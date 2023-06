Lionel Messi hat sich wohl für Inter Miami entschieden, keine Rückkehr zum FC Barcelona nach dem Abschied von PSG

Kein Wechsel nach Saudi-Arabien, kein Transfer zu Al-Hilal: Leo Messi stürmt künftig in Miami.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi wechselt zu Inter Miami. Die BBC berichtet, dass der Superstar sich für einen Wechsel in die MLS entschieden habe. Messi kommt ablösefrei von PSG, eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub FC Barcelona ist damit vom Tisch.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messis Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft in diesem Sommer aus. Barca hoffte auf eine Rückkehr seines Rekordtorschützen und auch Messis Vater und Berater Jorge äußerte zuletzt, dass ein erneutes Engagement seines Sohnes in Katalonien der Wunsch wäre. Allerdings schafften es die finanziell angeschlagenen Blaugrana offensichtlich nicht, eine Verpflichtung des Argentiniers zu stemmen.

Bei Inter Miami, dem Klub von David Beckham, sieht das anders aus. Großkonzerne wie Apple und adidas halfen laut diverser Medienberichte mit, ein lukratives Paket für den 37-Jährigen zu schnüren. Die Rede ist von 50 Millionen Euro pro Jahr. Seine Verpflichtung ist auch ganz im Sinne der MLS und des US-Fußballs. In den Vereinigten Staaten findet die Weltmeisterschaft 2026 statt. Durch Messi wird ein Boom erwartet.

Messi, der ein Haus in Florida besitzt, entschied sich damit gegen die Offerte des saudi-arabischen Klubs Al-Hilal. Dort hätte er noch mehr Geld verdienen können.

WAS WURDE GESAGT? MLS-Comissioner Don Garber hatte bereits vor einigen Wochen im Gespräch mit The Athletic davon gesprochen, kreative Lösungen zu finden, um den Argentinier in die USA zu lotsen: "Wir sprechen hier von dem vermutlich begabtesten Spieler in der Geschichte des Sports. Wenn er also mit Miami in Verbindung gebracht wird, dann ist das toll. Sollte es passieren, wäre es überragend für Messi und seine Familie. Wie bei allen anderen Angelegenheiten prüfen wir jede Möglichkeit. Falls wir das durchziehen können, müssen wir über den Tellerrand hinaus schauen."

Garber deutete damit eine Ausnahmeregelung an, wie es sie 2007 zum Beispiel für Beckham und dessen Wechsel zu Los Angeles Galaxy gab. Damals wurde eine Möglichkeit geschaffen, den Salary Cap zu umgehen, um den teuren englischen Superstar von Real Madrid in die MLS zu holen.

WIE GEHT ES WEITER? Messi könnte am 21. Juli im Leagues Cup gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul für Inter Miami debütieren. Zuvor sucht der aktuell kriselnde Klub aber noch einen neuen Trainer. Phil Neville wurde kürzlich entlassen. Sein Nachfolger soll Tata Martino werden – eins Trainer seines argentinischen Landsmanns Messi beim FC Barcelona.