U21 EM: Deutschland ringt Portugal nieder und ist Europameister - der TICKER zum Nachlesen

Im Finale der U21 EM forderte die deutsche Nationalmannschaft Portugal heraus. Goal begleitete die gesamten 90 Minuten heute im LIVE-TICKER.

Der Traum ist wahr geworden: Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat ihre märchenhafte EM dank Torschützenkönig Lukas Nmecha mit dem Titel gekrönt. Das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz gewann das Finale gegen Portugal im slowenischen Ljubljana verdient mit 1:0 (0:0) und sorgte nach 2009 und 2017 für den dritten und wohl überraschendsten EM-Triumph.

Anderlecht-Stürmer Nmecha (49.) traf in einem temporeichen Endspiel für die überlegene deutsche Mannschaft. Der Angreifer sicherte sich mit seinem vierten Turniertor zudem den goldenen Schuh für den besten EM-Torschützen. Vor der Pause hatte Leverkusens Jungstar Florian Wirtz bereits die Latte getroffen.

Der Titel kommt völlig unerwartet - noch vor einem Jahr war der aktuelle Jahrgang als vergleichsweise schwach eingestuft worden. "Da war ich eher pessimistisch. Aber wie man sieht, ist etwas daraus geworden", sagte Kuntz. Für den Erfolgstrainer war es im dritten Endspiel in Folge der zweite Titel.

Goal begleitete das U21 EM Finale heute in voller Länge im LIVE-TICKER.

Deutschland U21 vs. Portugal U21 ENDE - 1:0 (0:0) Tore 1:0 Nmecha (49.) Aufstellung Deutschland U21 Dahmen - Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum - Maier, Dorsch (ab 85. Janelt) - Wirtz (ab 67. Adeyemi), Özcan (ab 90.+2 Stach), Berisha (ab 67. Burkardt) - Nmecha (ab 85. Jakobs) Aufstellung Portugal U21 Costa - Dalot, Queiros, Leite, Conte - Florentino (ab 83. Fernandes) - Vitinha (ab 59. Jota), Vieira, Braganca - Mota (ab 46. Leao), Tomas (ab 59. Conceicao) Gelbe Karten Wirtz (12.), Nmecha (43.), Braganca (58.), Raum (90.), Özcan (90.+2), Jota (90.+3)

Jetzt erfolgen die Ehrungen. Die Silbermedaillen werden die Südwesteuropäer wenig trösten, da hängen die Köpfe. Danach stehen die Sieger bereit, die freudestrahlend ihre goldenen Plaketten in Empfang nehmen. Dazu zählt natürlich auch Stefan Kuntz, der bei seiner dritten EM als U21-Trainer zum dritten Mal das Finale erreichte und zum zweiten Mal triumphierte.

Damit erobert Deutschland den dritten WM-Titel in dieser Altersklasse nach 2009 und 2017. Einzig Italien und Spanien haben hier mehr vorzuweisen (fünf). Während die DFB-Jungs von vier Finals nur das vor zwei Jahren verloren, gehen die Portugiesen im dritten Endspiel wieder leer aus und bleiben in der U21 titellos.

Deutschland ist U21-Europameister! Die Auswahl von Stefan Kuntz schlägt Portugal knapp, aber verdient mit 1:0. Bereits in der ersten Hälfte schwang sich der DFB-Nachwuchs zur besseren Mannschaft auf, belohnte sich dafür kurz nach Wiederbeginn mit dem wunderbar heraus gespielten und letztlich goldenen Tor. Natürlich erarbeiteten sich die Iberer in der Folge optische Vorteile. Bezeichnend aber war, dass die Jungs von Rui Jorge praktisch keine Torchance mehr hatten und nach der 66. Minuten überhaupt nicht mehr zum Torschuss kamen. Das spricht für die überragende Defensivarbeit der Deutschen, die darüber hinaus noch zahlreiche Gelegenheiten verzeichneten, um früher für klare Verhältnisse zu sorgen.

