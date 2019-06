Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung des Champions-League-Finals

Im Champions-League-Finale trifft der FC Liverpool auf Tottenham Hotspur. Goal erklärt, wie Ihr das Finale live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Wer setzt sich Europas Krone auf? Wer streckt den silbernen Henkelpott in die Höhe? Im Finale der Champions League duellieren sich Tottenham Hotspur und der FC Liverpool. Das Endspiel der Königsklasse wird am Samstagabend um 21 Uhr im Wanda Metropolitano, Madrid, angepfiffen.

Was waren das für Herzschlag-Halbfinals? Der FC Liverpool verlor das Halbfinal-Hinspiel mit 0:3 beim FC Barcelona. Doch im Rückspiel wuchsen die Männer von Trainer Jürgen Klopp an der heimischen Anfield Road über sich hinaus und zogen dank eines spektakulären 4:0-Heimerfolgs ins Endspiel der Champions League ein. Dort stehen die Reds nun schon im zweiten Jahr in Folge. Während Liverpool noch im vergangenen Endspiel mit 1:3 Real Madrid unterlag, will sich der LFC nun endlich den ersehnten Titel holen. Denn der letzte CL-Triumph liegt bereits 14 Jahre zurück.

Was der kann, kann Tottenham schon lange: Die Spurs verloren das Halbfinal-Hinspiel gegen Ajax Amsterdam mit 0:1. Auch nach 45 Minuten des Rückspiels deutete nach der 2:0-Ajax-Führung alles auf ein Finaleinzug der Niederländer hin. Doch in Halbzeit zwei schlug die Sternstunde von Lucas Moura, der die Partie im Alleingang drehte und per Dreierpack das Endspiel-Ticket für die Spurs buchte. Besonders spektakulär: Der entschiedene 3:2-Siegtreffer gelang Tottenham erst in der fünften Minute der Nachspielzeit.

oder der FC Liverpool - Wer holt sich den Titel in der ? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Endspiel live im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool: Das Champions-League-Finale im Detail

Das Champions-League-Finale Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool live im TV verfolgen - so geht's!

Es ist das Spiel der Spiele - das Champions-League-Finale. Wenn Tottenham Hotspur im Endspiel der Königsklasse auf den FC Liverpool trifft, weckt dieses Duell das Interesse von Abermillionen Zuschauern. Wo könnt Ihr das Spiel verfolgen? Läuft es im Free-TV oder nur auf Sky? Wir erklären es Euch in diesem Abschnitt.

Läuft das Champions-League-Finale Tottenham vs. FC Liverpool live im Free-TV?

Die bittere Nachricht zu Beginn: Das Endspiel der Champions League zwischen Tottenham und Liverpool wird nicht live im Free-TV übertragen. Das hat den einfachen Grund, dass die frei empfangbaren Sender in keine Übertragungsrechte an der Königsklasse besitzen. Bis zu dieser Spielzeit zeigte das ZDF noch die Champions League im Free-TV. Doch seit dieser Spielzeit besitzt auch das ZDF keine CL-Rechte mehr. Auch die ARD, RTL oder andere bekannte deutsche Sportsender dürfen das Finale nicht zeigen.

Läuft das Champions-League-Finale Tottenham vs. FC Liverpool live auf Sky?

Die gute Nachricht für alle Kunden des Bezahlsenders: Sky überträgt das Finale zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool live und in voller Länge im TV.

Bereits ab 19.30 Uhr startet der Pay-TV-Kanal mit einer ausführlichen Vorberichterstattung. Aus dem Sky-Studio begrüßen Euch Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus. Zudem vorsorgt Euch Erik Meijer mit seinen Analysen. Pünktlich zum Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird, schaltet Sky live rüber ins Wanda Metropolitano nach Madrid. Dort nimmt Wolff Fuss am Mikrofon Platz und kommentiert zusammen mit Co-Kommentator Didi Hamann für Euch das Champions-League-Finale. Die Partie wird auf den Sendern Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD gezeigt.

Um in den Genuss des CL-Finals zwischen den Spurs und den Reds im TV-Programm von Sky zu kommen, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement beim Bezahlsender, welches Ihr zuvor abschließen müsst. Nur mit einem Sky-Abo könnt Ihr das Endspiel der Königsklasse live und in voller Länge verfolgen. Mehr Informationen zu den verschiedenen Paketen, Preisen und Vertragslaufzeiten findet Ihr auf der Website von Sky.

Das Champions-League-Finale Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool Hotspur im LIVE-STREAM verfolgen

Zwar ist Sky Eure erste Anlaufstelle was die Übertragung des Champions-League-Finals im TV angeht, dort wird Tottenham vs. Liverpool zusätzlich in drei verschiedenen LIVE-STREAMS angeboten. Welche das sind, erklären wir Euch in diesem Abschnitt der Reihe nach.

DAZN zeigt / überträgt das Champions-League-Finale Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM

Eure erste Anlaufstelle in puncto LIVE-STREAMS ist selbstverständlich DAZN. Der Streamingdienst zeigt das Champions-League-Finale zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool live und in voller Länge im Stream. Die Champions League ist bei DAZN zuhause. Während sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte bis zum Halbfinale untereinander aufteilten, zeigten beide Anbieter alle Halbfinal-Partien live und übertragen auch das Endspiel live und co-exklusiv.

