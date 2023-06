"Das überrascht mich": Ex-Teamkollege Ander Herrera verblüfft über PSG-Pfiffe gegen Lionel Messi

Ander Herrera kann kein schlechtes Wort über Lionel Messi sagen. Deshalb überraschen ihn auch die Pfiffe der PSG-Fans für den Argentinier.

WAS IST PASSIERT? Ander Herrera hat sich überrascht über die Art und Weise gezeigt, wie die Fans von Paris Saint-Germain Lionel Messi verabschiedet haben. Nach zwei Jahren bei PSG verlässt der Argentinier den Klub nun wieder; in seiner ersten Saison bei den Franzosen hatte er mit Herrera zusammen gespielt. Herrera schwärmte von der respektvollen und unkomplizierten Art Messis - und war deshalb umso erstaunter, dass ihm die PSG-Anhänger vieles übelnehmen.

WAS WURDE GESAGT? Herrera sagte ESPN: “Es gibt dort im Klub enormen Respekt für Leo. Er wird von allen geschätzt, denn er ist nochmal anders als alle anderen. Er ist einzigartig. Der Typ, der siebenmal den Ballon d'Or gewonnen hat. So wie er sich trotzdem verhält, wie er jeden im Verein mit Respekt behandelt - das ist schon verrückt."

Angesprochen auf die Führungsqualitäten des eher ruhigen Messi ergänzte Herrera: “Es gibt Leute, die es einfach vorleben, so wie sie handeln. Leo ist einer dieser ruhigen Anführer. Er muss nicht viel reden, damit man weiß, was man machen muss oder warum er der Wichtigste im Team ist."

Trotzdem gab es zum Ende von Messis Zeit bei PSG viele Pfiffe für den Argentinier. "Derjenige, der pfeift, ist der, der ihn bezahlt. Deshalb hat er auch das Recht dazu. Aber das überrascht mich. Ich habe ihn vorher schon bewundert und nachdem ich mit ihm zusammengespielt habe, bewundere ich ihn noch mehr. Paris ist einfach ein besonderer Klub. Die Ansprüche sind sehr hoch. Man hat das Gefühl, dass es nie reicht", meinte Herrera.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi wurde in der Rückrunde von den PSG-Fans oft ausgepfiffen. Sie warfen ihm vor, für Argentinien bei der WM alles gegeben, aber in Paris nur Dienst nach Vorschrift gemacht zu haben. Vor allem das Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen Bayern München, bei dem Messi unsichtbar blieb, wurde ihm vorgeworfen.

Nach einem nicht erlaubten Kurztrip Messis nach Saudi-Arabien war das Verhältnis zwischen den PSG-Fans und ihrem Superstar zuletzt endgültig zerstört.

DIE NEWS IN BILDERN:

WIE GEHT ES WEITER? Messi wägt aktuell seine Optionen ab: Er kann allem Anschein nach zwischen Al-Hilal aus Saudi-Arabien und dem FC Barcelona wählen, wenn es darum geht, sich seinen neuen Arbeitgeber auszusuchen.