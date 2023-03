Tottenham Hotspur trennt sich von Antonio Conte

Nicht einmal eineinhalb Jahre lang war Conte Trainer der Spurs, nun wurde er vor die Tür gesetzt. Als Nachfolger ist Nagelsmann im Gespräch.

WAS IST PASSIERT? Tottenham Hotspur hat sich von Trainer Antonio Conte getrennt. Das gab der Klub aus London am späten Sonntagabend bekannt.

WAS WURDE GESAGT? "Wir können verkünden, dass Cheftrainer Antonio Conte den Klub in beiderseitigem Einvernehmen verlassen hat", heißt es in einem Statement der Spurs.

Weiter heißt es: "Wir haben uns in Antonios erster Saison im Klub für die Champions League qualifiziert. Wir danken Antonio für seinen Beitrag und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft."

DIE BILDER ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Der bisherige Co-Trainer Cristian Stellini wird das Amt des Interimstrainers bis Saisonende übernehmen, Ryan Mason wird sein Co-Trainer sein.

Spurs-Eigner Daniel Levy äußerte sich ebenfalls: "Wir haben noch zehn Premier-League-Spiele vor uns und müssen um einen Champions-League-Platz kämpfen. Wir müssen uns nun alle zusammenraufen. Jeder muss nun sein Bestes geben, um die bestmögliche Platzierung für unseren Klub und unsere großartigen loyalen Fans zu erreichen."

Die Spurs belegen derzeit Rang 4 in der Premier League mit zwei Punkten vor Newcastle und einem hinter Manchester United. Allerdings hat Tottenham schon zwei Spiele mehr bestritten als beide Kontrahenten.

Conte übernahm das Traineramt bei Tottenham im November 2021 und coachte 78 Spiele für die Spurs mit einem Punkteschnitt von 1,78.

WIE GEHT ES WEITER? Thomas Tuchel war in den vergangenen Tagen bereits als Nachfolger Contes gehandelt worden, nach dessen Ernennung zum Trainer des FC Bayern wurde derweil auch der Name Julian Nagelsmann gehandelt. Dieser ist nun frei, würde aber vermutlich eine Ablöse kosten, da er beim FC Bayern derzeit nur beurlaubt ist.