Deutschland U21 vs. Portugal U21 jetzt im LIVE-TICKER - ENDE (1:0)

90.+6. | Aus, aus, aus! Das Spiel ist aus!

90.+4. | Mehr tut sich nicht. Die Portugiesen haben den Glauben verloren, prallen immer wieder an den Deustchen ab.

Deutschland U21 vs. Portugal U21 jetzt im LIVE-TICKER: Gelb für Jota

90.+3. | Jota unterbindet einen weiteren deutschen Konter mit einem Foul an Jonathan Burkardt. Auch das gibt Gelb - und bringt den DFB-Jungs zudem Zeit.

Deutschland U21 vs. Portugal U21 jetzt im LIVE-TICKER: Gelb für Özcan

90.+2. | Dann wird Salih Özcan durch Anton Stach ersetzt. Mit den Spielerwechseln also sind wir durch.

90.+2. | Clever dreht Stefan Kuntz noch etwas an der Uhr, nimmt seinen letzten Wechsel vor. Der betrifft Salih Özcan, der sich viel Zeit lässt und dafür die Gelbe Karte in Kauf nimmt.

90.+1. | Soeben ist die reguläre Spielzeit abgelaufen. Vier Minuten soll es noch obendrauf geben.

Deutschland U21 vs. Portugal U21 jetzt im LIVE-TICKER: Gelb für Raum

90. | Wegen eines Fouls an Francisco Conceicao fängt sich David Raum noch die Gelbe Karte ein.

89. | Allerdings versäumen es die Deutschen bei ihren Kontergelegenheiten, den Sack zuzumachen. Angesichts der schwindenden Kräfte fehlt es da natürlich auch an der Konzentration.

87. | Weiterhin gibt es keine portugiesischen Torabschlüsse. Der letzte Schuss geht auf die 66. Minute zurück. Wie bitteschön wollen die Iberer hier zum Ausgleich kommen?

Deutschland U21 vs. Portugal U21 jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

86. | Auf Seiten Portugals geht Abdu Conte aus dem Spiel. Dafür übernbimmt Goncalo Ramos.

85. | Auch Lukas Nmecha darf die Füße hoch legen, für ihn bestreitet Ismail Jakobs die Schlussphase.

85. | Dann geht der völlig ausgepumpte Niklas Dorsch vom Feld und macht Platz zugunsten von Vitaly Janelt.

84. | Deutschland fährt den nächsten Konter. Erneut ist der wieselflinke Karim Adeyemi unterwegs, möchte diesmal den Mitspieler einsetzen. Dieser Pass über eine kurze Distanz gelingt nicht gut genug. Da grätscht ein portugiesischer Verteidiger dazwischen.

Deutschland U21 vs. Portugal U21 jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

83. | Der eine oder andere Spieler ist nach der langen Saison längst am Limit. Natürlich aber müssen sich die Trainer wohl überlegen, wann und wie sie wechseln. Rui Jorge nimmt nun Florentino Luis runter, bringt dafür Gedson Fernandes.

81. | Und Deutschland lauert verstärkt auf Konter. Karim Adeyemi taucht halblinks im Sechzehner auf, brringt den nächsten gefährlichen Abschluss an. Der Linksschuss gerät letztlich nicht platziert genug und wird von Diogo Costa pariert.

80. | Somit liegt der letzte portugiesische Torschussversuch auch schon wieder beinahe eine Viertelstunde zurück. Das ist eine viel zu mäßige Frequenz hinsichtlich der Torannäherungen. So wird es schwer, den Rückstand wettzumachen.

77. | Geduldig gehen die Portugiesen weiterhin Zu Werke. Aber das ist ihr Spielstil, die können das gar nicht anders. So aber gelangen die Iberer bislang nicht zu den ganz großen Torgelegenheiten.

