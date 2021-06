U21-EM, Finale: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Portugal live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung

Bei der U21-EM 2021 trifft Deutschland am Sonntag im Finale auf die Mannschaft aus Portugal. Goal verrät, wer live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Finale bei der U21 EM in Ungarn und Slowenien! Die deutsche Nationalmannschaft hat es in das Endspiel geschafft und bekommt es am Sonntagabend um 21 Uhr mit Portugal zu tun. Gespielt wird in Ljubljana.

In den beiden Halbfinalspielen herrschte Spannung pur, so muss man es wirklich sagen. Die Mannschaft von Nationaltrainer Stefan Kuntz rang die Niederlande knapp mit 2:1 nieder. Portugal dagegen setzte sich gegen Spanien glücklich mit 1:0 durch, das Tor fiel knapp zehn Minuten vor Schluss.

Nun treffen die beiden Nationen im Finale aufeinander, die Deutschen gehen keinesfalls favorisiert in das Match am Sonntag - vielmehr erwartet uns eine ausgeglichene Partie. Ihr wollt Euch das Finale der U21-EM live anschauen? Dann bekommt Ihr hier alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

U21 EM, Finale: Deutschland vs. Portugal auf einen Blick

Duell Deutschland U21 vs. Portugal U21 Wettbewerb U21-EM, Finale Datum 6. Juni 2021 Anpfiff 21 Uhr (MEZ) Ort SRC Stozice, Ljubljana

U21-EM, Finale: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Portugal live im TV?

Es ist das letzte Spiel der zweigeteilten U21-EM, welche schon im Frühjahr begonnen hatte. Seinerzeit hatten sich acht Mannschaften für das Viertelfinale qualifiziert, seit 31. Mai wurde nun die Endrunde ausgetragen. Im allerletzten Spiel des Turniers trifft Deutschland auf Portugal und Ihr werdet sicher daran interessiert sein, wo das Duell heute live im TV zu sehen sein wird.

Die guten Nachrichten wollen wir Euch gar nicht länger vorenthalten: Ein Free-TV-Sender überträgt Deutschland vs. Portugal live im deutschen Fernsehen. Hier findet Ihr nun alle Details zur Übertragung am Sonntagabend.

ProSieben zeigt das Finale Deutschland vs. Portugal live im TV

Die Rechte für die Übertragung des U21-EM-Finals zwischen Deutschland und Portugal liegen beim TV-Sender ProSieben. Der Kanal zeigt / überträgt das ganze Spiel am Sonntagabend live und begleitet die deutsche Mannschaft also durch das wichtigste Spiel des Turniers. Schaffen die Deutschen den Coup und werden Europameister? Hier erfahrt Ihr es.

ProSieben beginnt bereits um 20.15 Uhr mit seiner Vorberichterstattung zum U21-EM-Finale. Hier findet Ihr nun ein paar Details zur Übertragung des Fußballspiels.

Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

Anpfiff: 21 Uhr

Moderation: Christian Düren

Moderation: Uwe Morawe

Gast: Christoph "Icke" Dommisch

Kommentar: Rene Adler

Teaser: ProSieben präsentiert die UEFA U21 EURO 2021 live - heute mit der Finalpartie Deutschland gegen Portugal. Nach dem 2:1-Erfolg gegen die Niederlande fehlt dem Team von Coach Stefan Kuntz nur noch ein Sieg zum ersehnten Titelgewinn. Gespielt wird in Ljubljana (Slowenien). Achtung: Es kann zur Verlängerung und Elfmeterschießen kommen!

ProSieben ist ein Free-TV-Sender und überträgt das ganze Spiel für Euch. Solltet Ihr den Kanal einfach nicht finden, dann schaut hier nach - das ist eine Anleitung, wie Ihr den Sender ProSieben zu Euren Programmen hinzufügt. Übrigens - auch. wenn es keine Relevanz mehr hat - die anderen Partien der U21 EM ohne deutsche Beteiligung kamen live auf ProSieben Maxx.

U21-EM, Finale: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Portugal im LIVE-STREAM?

Wenn Ihr nicht daheim seid, dann gibt es natürlich Optionen, wie Ihr das U21-EM-Finale dennoch in voller Länge anschauen könnt. Dann kommt ein TV zwar nicht infrage, dennoch ist ein LIVE-STREAM zum Spiel Deutschland vs. Portugal eine Möglichkeit, Bilder aus Ljubljana zu sehen.

U21-EM, Finale: ProSieben zeigt Deutschland vs. Portugal im LIVE-STREAM

Die Rechte an der Übertragung der deutschen Spiele bei der U21-EM 2021 liegen bei nur einem deutschen Sender im Fernsehen - ProSieben. Das bedeutet gleichzeitig, dass der Kanal befugt ist, die ganze Partie im Internet, also im LIVE-STREAM zu zeigen / übertragen. Und dem ist auch so!

ProSieben bietet das gesamte Finale der U21-EM in voller Länge im LIVE-STREAM an, die Übertragung ist genau dieselbe wie die im regulären TV-Programm. Ihr findet den LIVE-STREAM von ProSieben auf der Homepage des Senders. Dann müsst Ihr über den "LIVE"-Button nur noch einmal die Finger bewegen, ehe Ihr Fußball live genießen könnt:

Damit Ihr den LIVE-STREAM verwenden könnt, müsst Ihr Euch zuvor noch kostenlos mit einer E-Mail-Adresse registrieren. Dann gibt es das U21-EM-Finale zu sehen.

Deutschland vs. Portugal live: Ran überträgt das U21-EM-Finale im LIVE-STREAM

Eine dritte Möglichkeit nach den beiden Optionen von ProSieben bietet der hauseigene Sportkanal Ran.de. Dort wird das Duell der U21 gegen Portugal ebenfalls live übertragen. Der große Vorteil von der Übertragung im LIVE-STREAM ist dort, dass Ihr dort als "Neukunde" den ersten Stream umsonst schauen könnt.

Interessiert Euch also, was Ridle Baku, Arne Maier und Co. gegen die Portugiesen veranstalten, dann könnt Ihr diesen Gratis-Stream dafür verwenden, die U21 live anzusehen.

Eine Übersicht über alle Übertragungswege findet Ihr im nächsten Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt das U21-EM Finale (Deutschland vs. Portugal) live im TV und LIVE-STREAM?

U21-EM Finale (Deutschland vs. Portugal) live im ... ... TV ProSieben ... LIVE-STREAM prosieben.de / ran.de ... LIVE-TICKER Goal

Deutschland vs. Portugal im EM-Finale: Der Direktvergleich bei der U21

Insgesamt gab es zwischen den beiden U21-Nationalmannschaften von Deutschland und Portugal zwölf direkte Duelle. Die Bilanz spricht dabei klar für das Team aus Südeuropa, denn die Portugiesen gewannen die Hälfte aller Spiele. Deutschland kann im EM-Finale also den Vergleich etwas aufbessern.

12 Duelle

6 Siege Portugal

3 Remis

3 Siege Deutschland

22:16 Tore

Letztes Duell: Portugal - Deutschland 1:0 (U21-WM 2017)