Die UEFA Nations League heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung der Spiele

Tag der Entscheidungen in der UEFA Nations League! Aber welcher Sender zeigt / überträgt die Spiele im TV und im LIVE-STREAM? Hier gibt's die Infos.

In der UEFA fallen in dieser Woche einige Entscheidungen: Am letzten Spieltag der Gruppenphase kämpfen die Mannschaften aus Liga A um den Gruppensieg und somit um den Einzug in die Endrunde. Dort warten zwei Halbfinals, eine Partie um den dritten Platz sowie das große Finale.

Doch auch sonst können sich die Begegnungen am Dienstag und Mittwoch sehen lassen: gegen , gegen und gegen die sind nur drei interessante Beispiele aus dem vollgepackten Spielplan. Doch auf welchem Sender wird die UEFA Nations League übertragen?

Die UEFA Nations League heute im LIVE-STREAM auf DAZN erleben

Der Streamingdienst DAZN überträgt alle Spiele der UEFA Nations League in voller Länge im LIVE-STREAM. Einzige Ausnahme: Die Begegnung zwischen und wird am Dienstag in der ARD zu sehen sein. Mit Wohnsitz in Österreich und der könnt Ihr jedoch auch das DFB-Team live auf DAZN erleben.

Um auf die Inhalte des Streamingdienstes zugreifen zu können, müsst Ihr Euch zunächst auf der offiziellen DAZN-Webseite registrieren. Anschließend werdet Ihr für einen kostenlosen Probemonat freigeschaltet, mit dem Ihr das gesamte Programm zunächst vier Wochen testen könnt.

Hat Euch das DAZN-Angebot während des Gratismonats überzeugt, lässt sich das Abonnement für 11,99 Euro monatlich oder bei Abschluss eines Jahresabos für einmalig 119,99 Euro verlängern. In einem Artikel auf unserer Seite erklären wir Euch ausführlich, wie Ihr Euch ein Konto beim Streamingdienst anlegen könnt.

Sobald Ihr Euch bei DAZN registriert habt, stehen Euch alle LIVE-STREAMS aus der UEFA Nations League zur Verfügung. Abrufen könnt Ihr die Übertragungen sowohl über die DAZN-Webseite als auch über die kostenlose App des Streamingdienstes, die es im Google Play-Store und im iTunes-Store gibt.

Doch DAZN lässt sich in wenigen Schritten auch auf den TV-Bildschirm zaubern. Dafür müsst Ihr ebenfalls nur die App herunterladen, die Euch für alle gängigen Smart-TV-Geräte zur Verfügung steht. Zudem funktioniert DAZN auch über Apple TV, Google Chromecast und den Amazon-Fire-TV-Stick.

Stellt sich die Frage, was Ihr Euch mit einem DAZN-Abo alles anschauen könnt: Neben der UEFA Nations League laufen auch die Freitags- und Montagsspiele der , die und die sowie zahlreiche weitere internationale Top-Ligen bei DAZN.

In einem stets aktuellen Artikel auf unserer Seite haben wir Euch das Programm der nächsten Tage übersichtlich zusammengefasst.

Die UEFA Nations League heute live im TV und im LIVE-STREAM am Dienstag, den 17. November 2020

BEGEGNUNG GRUPPE UHRZEIT ÜBERTRAGUNG Kroatien - Portugal League A, Gruppe 3 20.45 Uhr DAZN Frankreich - Schweden League A, Gruppe 3 20.45 Uhr DAZN Spanien - Deutschland League A, Gruppe 4 20.45 Uhr ARD Schweiz - League A, Gruppe 4 20.45 Uhr DAZN - Aserbaidschan League C, Gruppe 1 20.45 Uhr DAZN Montenegro - Zypern League C, Gruppe 1 20.45 Uhr DAZN Malta - Färöer-Inseln League D, Gruppe 1 20.45 Uhr DAZN Andorra - Lettland League D, Gruppe 1 20.45 Uhr DAZN Gibraltar - League D, Gruppe 2 20.45 Uhr DAZN

Die UEFA Nations League heute live im TV und im LIVE-STREAM am Mittwoch, den 18. November 2020