75. | Jetzt sorgt das DFB-Team besser für Entlastung. Aus der zweiten Reihe fackelt Lukas Nmecha nicht lange. Den strammen Rechtsschuss aus etwa 19 Metern lenkt Diogo Costa mit einer Hand über die Querlatte.

72. | Plötzlich starten die Deutschen einen Konter. Arne Maier tritt die Kugel einfach mal nach vorn. Karim Adeyemi marschiert los. An der Strafraumgrenze scheint der gerade eingewechselte Stürmer den Ball verloren zu haben, angelt sich den aber zurück und hat freie Bahn im Sechzehner. Mit seinem Rechtsschuss aber kommt Adeyemi nicht an Digo Costa vorbei.

69. | Von der rechten Seite spielt Diogo Dalot den Ball nach einem langen Sprint flach in die Mitte. Dort zischt die Pille zwischen Torhüter Finn Dahmen und den deutschen Verteidigern hindurch. Kein Portugiese kann davon profitieren.

Deutschland U21 vs. Portugal U21 jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

67. | Zugleich hat Florian Wirtz sein Tagwerk verrichtet, wird durch Karim Adeyemi ersetzt.

67. | Erstmals greift Stefan Kuntz aktiv ein. Für Mergim Berisha darf fortan Jonathan Burkardt ran.

66. | Nach einem langen Diagonalball setzt sich Francisco Conceicao rechts in der Box in Szene, spielt klug zurück zu Fabio Vieira. Bei dessen Rechtsschuss aus halbrechter Position steht Nico Schlotterbeck goldrichtig und blockt ab.

64. | Dann bietet sich mal eine Kontergelegenheit für die DFB-Auswahl. Doch letztlich spielt man den Angriff nicht konsequent aus und schafft es so gar nicht erst in den Sechzehner.

63. | Inzwischen gehen die Portugiesen zwingender zu Werke, haben das Spiel an sich gerissen und geben den Ton an. Deutschland wirkt inzwischen etwas inaktiv.

61. | Nach einer Flanke von Fabio Vieira bemüht sich Diogo Queiros im Torraum um den Abschluss. Irgendwie aber funkt Ridle Baku da noch dazwischen und letztlich nimmt Finn Dahmen die Kugel auf.

60. | Fabio Vieira möchte Finn Dahmen aus ganz großer Distanz Finn Dahmen überraschen. Der Ball fliegt tatsächlich aufs Tor zu, doch der deutsche Keeper streckt sich erfolgreich und lenkt die Pille am Kasten vorbei.

Deutschland U21 vs. Portugal U21 jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

59. | Und Tiago Tomas wird durch Francisco Conceicao ersetzt.

59. | Dann gibt es weitere frische Leute für Portugal. Anstelle von Vitinha spielt ab sofort Jota.

Deutschland U21 vs. Portugal U21 jetzt im LIVE-TICKER: Gelb für Braganca

58. | Daniel Braganca schiebt Frust, lässt Ridle Baku über über die Klinge springen und fängt sich die Gelbe Karte ein.

58. | Dann bekommen die Jungs von Rui Jorge eine Ecke zugesprochen. Doch die deutsche U21 verteidigt inzwischen sehr stark, lässt dem Gegenr auch in der Folge nichts zu. Da brennt momentan gar nichts an.

56. | Dann unternehmen die Deutschen wieder etwas nach vorn. Eine Flanke von Mergim Berisha kommt aber nicht an. Wenig später probiert es Florian Wirtz aus der Distanz. Der abgeblockte Ball könnte einen portugiesischen Konter einleiten. Doch Rafael Leao spielt vollkommen ins Leere..

54. | Deutschland zeigt sich weiterhin um Spielkontrolle bemüht. Man überlässt den eigentlich so spielstarken Portugiesen jetzt richtigerweise nicht das Feld. Die Führung des DFB-Nachwuchses ist verdient.

