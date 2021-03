U21 EM: Wann findet das Viertelfinale statt?

Bei der U21 EM in Slowenien und Ungarn ist die Gruppenphase schon fast abgeschlossen. Doch wie geht es jetzt weiter und wann ist das Viertelfinale?

Die deutsche U21-Nationalmannschaft spielt am heutigen Dienstag das letzte Gruppenspiel der U21-Europameisterschaft gegen Rumänien. Bisher hat das Team von Stefan Kuntz vier Punkte gesammelt.

Deswegen haben die Jungs um Kapitän Arne Maier gute Chancen auf das Erreichen des Viertelfinales dieser U21 EM. Doch wann findet dieses überhaupt statt? Schließlich ist die EM in Slowenien und Ungarn zweigeteilt – daher wird die K.o.-Runde erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen.

U21 EM: Alle Infos zur Austragung des Viertelfinales und dem Modus der zweigeteilten U21-Europameisterschaft findet Ihr hier in diesem Artikel.

U21 EM: Der Terminkalender der Europameisterschaft

Zeitspanne Runde 24. März - 31. März Gruppenphase 31. Mai Viertelfinale 3. Juni Halbfinale 6. Juni Finale

Rund zwei Monate müssen sich die Fans der deutschen U21-Nationalmannschaft gedulden, ehe die Endrunde der Europameisterschaft ausgetragen wird. Die Gruppenphase endet am 31. März, dann heißt es für die Spieler wieder: zurück auf Klubebene.

U21 EM: Wann wird das Viertelfinale gespielt?

Wie Ihr in der oberen Tabelle seht, beginnen die Viertelfinalspiele der U21-Europameisterschaft am 31. Mai. An diesem Tag sollen laut Plan gleich alle vier Viertelfinalspiele ausgetragen werden.

Hier findet Ihr einen Rahmenspielplan, der bereits so feststeht:

31. Mai 2021, Viertelfinale I: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe C

Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe C 31. Mai 2021, Viertelfinale II: Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe A

Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe A 31. Mai 2021, Viertelfinale III: Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe D

Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe D 31. Mai 2021, Viertelfinale IV: Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe B

Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe B 3. Juni 2021, Halbfinale I: Sieger Viertelfinale I - Sieger Viertelfinale II

Sieger Viertelfinale I - Sieger Viertelfinale II 3. Juni 2021, Halbfinale II: Sieger Viertelfinale III - Sieger Viertelfinale IV

Sieger Viertelfinale III - Sieger Viertelfinale IV 6. Juni 2021: Finale in Ljubljana (Slowenien)

U21 EM: Wie sieht der Modus der Europameisterschaft genau aus?

Insgesamt gingen nur 16 Teams bei der U21 EM an den Start, die besten acht schaffen es in die K.o.-Runde, für die anderen acht Teams ist die Reise und der Traum vom Titel vorbei. In vier Gruppen traten die Teams gegeneinander an.

U21 EM: Das waren die vier Gruppen

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Ungarn Slowenien Russland Portugal Deutschland Spanien Island Kroatien Rumänien Tschechien Frankreich England Niederlande Italien Dänemark Schweiz

U21 EM: Welche Teams stehen bereits im Viertelfinale?

Vor dem letzten Gruppenspieltag, der am 30. und 31. März ausgetragen wird, steht noch keine Mannschaft fix im Viertelfinale der U21 EM in Slowenien und Ungarn. In allen vier Gruppen ist heute und morgen noch Spannung pur geboten.

U21 EM: Der letzte Gruppenspieltag auf einen Blick

30. März, 18 Uhr: Deutschland - Rumänien (im LIVE-TICKER bei Goal)

30. März 2021, 18 Uhr: Holland - Ungarn

30. März 2021, 21 Uhr: Italien - Slowenien

30. März 2021, 21 Uhr: Spanien - Tschechien

31. März 2021, 18 Uhr: Dänemark - Russland

31. März 2021, 18 Uhr: Island - Frankreich

31. März 2021, 18 Uhr: Schweiz - Portugal

31. März 2021, 18 Uhr: Kroatien - England

U21 EM live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung auf einen Blick

Die Europameisterschaft der U21-Nationalmannschaften wird gleich auf mehreren Kanälen live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Die Spiele der deutschen Mannschaft sind beispielsweise auf ProSieben im TV und auch im LIVE-STREAM von ran.de zu sehen. Hier gibt es Infos zum heutigen Spiel des deutschen Teams.

Alle anderen Spiele könnt Ihr auch live sehen, hier findet Ihr alle Infos.