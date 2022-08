Offiziell: Timo Werner wechselt vom FC Chelsea zu RB Leipzig

Timo Werner kehrt in die Bundesliga zurück. Dafür verzichtet der Nationalstürmer auf eine Menge Geld.

Timo Werner kehrt nach zwei Jahren beim FC Chelsea zu seinem vorherigen Klub RB Leipzig zurück. Wie die Klubs am Dienstagabend mitteilten, ist der Transfer des 26 Jahre alten Stürmers fix. Werner unterschrieb bei RB einen bis 2026 gültigen Vertrag und wird dort künftig das Trikot mit der Rückennummer '11' tragen.

Überraschend kommt die Vollzugsmeldung nicht mehr. Bereits am Montag wurde Werner in Leipzig gesichtet und Details des Deals waren durchgesickert. So soll der Angreifer für einen Wechsel zu erheblichen Abstrichen beim Gehalt bereit sein. Gemäß der Bild kassiert Werner, der mit zehn Millionen Euro pro Jahr neben Christopher Nkunku Leipzigs Top-Verdiener wird, jährlich sechs Millionen Euro weniger als bei den Blues. Dort stand er noch drei Jahre unter Vertrag.

RB Leipzig: Timo Werner und Benjamin Sesko kommen

Die Höhe der Ablöse soll derweil laut Sky und Sport1 bei 19,5 bis 20 Millionen Euro liegen. Samt Boni könne sie noch auf 30 Millionen Euro ansteigen. Damit ist sie signifikant niedriger als jene 53 Millionen, die Chelsea einst für Werners Dienste nach Leipzig überwies.

Werner fand in London 2020 unter dem damaligen Trainer Frank Lampard schnell seinen Platz. In seiner Debütsaison bei den Blues kam er auf zwölf Tore in 52 Pflichtspieleinsätzen. In der vergangenen Saison kam er unter Trainer Thomas Tuchel aber nicht mehr so zum Zug, seine Einsatzminuten etwa in der Premier League halbierten sich.

Nun folgt also die Rückkehr nach Leipzig, wo Werner zwischen 2016 und 2020 zu einem der besten deutschen Stürmer reifte. In seiner bis dato letzten Saison für die Sachsen kam er auf 28 Treffer, einzig Robert Lewandowski vom FC Bayern erzielte mehr.

Für Leipzig ist es die zweite namhafte Verpflichtung für den Angriff binnen weniger Stunden: Zuvor hatte der Klub die Verpflichtung Benjamin Seskos verkündet. Das begehrte Top-Talent kommt im Sommer 2023 von Red Bull Salzburg.