52. | Nun sind die Südwesteuropäer gefordert. Vitinha spielt halbrechts in der Box Fabio Vieira an. Dessen Abschluss blockt Nico Schlotterbeck sehr entschlossen ab.

Tooooooooor! Deutschland vs. Portugal 1:0 | Torschütze: Nmecha

49. | Toooooor! DEUTSCHLAND - Portugal 1:0. Aus dem Mittelkreis spielt Niklas Dorsch auf die rechte Seite, wo Ridle Baku etwas Platz hat. Dieser steckt den Ball wunderbar in den Sechzehner durch. Rechts im Tor geht Lukas Nmecha mit der Ballannahme außen am Keeper vorbei und schiebt aus etwa drei Metern mit dem rechten Fuß ein. Mit seinem vierten Turniertreffer übernimmt der deutsche Stürmer die alleinige Führung in der Torjägerliste.

48. | Deutschland führt fürs Erste verstärkt den Ball. Viel Raumgewinn aber gibt es dabei nicht. So bald vertikal gespielt werden soll, fehlt es an Genauigkeit. Doch die Kugel wird regelmäßig zurückerobert.

46. | Ohne personelle Veränderungen schickt Stefan Kuntz seine Mannschaft in den zweiten Spielabschnitt.

Deutschland U21 vs. Portugal U21 jetzt im LIVE-TICKER: Wechsel

46. | Rui Jorge wechselt zur Pause. Dany Mota bleibt in der Kabine. Dafür stürmt ab sofort Rafael Leao.

46. | Das Runde rollt wieder über das Grüne.

Deutschland U21 vs. Portugal U21 jetzt im LIVE-TICKER: 2. Halbzeit

Halbzeit | Noch sind keine Tore gefallen im U21-EM-Finale zwischen Deutschland und Portugal. Insgesamt geht das Remis bis hierhin sicherlich in Ordnung. Zunächst hatten die Iberer besser in die Partie gefunden, verzeichneten die größeren Spielanteile und einige Torannäherungen. Nach einer Viertelstunde gab Florian Wirtz mit seinem Lattenschuss das deutsche Signal zum Aufbruch. Jetzt wurde das Team von Stefan Kuntz immer besser. Für den Rest der ersten 45 Minuten hatte der DFB-Nachwuchs das Sagen, näherte sich der Führung immer weiter an. Die aber wollte noch nicht gelingen. Und in der Nachspielzeit wäre das beinahe nach hinten los gegangen. Da verhühnerte Vitinha die beste portugiesische Torgelegenheit im Konter leichtfertig.

Deutschland U21 vs. Portugal U21 jetzt im LIVE-TICKER: Halbzeit

45.+2. | Dann bittet Schiedsrichter Giorgi Kruashvili die Akteure erst einmal zur Pause in die Kabinen.

45.+1. | Vermehrt bringen die Deutschen jetzt gefährliche Hereingaben an. Noch fehlt der krönende Abschluss. Dann aber fängt sich das DFB-Team einen Konter ein. Vitinha stürmt in den Sechzehner, startet dort ein Tänzchen. Das wirkt überheblich, es fehlt der konsequente Zug zum Tor und so bleibt die riesengroße Gelegenheit ungenutzt.

45. | Soeben läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Zwei Minuten soll es noch obendrauf geben.

Deutschland U21 vs. Portugal U21 jetzt im LIVE-TICKER: Gelb für Nmecha

43. | Zunächst probiert Lukas Nmecha den kunstvollen Pass in den Sechzehner. Dieser misslingt. Der Stürmer arbeitet sofort zurück, stoppt Fabio Vieira allerdings auf Kosten eines Fouls. Und für dieses Einsteigen hält der Unparteiische die Gelbe Karte bereit.

41. | Jetzt liegt Salih Özcan am Boden, scheint sich weh getan zu haben. Ein Foul ist aber nicht der Grund dafür. Und der Mittelfeldspieler rappelt sich auch wieder auf.

