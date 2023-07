Bald beginnt die Champions League 2023/24 - wer wird Nachfolger von Manchester City? Hier erfahrt Ihr, wo das Finale 2024 stattfinden wird.

Die neue Saison 2023/24 steht vor der Tür - und die Fußballfans blicken vor allem gespannt auf die Spielzeit in der UEFA Champions League, dem womöglich wichtigsten Vereinswettbewerb der Welt. Wer wird Nachfolger von Manchester City?

Das Finale der Königsklasse 2024 wird es zeigen. Doch wann findet das Endspiel um den beliebten Titel eigentlich statt? Gibt es bereits einen Termin und wo findet das UCL-Finale 2024 statt? In diesem Artikel bekommt Ihr alle Infos.

Wann und in welchem Stadion findet das Finale der UEFA Champions League 2023/24 statt? GOAL erklärt es Euch.

Getty Images

Champions League: Wo ist das Finale 2024?

Das Finale der UEFA Champions League 2024 wird in London stattfinden, genauer gesagt im Wembley-Stadion. Es wurde im Jahr 2007 eröffnet und bietet Platz für 90.000 Zuschauer. Im Jahr 2024 wird dort bereits zum dritten Mal das UCL-Finale ausgetragen, obwohl es eigentlich schon 2023 hätte soweit sein sollen.

Das erste CL-Endspiel im neuen Wembley-Stadion fand im Jahr 2011 statt, als sich der FC Barcelona mit 3:1 gegen Manchester United durchsetzen konnte. Zwei Jahre später wurde das Finale erneut in Wembley ausgetragen, 2013 gewann der FC Bayern München mit 2:1 gegen Borussia Dortmund.

GOAL

Champions League: Wann ist das Finale 2024?

In der kommenden Saison findet das Finale der UEFA Champions League am Samstag, den 1. Juni 2024 statt. Anpfiff der Partie wird um 21 Uhr MEZ sein, was 20 Uhr GMT entspricht.