Bei der Übertragung bei DAZN dreht sich alles nur um Fußball. Der Streamingdienst braucht keine in die Länge gezogene Vorberichterstattung, sondern startet eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, also um 20.30 Uhr, mit der Übertragung und liefert Euch alle heißen und relevanten Fakten, die Ihr vor der Partie zwischen Tottenham und Liverpool benötigt. Moderator Alex Schlüter begleitet Euch durch den Abend. Ihm steht DAZN-Experte Per Mertesacker zur Seite. Der Weltmeister von 2014 wird das Champions-League-Finale zudem am Kommentatorenplatz mitbegleiten. Chefkommentator ist wie gewohnt Jan Platte.

DAZN gehört zur Champions League und die Champions League zu DAZN. Das Beste an der ganzen Geschichte: Das CL-Finale zwischen Tottenham und Liverpool könnt Ihr sogar vollkommen kostenlos genießen. Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat von DAZN und startet den LIVE-STREAM zum Endspiel. Vier Wochen lang könnt Ihr mit dem Gratismonat die DAZN-Programmvielfalt kostenlos testen. Die Königsklasse ist jedoch nicht der einzige Wettbewerb, den DAZN live überträgt. Auch die Europa League, Serie A, Ligue 1, LaLiga und vieles mehr zeigt der Streamingdienst im LIVE-STREAM.

Zudem findet Ihr zahlreicher weiterer Live-Sport im DAZN-Programm. Welche LIVE-STREAMS der Streamingdienst im Programm hat, haben wir für Euch in einem Übersichtsartikel zusammengestellt. Hat Euch DAZN in den vier Wochen des Probemonats überzeugt, zahlt Ihr anschließend 9,99 Euro und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen.

Bleibt noch eine Frage offen: Auf welchen Geräten ist DAZN verfügbar? Die DAZN-App lässt sich ganz einfach auf Euren Handys, Tablets oder Laptops installieren. Auch für Euren Smart-TV gibt es die App des Streamingdienstes. Ladet Euch die DAZN-App einfach in den folgenden gängigen Portalen herunter:

Sky Go zeigt / überträgt das Champions-League-Finale Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM

Eine weitere Alternative ist der LIVE-STREAM von Sky Go. Auch Sky Go zeigt das Finale zwischen den Spurs und Liverpool live im Stream in Internet, wodurch Ihr mit diesem LIVE-STREAM ebenfalls keine Sekunde des packenden Champions-League-Endspiels verpasst. Die Übertragung im LIVE-STREAM geschieht analog zum TV-Programm. Das bedeutet, dass sowohl Moderatoren, Experten als auch Kommentatoren gleich bleiben. Die Vorberichterstattung beginnt wie im TV um 19.30 Uhr. Auch diese könnt Ihr im LIVE-STREAM bei Sky Go verfolgen.

Sky Go ist der Online-Dienst des Bezahlsenders. Die Nutzung dieser Plattform ist jedoch nicht kostenlos. Um Sky Go nutzen zu können, benötigt Ihr ein Sky-Abo. Seid Ihr im Besitz eines solchen, erhaltet Ihr einen kostenlos Login für Sky Go. Im nächsten Schritt ladet Ihr Euch die Sky-Go-App im App-Store Eurer Wahl (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.) herunter und installiert die Anwendung. Verfügbar ist Sky Go auf nahezu allen mobilen Geräten. Sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Handy oder Tablet könnt Ihr die LIVE-STREAMS des Bezahlsenders verfolgen.

Sky Ticket zeigt / überträgt das Champions-League-Finale Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM

Falls Euch ein langfristiges Sky-Abonnement zu teuer ist, bietet der Bezahlsender eine zusätzliche Option. Mit Sky Ticket könnt Ihr Tottenham vs. Liverpool ebenfalls in voller Länge im LIVE-STREAM verfolgen. Sky Ticket ermöglicht es Euch, in einem kurzfristigen Abo das Live-Programm von Sky nutzen zu können. Aktuell zahlt Ihr für einen Monat 9,99 Euro für das Sport-Paket. Anschließend erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich. Sky Ticket lässt sich aber monatlich kündigen.

Falls Ihr mehr über Sky Ticket erfahren wollt, schaut am besten auf der Website von Sky, die wir für Euch verlinkt haben, vorbei.

Das Champions-League-Finale Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool Hotspur im LIVE-TICKER verfolgen

Keine Chance, das Champions-League-Finale im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem, wir haben die Lösung. Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool verpasst Ihr keine Entscheidung im Kampf um Europas Krone.

Bereits eine halbe Stunde vor dem Anpfiff versorgen wir Euch detailreich mit den wichtigsten Fakten und Geschichten rund um die Partie. Wenn ab 21 Uhr in Madrid der Ball rollt, verpasst Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal keine Szene, keine Torchance und erst recht keinen Treffer des Champions-League-Finals.

Und das beste daran: Der LIVE-TICKER von Goal zu Tottenham vs. Liverpool ist selbstverständlich kostenlos.

Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool: Die Übertragung des Champions-League-Finals im Überblick

Tottenham Hotspur vs. FC Liverpool: Die Aufstellungen