39. | So ein wenig aus dem Nichts spielen die Südwesteuropäer plötzlich wieder nach vorn. Von der rechten Seite passt Diogo Dalot flach in die Mitte. In ziemlich zentraler Position und aus mehr als 20 Metern zieht Fabio Vieira ab. Der Linksschuss streicht nicht allzu weit über den linken Torwinkel.

38. | Inzwischen sind die Jungs von Stefan Kuntz auch spielerisch tonangebend und dominiren das Geschehen. Von den Portugiesen ist gar nichts mehr zu sehen. Deren letzter Torabschluss liegt weit mehr als 20 Minuten zurück.

36. | Im linken Halbfeld liegt der Ball zum Freistoß für die DFB-Auswahl bereit. Arne Maier schreitet zur Ausführung. Bei der startet unter anderem Mergim Berisha zu früh, steht im Abseits und bekommt überdies den Kopfball nicht gut gesetzt.

33. | Von der rechten Seite bringt Ridle Baku eine Flanke an. In die wirft sich Diogo Leite und klärt zur Ecke. Mit diesen Standards jedoch können die Deutschen noch gar keine Gefahr heraufbeschwören.

31. | Jetzt ist der Keeper wieder hergestellt, um die Partie fortsetzen zu können. Und es steht ja noch ein Eckstoß für Deutschland an. Der allerdings bringt nichts ein.

Deutschland U21 vs. Portugal U21 jetzt im LIVE-TICKER - Zwischenstand: 0:0

30. | Bei seiner Parade tut sich Diogo Costa weh. Der portugiesische Torwart muss behandelt werden. Zur Sicherheit macht sich schon mal Ersatz bereit.

29. | Aus halbrechter Position und etwa 22 Metern nimmt Arne Maier Maß. Der Rechtsschuss fliegt oben aufs rechte Eck zu. Diogo Costa muss sich gewaltig strecken und lenkt das Geschoss mit der rechten Pranke über die Querlatte.

29. | Auf der rechten Seite setzt sich Florian Wirtz in Szene, spielt den Ball flach in die Mitte. Lukas Nmecha kommt kurz, wird aber vor dem Torabschluss abgeblockt.

27. | Rechts in Strafraumnähe zieht Ridle Baku einfach mal ab. Beim Linksschuss rutscht ihm das Standbein weg. Auch deshalb streicht der Ball am langen Eck vorbei.

25. | Über vermehrten Ballbesitz versuchen die Iberer, das Geschehen wieder besser in den Griff zu bekommen. Mehr allerdings entwickelt sich dabei nicht. Der Weg in den Sechzehner scheint jetzt vernagelt.

22. | Spätestens jetzt sollte auch Portugal gewarnt sein. Die Deutschen wissen sehr wohl, wo das gegnerische Tor steht und strahlen nun sogar mehr Gefahr aus. Portugiesische Abschlusshandlungen gibt es seit einigen Minuten nicht mehr.

20. | Nach einer schönen Spielverlagerung und einem Querpass von Niklas Dorsch bringt Ridle Baku Schwung rein, spitzelt die Kugel auf halblinks in den Sechzehner. Lukas Nmecha probiert den Heber, doch Diogo Dalot reagiert sehr gut und wehrt mit einer Hand ab.

18. | Aus der zweiten Reihe feuert Mergim Berisha. Dem Rechtsschuss jedoch fehlt es gewaltig an Präzision. Da muss Diogo Costa bei Weitem nicht eingreifen.

17. | Während die Portugiesen die größeren Spielanteile verzeichnen, geht die beste Torszene nun auf das Konto der Deutschen. In der Summe also können wir damit von einer offenen Angelegenheit sprechen.

15. | Aus zentraler Position und etwa 17 Metern zieht Florian Wirtz ab. Der abgefälschte Linksschuss landet an der Lattenunterkante, springt zurück ins Feld. Anschließend kommt der nachsetzende Lukas Nmecha gegen Keeper Diogo Costa per Kopf nicht zum Zug.

