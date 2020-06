UFC 250: Wer zeigt / überträgt Nunes vs. Spencer live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

UFC 250 bringt ein ultimatives Duell mit sich, wenn Nunes und Spencer im Oktagon kämpfen. Goal erklärt Euch, wo Ihr den Fight der Damen sehen könnt.

Let's get ready to fight! In der Nacht von Samstag auf Sonntag (6. auf 7. Juni) wird in der UFC um den Federgewichtstitel der Damen gekämpft. Amanda Nunes will dabei gegen Herausforderin Felicia Spencer Ihren Gürtel verteidigen.

Im UFC APEX in Las Vegas, Nevada ist das Duell der beiden Frauen der Hauptkampf auf der Main Card. In der Halle werden keine Zuschauer anwesend sein - Ihr könnt das Spektakel dennoch live verfolgen!

Kann Amanda Nunes den Federgewichtstitel gegen Felicia Spencer verteidigen? Die Antwort könnt Ihr im LIVE-STREAM verfolgen - Goal präsentiert Euch in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung.

Amanda Nunes vs. Felicia Spencer: Der UFC-Fight in der Übersicht

Duell Amanda Nunes vs. Felicia Spencer Datum Nacht von Samstag auf Sonntag, 6. auf 7. Juli 2020 | Ab 4 Uhr Ort UFC APEX in Las Vegas, Nevada Zuschauer keine

Wer zeigt / überträgt Amanda Nunes vs. Felicia Spencer heute Nacht im LIVE-STREAM?

UFC-Fans aufgepasst! Der Kampf zwischen Nunes und Spencer wird live übertragen - auf der Streaming-Plattform DAZN könnt Ihr Euch heute Nacht einloggen und den Fight in voller Länge schauen.

Ab 4 Uhr morgens geht's los mit der Übertragung der Main Card. Wann genau Nunes und Spencer in das Oktagon steigen, hängt von der Länge der Vorkämpfe ab.

DAZN überträgt das Geschehen aus Las Vegas sogar mit zwei Tonoptionen. Ihr könnt dabei zwischen deutschem Kommentar und der englischen Originalversion wählen.

DAZN zeigt / überträgt Nunes gegen Spencer live - so empfangt Ihr den LIVE-STREAM

Um auf das Angebot von DAZN zugreifen zu können, ist lediglich ein Abonnement notwendig, sowie eine stabile Internetverbindung auf Eurem Gerät. Wer noch kein DAZN-Konto besitzt, kann sich den Kampf heute Nacht auch völlig kostenlos anschauen.

DAZN schenkt jedem Neukunden nämlich den ersten Monat der Mitgliedschaft. Erst anschließend wird eine Gebühr von 11,99 Euro monatlich fällig. Wer etwas Geld sparen möchte, kann nach dem Probemonat auch direkt ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen.

Befolgt einfach die folgenden Schritte, um Nunes gegen Spencer heute Nacht live und exklusiv auf DAZN schauen zu können:

Geht auf www.DAZN.com am PC oder sucht die kostenlose DAZN-App im App-Store Eures Tablets oder Smartphones. Als nächstes öffnet sich die Webseite oder Ihr müsst Euch die DAZN-App kostenlos herunterladen. Meldet Euch danach bei DAZN an und sichert Euch einen Gratismonat. Schaut Nunes vs. Spencer live und gratis im Probemonat von DAZN.

Wer zeigt / überträgt Amanda Nunes vs. Felicia Spencer heute Nacht live im TV?

Wer Nunes gegen Spencer live im Internet sehen möchte, muss sich bei DAZN einloggen - so viel steht fest. Doch läuft der Kampf auch live im Fernsehen? Goal klärt auf.

Wird Nunes vs. Spencer live im TV gezeigt / übertragen?

Wer gehofft hatte, den Fight live im Free-TV oder Pay-TV sehen zu können, wird enttäuscht. Weder Sender wie RTL, Sat.1, Sky oder Sport1 zeigen den Kampf.

Es gibt jedoch die Möglichkeit, den LIVE-STREAM von DAZN am TV abzuspielen. Somit könnt Ihr das Geschehen aus Las Vegas gemütlich von der Coach aus schauen.

Alles was Ihr dafür tun müsst, ist die DAZN-App auf Euren Smart-TV zu laden. Sucht im App-Store Eures Fernsehers einfach nach "DAZN". Sobald Ihr die App installiert habt, könnt Ihr Euch in Euer Konto einloggen und losstreamen.

Wer keinen Smart-TV hat, kann auch die Playstation, Xbox One oder den Amazon Fire TV Stick dafür nutzen, den Stream an herkömmlichen TV-Geräten abzuspielen.

Die kostenlose DAZN-App funktioniert auf so gut wie allen Geräten. Ladet sie Euch gleich herunter!

Ihr habt noch Fragen zum Angebot von DAZN? Dann gibt' hier einige Antworten:

Wer zeigt / überträgt UFC 250 heute live? Die Main Card im Überblick

Amanda Nunes gegen Felicia Spencer ist nicht der einzige Fight, der heute Nacht im UFC APEX stattfinden wird. Goal gibt Euch einen Überblick zur kompletten Main Card von UFC 250:

Amanda Nunes vs. Felicia Spencer (Federgewicht der Frauen, Titelkampf)

Raphael Assuncao vs. Cody Garbrandt (Bantamgewicht)

Aljamain Sterling vs. Cory Sandhagen (Bantamgewicht)

Neil Magny vs. Anthony Rocco Martin (Weltergewicht)

Eddie Wineland vs. Sean O'Malley (Bantamgewicht)

Wer zeigt / überträgt die UFC 250 heute Nacht live? Amanda Nunes im Porträt

NAME Amanda Nunes KAMPFNAME The Lioness GEBURTSDATUM 30. Mai 1988 (Alter 32 Jahre) NATIONALITÄT Brasilianisch GEWICHT 61,2 kg GRÖSSE 173 cm SIEGE 19 NIEDERLAGEN 4 UNENTSCHIEDEN 0

Wer zeigt / überträgt die UFC 250? Felicia Spencer im Portrait