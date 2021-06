Niederlande vs. Deutschland live: Die U21-EM heute im LIVE-TICKER

Deutschland trifft heute im Halbfinale der U21-EM auf die Niederlande. Mit Goal könnt Ihr das Duell jetzt hier im LIVE-TICKER verfolgen.

Deutschland trifft heute im Halbfinale der U21-EM auf die Niederlande. Anpfiff der Partie in der MOL Arena Sosto im ungarischen Szekesfehervar ist um 21 Uhr. Hier könnt Ihr das Duell jetzt im LIVE-TICKER mitverfolgen.

Das Team von Trainer Stefan Kuntz kämpft um den Platz im Finale von Ljubljana, das am Sonntag in Slowenien ausgetragen wird. Bereits in der Vorrunde standen sich die Deutschen und Jong Oranje gegenüber, Ende März gab es ein 1:1-Unentschieden.

Wer setzt sich diesmal durch und darf den Finaleinzug bejubeln?

Niederlande - Deutschland Anpfiff: 21Uhr Tore - Aufstellung Niederlande Bijlow - Teze, Schuurs, Botman, Malacia - Stengs, Harroui, De Wit, Kadioglu - Boadu, Kluivert Aufstellung Deutschland Dahmen - Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum - Dorsch, Maier - Wirtz, Özcan, Berisha - Nmecha Gelbe Karten -

Vor Beginn | Der 32-jährige Schweizer Referee Sandro Schärer wird die Begegnung leiten.

Vor Beginn | Die Niederländer standen dagegen zuletzt 2007 im Finale dieses Wettbewerbs. Sie schlugen Serbien überzeugend 4:1 und verteidigten damit einen Titel, den sie auch 2006 schon geholt hatten.

Vor Beginn | Sollte den Deutschen der Finaleinzug gelingen, stünde die U21-Auswahl zum dritten Mal in Folge unter Trainer Kuntz im Endspiel der Europameisterschaft.

Vor Beginn | Die zwei Teams sind Ende März schon in der Gruppenphase aufeinandergetroffen, das Spiel endete 1:1. Kluivert brachte die Niederlande kurz nach der Pause in Front, in der Schlussphase erzielte Nmecha den Ausgleich.

Vor Beginn | Für beide Teams war es ein hartes Stück Arbeit, sich für dieses Halbfinale zu qualifizieren. Während Deutschland die Dänen erst im Elfmeterschießen überwinden konnte, erzielten die Niederlande einen Last-Minute-Treffer zum 2:1 gegen eigentlich überlegene Franzosen.

Vor Beginn | Es ist der letzte Schritt vor dem Finale. Und der mögliche Gegner im Endspiel steht auch bereits fest: Portugal hat im anderen Halbfinale 1:0 gegen Spanien gewonnen.

Vor Beginn | Im Vergleich zum Viertelfinalsieg gegen Dänemark (2:2, 5:6 i.E.) gibt es zwei Wechsel: Vagnoman und Stach machen Platz für Dorsch und Özcan.

Vor Beginn | Stefan Kuntz schickt sein Team im 4-2-3-1 aufs Feld: Dahmen - Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum - Dorsch, Maier - Wirtz, Özcan, Berisha - Nmecha.

Vor Beginn | Es handelt sich um dieselbe Elf, die sich am Montag im Viertelfinale gegen Frankreich 2:1 durchgesetzt hat.

Vor Beginn | Blicken wir auf die Aufstellungen - bei den Niederlanden sieht es nach einem 4-3-3 aus: Bijlow - Teze, Schuurs, Botman, Malacia - de Wit, Harroui, Kadioglu - Stengs, Boadu, Kluivert.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Halbfinale der UEFA U21-EM zwischen Niederlande und Deutschland.

Niederlande vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Gabel links, Messer rechts? Die gute Laune erstreckte sich bei der deutschen U21 vor dem Showdown im EM-Halbfinale bis in den Speiseraum. "Benehmen am Tisch" lautete der Vortrag der Knigge-Gesellschaft, dem Florian Wirtz, Ridle Baku und Co. aufmerksam lauschten. "Wir hatten viel Spaß. Seither veräppeln sich die Spieler immer gegenseitig am Tisch", verriet DFB-Trainer Stefan Kuntz über das ungewöhnliche Team-Building.

Am Donnerstag wird aus dem Spaß aber schnell wieder Ernst. Denn im Klassiker gegen den alten Rivalen Niederlande (21.00 Uhr) bietet sich dem DFB-Team eine historische Chance: Drei Endspiel-Teilnahmen in Folge hat bislang nur Italien zwischen 1992 und 1996 geschafft. Nun kann die deutsche Elf nachziehen - und das wie schon beim Titelgewinn 2017 und der Finalniederlage 2019 unter Kuntz, der bei der U21 sein Glück gefunden hat.

Auch in Ungarn hat Kuntz mit seiner Mannschaft die Erwartungen bereits übertroffen. Doch nun soll die Zugabe folgen. "Ich habe sehr viel Bock auf das Spiel. Ich weiß, wie gut die Niederlande sind - und ich weiß, wie gut wir sind", sagte Abwehrspieler Nico Schlotterbeck von Union Berlin und gab sich zuversichtlich: "Wenn wir unser Spiel wie in der Gruppenphase durchziehen, werden wir das Ding rocken."

Fast genau zwei Monate ist das Duell der Rivalen an gleicher Stelle in Szekesfehervar her. Damals geriet das DFB-Team nach einem Patzer von Torhüter Finn Dahmen in Rückstand, Lukas Nmecha rettete in einer starken zweiten Halbzeit das 1:1.

"Das war ein sehr enges, ein 50:50-Spiel. Daraus können wir mitnehmen, dass wir gute Chancen haben und uns alles offen steht, das Finale zu erreichen", sagte der Mainzer Jonathan Burkardt zuversichtlich. Dort würde es zum dritten Mal in Folge gegen Spanien oder Portugal gehen.

Weil die 120 Minuten gegen Dänemark aber mächtig Kraft gekostet haben, hat Kuntz eine kleine Rotation angekündigt. Sicher in die Startelf zurückkehren wird Niklas Dorsch (KAA Gent), für den wohl der Fürther David Raum weichen muss. Ob die angeschlagenen Josha Vagnoman, Arne Maier, Schlotterbeck und eben Raum spielen können, soll erst am frühen Donnerstag entschieden werden.

Besonders Dorsch kann in engen Partien den Unterschied ausmachen. Der im Viertelfinale noch gelbgesperrte Abräumer hatte seinen Kollegen als "Prämie" für den Einzug ins Halbfinale im Scherz einen Kasten Sprudelwasser versprochen. Kuntz erklärte zwar, lieber "ein Bier" zu nehmen, doch am Ende war auch das dem DFB-Trainer herzlich egal.

Wie groß auch bei Kuntz die Freude über den Einzug ins Halbfinale ist, hatte schon der Moment nach dem Elfmeterschießen gegen Dänemark gezeigt, als er sichtlich bewegt am Spielfeldrand stand. "Du musst als Coach ja Stärke zeigen. Aber das ist manchmal ein bisschen geschauspielert, und irgendwann wollen die Gefühle kurz raus. Das war so ein Moment", sagte Kuntz. Am Donnerstag soll der nächste Moment folgen.

Niederlande vs. Deutschland im LIVE-TICKER: Das U21-EM-Duell im Überblick