13. | Rechts in der Box taucht Diogo Dalot auf, bringt seinen zweiten Torabschluss an. Amos Pieper grätscht im letzten Moment dazwischen und klärt zur Ecke.

Deutschland U21 vs. Portugal U21 jetzt im LIVE-TICKER: Gelb für Wirtz

12. | Nahe des Mittelkreises droht Daniel Braganca zu entwischen. Das möchte Florian Wirtz mit allen Mitteln verhindern, hält den Gegenspieler fest, was die erste Gelbe Karte des Abends zur Folge hat.

11. | Über links schafft es Dany Mota einmal mehr in den Strafraum. Der flache Pass in die Mitte kommt nicht bei einem Mannschaftskollegen an.

9. | Jetzt erarbeitet sich der DFB-Nachwuchs den ersten Eckstoß überhaupt in diesem Endspiel. David Raum führt auf der rechten Seite aus, tritt den Ball aber etwas zu hoch und weit in die Mitte.

8. | Links im Sechzehner setzt sich Dany Mota durch, bringt den Pass zu Tiago Tomas an. Aus halblinker Position zieht dieser aus der Drehung ab. Der Linksschuss streicht einen knappen Meter am langen Eck vorbei.

6. | Über die rechte Seite nimmt Ridle Baku Fahrt auf. Das Zuspiel nach vorn gerät allerdings zu ungenau für Florian Wirtz, der sich entsprechend vergeblich bemüht.

4. | Nun zeigen die Deutschen einen ersten Angriff - mit Florian Wirtz über die rechte Seite. So gelangt man in den Strafraum, wo Lukas Nmecha letztlich nicht zum Zug kommt.

2. | Diogo Dalot ist der erste Spieler dieses Finales, der es in den gegnerischen Sechzehner schafft. Der Rechtsverteidiger kommt dort auch zum Abschluss, trifft mit dem rechten Fuß aus ungünstigem Winkel das Außennetz.

1. | Im Stadion Stozice dürfen übrigens auch heute Zuschauer dabei sein. Von 8.000 Zuschauer ist die Rede. Damit wäre die Arena etwa zur Hälfte gefüllt.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff. Bei knapp 20 Grad und bewölktem Himmel herrschen in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana angenehme Bedingungen zum Fußball spielen. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass es im Spielverlauf regnen wird.

U21 EM - Deutschland U21 vs. Portugal U21 jetzt im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Giorgi Kruashvili betraut. Der 35-jährige Georgier hat seine Landsleute Levan Varamishvili und Zaza Pipia als Assistenten dabei. Den vierten Offiziellen gibt Irakli Kvirikashvili.

vor Beginn | Im Rahmen von EM-Endrunden treffen die beiden U21-Auswahlmannschaften zum vierten Mal aufeinander. Bislang hatte stets Portugal das bessere Ende, gewann die Gruppenspiele 2004 und 2006 mit 2:1 und 1:0 sowie das Halbfinale 2015 deftig mit 5:0. Deutsche Erfolgserlebnisse gehen auf die 1980er und 90er Jahre zurück, als es zumindest mal Siege in EM-Qualifikations- bzw. Freundschaftsspielen gab.

vor Beginn | Deutschland legte in der Gruppe A mit einem 3:0 gegen Ungarn los, musste sich danach aber mit Unentschieden gegen die Niederlande (1:1) und Rumänien (0:0) zufriedengeben. Zwischen den letzten beiden punktgleichen Kontrahenten reihte sich die DFB-Auswahl als Gruppenzweiter ein. Im Viertelfinale folgte am vergangenen Montag der Krimi gegen Dänemark, der erst im Elfmeterschießen entschieden wurde. In der Vorschlussrunde waren am Donnerstag nochmals die Niederländer Gegner und wurden nun mit 2:1 bezwungen.

