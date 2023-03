Tottenham ist zur neuen Saison auf der Suche nach einem Cheftrainer. Der aktuelle Sportdirektor wird wohl nicht dabei helfen können.

WAS IST PASSIERT? Nach der Entlassung von Cheftrainer Antonio Conte steht Tottenham Hotspur bald womöglich auch ohne Sportdirektor da. Dem aktuellen Sportchef Fabio Paratici wurde vom Weltverband FIFA ein 30-monatiges Berufsverbot auferlegt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Paratici arbeite bis 2021 noch in verantwortlicher Position für den italienischen Rekordmeister Juventus und war Teil des Skandals um frisierte Bilanzen, welcher der Alten Dame für die laufende Saison einen Abzug von 15 Punkten bescherte. Das in dem Zuge auch gegen Paratici ausgesprochene Berufsverbot gegen einige aktuelle und ehemalige Juventus-Funktionäre galt bisher nur in Italien und wurde nun weltweit ausgedehnt.

WAS WURDE GESAGT? "Die FIFA bestätigt, dass auf Anfrage des italienischen Fußballverbands (FIGC) der Vorsitzende der FIFA-Disziplinarausschuss beschlossen hat, die von der FIGC gegen mehrere Fußballfunktionäre verhängten Sanktionen mit weltweiter Gültigkeit zu versehen", erklärt der Weltfußballverband am Mittwoch in einem offiziellen Statement.

WIE GEHT ES WEITER? Die Spurs, die sich auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer wohl auch mit Julian Nagelsmann beschäftigen, müssen ihre Bemühungen um einen neuen Teammanager nun offiziell ohne Paratici fortsetzen.