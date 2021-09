Türkei vs. Montenegro heute live: TV, LIVE-STREAM, Highlights - so wird die WM-Qualifikation übertragen

Die Türkei trifft in der WM-Qualifikation am Mittwoch auf Montenegro. Wer zeigt / überträgt das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM?

4. Spieltag in der Qualifikation zur WM 2022 in Katar: In Gruppe G bekommt es die Türkei dabei am Mittwoch mit Montenegro zu tun. Los geht es heute um 20.45 Uhr.

Nach starkem Start führen die Türken, die bei der EM im Sommer so enttäuschend schon nach der Vorrunde ausschieden, ihre Gruppe aktuell etwas überraschend an. Das Team um Inter-Star Hakan Calhanoglu feierte im März zunächst Siege gegen die Niederlande (4:2) und in Norwegen (3:0), ehe man gegen Lettland nicht über ein 3:3 hinaus kam.

Montenegro liegt derweil hinter dem Spitzenduo Türkei und Niederlande in Lauerstellung auf Platz drei. Die Mannschaft von Trainer Miodrag Radulovic, die bei den anstehenden Partien ohne ihren berühmtesten Spieler Stevan Jovetic von Hertha BSC auskommen muss, konnte vor rund fünf Monaten zwei Pflichtsiege gegen Lettland und Gibraltar einfahren. Den Norwegern unterlag Montenegro dann mit 0:1.

Türkei vs. Montenegro: TV, LIVE-STREAM und Co. - wo wird das WM-Qualifikationsspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen? In diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen dazu.

Türkei vs. Montenegro heute live: Die Eckdaten zum Spiel

Wettbewerb WM-Qualifikation, 4. Spieltag Begegnung Türkei - Montenegro Anstoß Mittwoch, 1. September 2021, 20.45 Uhr Stadion Vodafone Park, Istanbul (Türkei)

Türkei vs. Montenegro heute live im TV sehen: Geht das?

Die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft werden bekanntlich live im TV gezeigt. Aber kann man auch Qualipartien ohne deutsche Beteiligung im Fernsehen anschauen?

Im klassischen Sinne nicht. Keiner der infrage kommenden TV-Sender wie zum Beispiel ARD, ZDF, RTL, Sport1, Eurosport oder Sat.1 hat sich Übertragungsrechte an WM-Qualifikationsspielen ohne deutsche Beteiligung gesichert.

Türkei gegen Montenegro läuft in Deutschland daher zwar nicht im klassischen TV - dennoch könnt Ihr das Spiel heute live auf Eurem Fernseher verfolgen! Wie das geht? Wir erklären es Euch in den kommenden Abschnitten.

Türkei vs. Montenegro heute (kostenlos) im LIVE-STREAM sehen

DAZN zeigt alle WM-Qualifikationsspiele ohne deutsche Beteiligung nämlich im LIVE-STREAM! Das heißt, auch Türkei vs. Montenegro wird heute live und exklusiv bei DAZN übertragen.

Wer einen Smart-TV hat, kann die Übertragung auch auf seinem Fernseher abspielen. Ihr müsst dafür einfach nur die kostenlose DAZN-App auf den Smart-TV herunterladen, Euch bei DAZN anmelden und schon seht Ihr Türkei gegen Montenegro heute live im TV.

Türkei vs. Montenegro heute live auf DAZN sehen: Die Übertragung

Übertragungsbeginn : Mittwoch, circa 20.40 Uhr

: Mittwoch, circa 20.40 Uhr Spielbeginn : Mittwoch, 20.45 Uhr

: Mittwoch, 20.45 Uhr Kommentator: Flo Hauser

Alternativ ist es natürlich auch möglich, den LIVE-STREAM von DAZN auf zahlreichen anderen Geräten wie Laptop, Smartphone oder Tablet anzuschauen. Die Übertragung startet kurz vor dem Anpiff, der am Mittwoch um 20.45 Uhr ertönen wird. Kommentator der Partie Türkei vs. Montenegro ist Flo Hauser.

Für Neu-Kunden: DAZN zeigt Türkei vs. Montenegro heute kostenlos im LIVE-STREAM

Um DAZN zu empfangen, benötigt Ihr jedoch ein Abonnement. Dabei habt Ihr zwei Möglichkeiten: Entweder Ihr entscheidet Euch für ein Monatsabo, das 14,99 Euro pro Monat kostet und das Ihr monatlich wieder kündigen könnt. Oder Ihr bindet Euch für 149,99 Euro gleich ein ganzes Jahr an DAZN. Dann könnt Ihr zwar nicht mehr monatlich kündigen, zahlt heruntergerechnet pro Monat allerdings nur 12,50 Euro.

Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann Türkei vs. Montenegro heute aber sogar kostenlos im LIVE-STREAM sehen. Der erste Monat bei DAZN ist nämlich kostenfrei, sprich Ihr könnt das Angebot zunächst einmal 30 Tage lang gratis testen. Alle Infos zum Probemonat bekommt Ihr HIER.

Neben der WM-Qualfikation zeigt DAZN auch fast alle Spiele der Champions League sowie sämtliche Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga im LIVE-STREAM. Auch die Ligue 1 mit PSG um Lionel Messi, LaLiga oder die Serie A werden live auf DAZN übertragen. Unter diesem Link erfahrt Ihr, wie einfach Ihr euch beim Streamingdienst anmelden könnt.

Türkei vs. Montenegro heute live: Wo laufen die Highlights?

Auf DAZN könnt Ihr Türkei gegen Montenegro heute nicht nur live sehen. Wer das Spiel verpasst hat, für den lädt DAZN zudem einen Highlight-Clip mit allen wichtigen Szenen in der Zusammenfassung hoch.

Diesen Clip könnt Ihr Euch dann auf Abruf anschauen, wenn Ihr Zeit dafür habt. Voraussetzung dafür ist auch hier ein Abo bei DAZN - oder Ihr befindet Euch noch im kostenlosen Probemonat.

Türkei vs. Montenegro heute live im TV und STREAM: Die Tabelle der WM-Quali-Gruppe G

PLATZ LAND SPIELE TORE PUNKTE 1 Türkei 3 10:5 7 2 Niederlande 3 11:4 6 3 Montenegro 3 6:3 6 4 Norwegen 3 4:3 6 5 Lettland 3 4:7 1 6 Gibraltar 3 1:14 0

Türkei vs. Montenegro: Die WM-Qualifikation heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer das Spiel nicht live auf DAZN schauen kann, sich aber dennoch über das Spielgeschehen informieren will, dem empfehlen wir unseren LIVE-TICKER zu Türkei vs. Montenegro.

Dort erfahrt Ihr beinahe in Echtzeit, wenn in Istanbul ein Tor fällt und Ihr bekommt detaillierte Beschreibungen zum Verlauf der Partie. Über diesen Link kommt Ihr direkt zum kostenlosen TICKER.

Türkei vs. Montenegro heute live sehen: Die Aufstellungen

Mit welcher Aufstellung die Türkei und Montenegro heute ins Spiel gehen, das erfaht Ihr etwa eine Stunde vor dem Anstoß an dieser Stelle.

