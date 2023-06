U21-EM: Wie kann Deutschland noch weiterkommen?

Mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen steht Deutschland bei der U21-EM vor dem Aus. Ein Weiterkommen ist aber noch möglich.

Das hatte man sich bei Deutschlands U21-Nationalmannschaft sicherlich anders vorgestellt. Als Titelverteidiger in die U21-EM 2023 in Rumänien und Georgien gestartet, droht der DFB-Auswahl nun bereits das Aus nach der Vorrunde.

Einem 1:1 zum Auftakt gegen Israel folgte eine unglückliche 1:2-Niederlage gegen Tschechien im zweiten Gruppenspiel. Klar ist damit schon einmal: Deutschland braucht im abschließenden Vorrunden-Match gegen England auf jeden Fall einen Sieg, um noch Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale zu haben.

Aber selbst, wenn das Team von Trainer Antonio di Salvo die bereits für die K.o.-Phase qualifizierten Engländer schlägt, ist das keine Garantie für ein Weiterkommen. GOAL beleuchtet hier die möglichen Konstellationen und gibt Euch alle wichtigen Informationen.

U21-EM: Hat Deutschland mit einem Unentschieden noch eine Chance auf das Weiterkommen?

Wir haben es in der Einleitung bereits angerissen: Die Antwort auf diese Frage lautet Nein.

Imago Images

Bei einem Unentschieden gegen England hätten die deutschen Junioren zwei Punkte auf dem Konto. Tschechien steht aber bereits bei drei Zählern, ein Vorstoß auf den zweiten Platz wäre für Tom Krauß und Co. bei einem Remis am letzten Spieltag also nicht mehr möglich.

U21-EM: Wie kommt Deutschland bei einem Sieg heute noch weiter?

Vorausgesetzt Deutschlands U21 gewinnt heute gegen England, wäre nur bei einem ganz bestimmten Ausgang des Parallelspiels zwischen Tschechien und Israel noch der Einzug ins Viertelfinale möglich.

Gehen wir die Konstellationen einmal durch:

Deutschland gewinnt und Tschechien gewinnt

In diesem Fall wäre der deutsche Sieg letztlich wertlos. Die DFB-Auswahl hätte vier Punkte, England und Tschechien aber jeweils sechs Zähler. Die beiden letzteren Teams würden damit ins Viertelfinale einziehen.

Deutschland gewinnt und Tschechien spielt unentschieden

In diesem Fall hätten sowohl Deutschland als auch Tschechien zum Abschluss der Gruppenphase vier Punkte auf dem Konto.

Ins Viertelfinale würden allerdings die Tschechen einziehen, da bei der U21-EM bei Punktgleichheit zuerst der direkte Vergleich zählt. Und den hat Tschechien durch den 2:1-Sieg gegen Deutschland im zweiten Gruppenspiel eben gewonnen.

Deutschland gewinnt und Tschechien verliert gegen Israel

Das ist er, der einzige Fall mit dem Deutschland doch noch ins Viertelfinale der U21-EM gelangen kann.

Die DFB-Junioren stünden bei vier Punkten, Tschechien bliebe bei einer Niederlage bei drei Zählern stehen.

Und dennoch könnte Deutschland auch in diesem Fall ausscheiden. Denn: Israel hätte bei einem Sieg gegen Tschechien genau wie die DFB-Jungs vier Punkte gesammelt. Da der direkte Vergleich der beiden Mannschaften durch das 1:1 zum Turnierauftakt ausgeglichen ist, würde das Torverhältnis über das Weiterkommen entscheiden.

Hier steht Deutschland vor dem letzten Spiel bei 2:3, Israel bei 1:3. Gewinnen beide ihre Spiele also mit dem identischen Torabstand, ist Deutschland weiter. Gewinnen die DFB-Junioren aber beispielsweise 1:0 und Israel 3:1, wäre Deutschland raus. Dann hätte Israel mit 4:4 nämlich das bessere Torverhältnis als die di-Salvo-Elf (3:3).

Wie kommt Deutschland bei der U21-EM noch weiter? Die Tabelle vor dem 3. Spieltag