #UFC257 #DAZNfightclub pic.twitter.com/KoPugoPFXF — DAZN DE (@DAZN_DE) January 18, 2021

DAZN zeigt / überträgt UFC 257 heute live im LIVE-STREAM - McGregor vs. Poirier

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning zeigt / überträgt McGregor gegen Poirier live und über die volle Distanz im LIVE-STREAM! DAZN wird ab 4 Uhr morgens mit den Hauptkämpfen auf Sendung gehen. Ob die Hauptkämpfe zu dieser Uhrzeit schon stattfinden können, hängt von den Vorkämpfen ab und ist nie genau vorherzusagen. Es kann sein, dass McGregor und Poirier erst um 6 Uhr an der Reihe sind, aber auch das komplette Gegenteil kann der Fall sein und die beiden Fighter betreten um 4 Uhr das Oktagon. Wir empfehlen also, den Wecker auf 4 Uhr zu stellen oder bis dahin wach zu bleiben, um das Spektakel nicht zu verpassen. Wie gewohnt könnt Ihr die Show entweder mit dem Kommentar unserer deutschen Experten oder dem englischen Originalkommentar auf DAZN verfolgen.

So seht Ihr McGregor gegen Poirier kostenlos auf DAZN

Falls Ihr Euch spontan dazu entscheidet, die UFC schauen zu wollen, dann könnt Ihr das sogar kostenlos machen! DAZN schenkt allen Neukunden die ersten 30 Tage des Abonnements kostenlos, wer sich also vor dem Kampf neu bei DAZN anmeldet, sieht McGregor gegen Poirier gratis. Nachdem der Probemonat abgelaufen ist, kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo, umgerechnet also rund einen Zehner pro Monat.

Wer zeigt / überträgt UFC 257 live im TV? Die Übertragung von McGregor vs. Poirier

DAZN besitzt die exklusiven Übertragungsrechte und zeigt die UFC im LIVE-STREAM. McGregor gegen Poirier wird es nicht im klassischen Free- oder Pay-TV zu sehen geben, allerdings gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Stream über Euren Fernseher laufen zu lassen.

Zum einen gibt es die DAZN-App kostenlos für Euren Smart-TV, normalerweise ist die App dort auch schon vorinstalliert. Wer keinen Smart-TV besitzt, der kann den Stream zum Beispiel über den Amazon Fire-TV-Stick, über die PlayStation oder den Laptop auf einem herkömmlichen TV-Gerät abspielen. Für letztere Varianten benötigt Ihr lediglich ein HDMI-Kabel, um die Geräte mit dem Fernseher verbinden zu können. DAZN könnt Ihr Euch zudem auch kostenlos für Euer Smartphone oder Euer Tablet herunterladen. Hier haben wir weitere Details zur Anmeldung.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der DAZN-App:

Wer zeigt / überträgt UFC 257 live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung von McGregor vs. Poirier - die Main Card im Überblick

Dustin Poirier – Conor McGregor (Leichtgewicht)

Dan Hooker – Michael Chandler (Leichtgewicht)

Jessica Eye – Joanne Calderwood (Frauen-Fliegengewicht)

Marina Rodriguez – Amanda Ribas (Frauen-Fliegengewicht)

Shane Burgos – Hakeem Dawodu (Federgewicht)

Quelle: Getty Images / Marcus

Wer zeigt / überträgt UFC 257 live im TV und LIVE-STREAM? Die Highlights von McGregor vs. Poirier

Ihr konntet den Kampf nicht live verfolgen, weil Ihr am nächsten Morgen früh für die Arbeit aufstehen müsst? Kein Problem, denn DAZN lädt die Highlights der UFC auf der Plattform hoch. Wer möchte, der kann sich auch das ganze Event im Re-Live anschauen.

Auf DAZN läuft jeden Tag rund um die Uhr Livesport, da ist für jeden Fan was dabei. Der Streamingdienst hat zum Beispiel die , und , , , , den , die NFL-Playoffs, NBA, Eishockey, Darts und Motorsport im Programm. Wer sich genauer informieren möchte, wann was auf DAZN läuft, dem haben wir hier einen separaten Artikel dazu verlinkt.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Hier gibt's einige Antworten:

Wer zeigt / überträgt UFC 257 live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung von McGregor vs. Poirier - der Vergleich