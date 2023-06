Torhüter von Inter Miami über Transfer von Lionel Messi: "Der Klub ist nicht bereit für ihn"

La Pulga wird die neue Attraktion in der MLS. Ein künftiger Mitspieler ist aber noch skeptisch, ob man in Miami für Messi gerüstet ist.

WAS IST PASSIERT? Torhüter Nick Marsman (32) von Lionel Messis (35) neuem Klub Inter Miami glaubt nicht, dass sein Verein "bereit" für den Superstar ist. Das sagte der Niederländer kurz vor der Verkündung des Messi-Transfers am Mittwochabend.

WAS WURDE GESAGT? Marsman, der seit 2021 für den Klub aus Florida spielt, erklärte in einem Live-Interview mit ESPN: "Ich persönlich glaube nicht, dass der Klub für Messis Ankunft bereit ist. Wir spielen in einem Übergangsstadion, die Fans können einfach auf den Rasen laufen, und es gibt keine Absperrungen. Wir verlassen das Stadion ohne Sicherheitspersonal. Meiner Meinung nach sind wir nicht bereit. Trotzdem hoffe ich, dass er kommt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Inter Miami ist ein relativ junger Klub, er wurde erst im Januar 2018 gegründet. Aktuell wird ein neues Stadion, der Miami Freedom Park, gebaut. Es soll mehr als eine Milliarde US-Dollar (etwa 930 Millionen Euro) kosten. Das bedeutet, das Inter seine Heimspiele derzeit im 18.000 Zuschauer fassenden DRV PNK Stadium in Fort Lauderdale austrägt. Bis 2024 soll dies noch so sein.

In der Vergangenheit spielten mit Messis Landsmann Gonzalo Higuaín oder Weltmeister Blaise Matuidi bereits große Namen in Miami. Die Ankunft des siebenmaligen Weltfußballers dürfte aber einen nie dagewesenen Hype um Inter und in der MLS auslösen.

WIE GEHT ES WEITER? Messi steht noch bis Ende Juni bei PSG unter Vertrag, anschließend beginnt sein Engagement in Florida offiziell. Der Stürmer könnte am 21. Juli im Leagues Cup gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul für Inter Miami debütieren.