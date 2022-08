Rückkehr zu RB Leipzig: Chelsea macht mit Timo Werner wohl satten Verlust

Nach zwei Jahren Chelsea kehrt Timo Werner wohl nach Leipzig zurück. Für die Blues war es angeblich ein ordentliches Verlustgeschäft.

Es geht noch um letzte Details - doch die Vorfreude über die spektakuläre Rückkehr von Timo Werner, der seit Montagabend bereits in der Stadt ist, zu RB Leipzig ist jetzt schon groß. "Wer würde sich nicht freuen, wenn er ihn in seiner Mannschaft hätte. Er wäre ein Topspieler mehr", sagte Nationalspieler David Raum nach dem mageren 1:1 (1:1) des Pokalsiegers beim VfB Stuttgart.

Kicker und Bild berichteten bereits von einer mündlichen Einigung zwischen RB und Werners Noch-Arbeitgeber FC Chelsea. Laut Sky findet am Dienstag der Medizincheck statt, anschließend sollen Unterschrift und Vorstellung folgen. Bereits am Mittwoch soll der 26-Jährige ins Training bei RB einsteigen. Werner soll 19,5 Millionen Euro plus Boni (wohl bis zu maximal zehn Millionen Euro) kosten, zunächst war nur von einem Leihgeschäft die Rede gewesen.

Chelsea bezahlte 53 Millionen Euro für Werner

Nur soviel wollte sich RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Sonntag bei DAZN entlocken lassen. Der Stürmer, der vor zwei Jahren für 53 Millionen Euro von Leipzig nach London gewechselt war, sei "ein interessanter Spieler, wir beschäftigen uns damit. Ob es zustande kommt, kann ich noch nicht sagen".

Für den früheren RB-Coach Ralf Rangnick macht der Transfer "sportlich betrachtet Sinn. Timo hat Geschwindigkeit und Tiefgang. Das hat bei RB im Offensivbereich kein Spieler außer Nkunku", sagte Rangnick bei Sky.

RB soll zudem vor dem Abschluss eines weiteren Transfers stehen. Wie unter anderem Sky und Bild berichten, wird das 19 Jahre alte Sturmtalent Benjamin Sesko in den kommenden Tagen einen langfristigen Vertrag bei den Sachsen unterschreiben. Der Slowene vom Schwesterklub RB Salzburg solle allerdings noch ein Jahr beim österreichischen Serienmeister bleiben und weitere Erfahrung sammeln. Die Ablöse soll 24 Millionen Euro betragen. Sesko hatte auch das Interesse mehrere Top-Klubs aus England geweckt.

Werner will sich bei Leipzig für WM in Form bringen

Werner liebäugelt mit Blick auf die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) schon länger mit einem Abschied von Chelsea. "Es ist klar, dass ich mehr spielen will, und ich sollte mehr spielen, um für die WM gut in Form zu sein und eine Chance zu haben, zu spielen", sagte der Angreifer zuletzt und betonte: "Ich könnte überall glücklich sein."

In Chelsea war dies Werner unter Trainer Thomas Tuchel längst nicht mehr. 23 Tore in 89 Pflichtspielen, nur 15 Startelfeinsätze in der vergangenen Premier-League-Saison - viel zu wenig für einen, der angeblich 270.000 Pfund (317.000 Euro) verdient. Pro Woche! Am Wochenende stand Werner beim 1:0 von Chelsea in Everton schon nicht mehr im Kader der Blues.

In Leipzig hatte der 53-malige Nationalspieler von 2016 bis 2020 in 156 Pflichtspielen 90 Tore erzielt. Dazu kamen 40 Vorlagen. Bereits am Samstag könnte Werner im Heimspiel gegen Köln sein RB-Comeback feiern.