vor Beginn | Durch die Vorrunde des aktuellen Turniers war das Team von Rui Jorge Ende März ohne Gegentor gewandelt. So hielt man Kroatien (1:0), die stark eingeschätzten Engländer (2:0) und die Schweiz (3:0) auf Distanz. Als Sieger der Gruppe D bekam es Portugal im Viertelfinale mit Italien zu tun und setzte sich erst in der Verlängerung mit 5:3 durch. Im Halbfinale benötigte man ein Eigentor des Gegners, um sich mit 1:0 gegen Spanien zu behaupten.

vor Beginn | Portugals U21 bestreitet das dritte EM-Finale. Siegreich waren die Südwesteuropäer nie. 1994 wurde gegen Italien in der Verlängerung 0:1 verloren, 2015 hatte man gegen Schweden im Elfmeterschießen das Nachsehen. Darüber hinaus holten die Iberer 2004 Bronze. Für die Endrunde zwei Jahren konnten sich die Portugiesen nicht qualifizieren.

vor Beginn | Zum dritten Mal in Folge und zum vierten Mal insgesamt steht Deutschland im Finale der U21-Europameisterschaft. Die ersten beiden Anläufe 2009 und 2017 wurden mit dem Titel gekrönt. Beim letzten Turnier vor zwei Jahren jedoch hatte der DFB-Nachwuchs gegen Spanien das Nachsehen.

vor Beginn | Dagegen gibt es bei Portugal zwei Veränderungen. Anstelle von Gedson Fernandes und Rafael Leao, die heute auf der Bank Platz nehmen werden, rücken Florentino Luis und Tiago Tomas in die Anfangsformation von Rui Jorge.

vor Beginn | Stefan Kuntz macht seine Ankündigung wahr, verzichtet letztlich auf die eine eventuell ins Auge gefasste Umstellung und schickt exakt die Startelf vom Halbfinale auf den Rasen.

vor Beginn | Dem stellt sich Portugal in folgender Besetzung entgegen: Costa - Dalot, Queiros, Leite, Conte - Florentino - Vitinha, Vieira, Braganca - Mota, Tomas.

vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung blicken wir auf die personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst die beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Deutschland geht dieses Endspiel mit diesen elf Spielern an: Dahmen - Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum - Maier, Dorsch - Wirtz, Özcan, Berisha - Nmecha.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zur U21 Europameisterschaft und zum Finale zwischen Deutschland und Portugal.

Deutschland U21 vs. Portugal U21 jetzt im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Deutschland U21:

Die deutsche U21-Nationalmannschaft geht im Vergleich zum Halbfinale gegen die Niederlande ohne personelle Änderung in das EM-Endspiel gegen Portugal. DFB-Trainer Stefan Kuntz vertraut exakt den elf Spielern, die drei Tage zuvor gegen die Niederlande mit 2:1 gewonnen hatten. Herausragender Akteur war dabei der erst 18 Jahre alte Florian Witz mit zwei Toren.

Dahmen - Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum - Maier, Dorsch - Wirtz, Özcan, Berisha - Nmecha

Aufstellung Portugal U21:

Costa - Dalot, Queiros, Leite, Conte - Florentino - Vitinha, Vieira, Braganca - Mota, Tomas

Deutschland U21 vs. Portugal U21 im LIVE-TICKER: Die Bilanz vor dem EM-Finale

12 Duelle

6 Siege Portugal

3 Remis

3 Siege Deutschland

22:16 Tore

Letztes Duell: Portugal - Deutschland 1:0 (U21-WM 2017)

Deutschland U21 vs. Portugal U21 im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Showdown gegen Portugal: Die U21 greift im EM-Finale nach dem dritten Titel. Es wäre eine kleine Sensation.

