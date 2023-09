Türkei vs. Armenien im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt die EM-Qualifikation?

Die Türkei will zur EM und trifft nun auf die aufstrebenden Armenier. Wer zeigt das Duell am Freitag?

Die Länderspielpause läuft und die Türkei bekommt es am Freitagabend in der Qualifikation für die EM 2024 mit Armenien zu tun. Beide Mannschaften treten in der Gruppe G an und belegen dort aktuell die ersten beiden Plätze. Es gibt also ein echtes Spitzenspiel, wenn um 20.45 Uhr der Anstoß ertönt.

Die Türkei hat nach vier Spielen neun Punkte gesammelt und damit den Platz an der Sonne inne. Armenien liegt mit sechs Zählern und drei absolvierten Begegnungen direkt dahinter.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Türkei vs. Armenien heute im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Türkei vs. Armenien, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß heute?

Spiel Türkei - Armenien Wettbewerb EM-Qualifikation, 5. Spieltag Datum Freitag, 8. September 2023 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Yeni Eskisehir Stadyumu (Türkei)

Türkei vs. Armenien im LIVE-STREAM und TV schauen: Die Sender

Türkei vs. Armenien im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Türkei-News

Die Türkei hat drei der vier Qualifikationsspiele gewonnen und darf sich damit berechtigte Hoffnungen auf die Teilnahme an der Endrunde in Deutschland machen. Die Elf von Stefan Kuntz geht daher auch als klarer Favorit in das Duell am Freitagabend.

An das Hinspiel im März haben die Türken gute Erinnerungen. Zwar lagen sie früh nach einem Eigentor Ozan Kabaks im Hintertreffen. Sie drehten die Partie aber durch Tore von Orkun Kökcü und Kerem Aktürkoglu.

Ein 2:0-Sieg im letzten Länderspiel gegen Wales sorgte außerdem dafür, dass die Truppe um Kapitän Hakan Calhanoglu (Inter Mailand) mit einem guten Gefühl in die Sommerpause ging. Damals war Real Madrids Neuzugang Arda Güler unter den Torschützen, er fehlt diesmal wegen einer schweren Verletzung.

Die Aufstellung der Türkei:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Armenien-News

Armenien ist nicht zu unterschätzen, das zeigte nicht zuletzt das Hinspiel gegen die Türken. Die Mannschaft von Trainer Oleksandr Petrakov gewann gegen Lettland und setzte zudem mit einem 4:2-Sieg in Wales ein echtes Ausrufezeichen.

Zu den Hoffnungsträgern der Armenier zählt Grant-Leon Ranos. Das 20 Jahre alte Ex-Bayern-Talent stürmt mittlerweile für Borussia Mönchengladbach und schnürte beim Erfolg gegen Wales einen Doppelpack.

Die Aufstellung von Armenien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Türkei gegen Armenien live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 3 Siege Türkei 3 Siege Armenien 0 Unentschieden 0 Letztes Duell Armenien vs. Türkei 1:2 (EM-Qualifikation, 25. März 2023))