Köln/Ljubljana (SID) Joachim Löw und Co. drücken aus der Ferne die Daumen, die deutsche Mannschaft will Gegner Portugal "ans Zahnfleisch", und Stefan Kuntz hat seinen Zigarillo schon bereit gelegt: Mit einer Mischung aus Vorfreude und Nervosität geht die deutsche U21 in den finalen EM-Showdown. "Das wird für uns alle das größte Spiel. Wahnsinn", sagte Torhüter Finn Dahmen vor dem Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr/ProSieben) im slowenischen Ljubljana.

Nach 2009 und 2017 kann Deutschland zum dritten Mal Europameister werden, mit Teamgeist und großem Herz hat die Elf von DFB-Trainer Stefan Kuntz schon jetzt viele Fans gewonnen - darunter auch die A-Nationalmannschaft. "Wir haben das Halbfinale geschaut und uns mega gefreut", sagte Nationalspieler Robin Gosens im Trainingslager in Tirol: "Es wäre gigantisch für die Jungs, wenn sie sich mit dem Titel belohnen. Wir werden auch das Finale schauen."

Kuntz setzt dabei erneut auf Florian Wirtz, der im Halbfinale gegen die Niederlande (2:1) beide Treffer erzielte. "Wir wollen auf ganz großer Bühne noch einmal zeigen , was wir drauf haben", sagte der Jungstar von Bayer Leverkusen. Während Wirtz auch noch bei der EM 2023 spielberechtigt wäre, bestreiten die meisten Teamkollegen ihr letztes U21-Länderspiel. Umso passender wäre der Titelgewinn zum Abschluss.

Beim verlorenen Finale vor zwei Jahren schon dabei war Salih Özcan vom 1. FC Köln. "Nochmal Zweiter werden will ich nicht. Das wird alles oder nichts", sagte der Mittelfeldspieler. Gegner Portugal sei eine "Zocker-Mannschaft", so Özcan weiter: "Wir müssen denen ans Zahnfleisch gehen und versuchen, ihnen die Lust am Spielen zu nehmen und selbst zu dominieren."

Von den bisherigen Gegnern dürfte Portugal aber der schwerste werden. Die "Esperancas" feierten in der Vorrunde drei Zu-Null-Siege und warfen anschließend die fünfmaligen Europameister Italien (5:3 n.V.) und Spanien (1:0) aus dem Rennen. "Das wird ein 50:50-Match. Die Tagesform entscheidet - ich hoffe, dass wir die am Sonntag haben", sagte Nico Schlotterbeck.

Endlich sein Pfosten-Pech ablegen will Mergim Berisha, der gegen die Niederlande gleich dreimal das Gebälk getroffen hatte. "Es gibt so Momente, wo der Ball nicht ins Tor will. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich der Mannschaft im Finale helfen kann", sagte der Stürmer von RB Salzburg. Das glaubt auch Kuntz. "Mergim hat gleich zu mir gesagt: Trainer, das Tor habe ich mir für Sonntag aufgehoben", sagte Kuntz.

Und sollte Kuntz tatsächlich in seinem dritten EM-Finale in Folge zum zweiten Mal den Titel holen, wird sich der DFB-Trainer anschließend wieder einen seiner Zigarillos gönnen. Wobei - genüsslich geraucht wird unabhängig vom Ergebnis, wie Kuntz klarstellte: "Der muss auf jeden Fall dran glauben - ganz egal, ob wir gewinnen oder verlieren."

Die voraussichtliche deutsche Mannschaftsaufstellung:

Dahmen (FSV Mainz 05) - Vagnoman (Hamburger SV), Pieper (Arminia Bielefeld), Schlotterbeck (Union Berlin), Raum (SpVgg Greuther Fürth) - Maier (Arminia Bielefeld), Dorsch (KAA Gent) - Baku (VfL Wolfsburg), Wirtz (Bayer Leverkusen), Berisha (Red Bull Salzburg) - Nmecha (RSC Anderlecht). - Trainer: Kuntz

Deutschland U21 vs. Portugal U21 im LIVE-TICKER: Das EM-Finale auf einen Blick